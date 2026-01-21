हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या है Mother of All Deals, जो कर सकते हैं भारत और यूरोपीय देश? जानें इसके बारे में सबकुछ

क्या है Mother of All Deals, जो कर सकते हैं भारत और यूरोपीय देश? जानें इसके बारे में सबकुछ

What Is Mother of All Deals: वैश्विक व्यापार का नया मानक Mother of All Deals तय कर सकती है. यह डील दुनिया के सबसे बड़े बाजारों और सप्लाई चेन की दिशा बदल सकती है. आइए जानें कि यह क्या है?

By : निधि पाल | Updated at : 21 Jan 2026 01:21 PM (IST)
Preferred Sources

जब दुनिया की आर्थिक ताकतें दावोस में जुटीं, तभी भारत और यूरोप के बीच एक डील की खबर ने सभी की नजरें अपनी ओर खींच लीं. यह सिर्फ कोई आम व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि इसे 'Mother of All Deals' कहा जा रहा है. इतना बड़ा समझौता ऐसे समय में सामने आया है जब भारत की अर्थव्यवस्था चुनौतियों का सामना कर रही है और वैश्विक बाजार अस्थिर हैं. अब सवाल यह है कि यह डील दोनों महाद्वीपों के लिए क्या बदल सकती है और यह आखिर है क्या?

दावोस में ऐतिहासिक घोषणा

दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने ऐतिहासिक घोषणा की कि भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच एक विशाल मुक्त व्यापार समझौता अंतिम चरण में है. इसे Mother of All Deals कहा जा रहा है और 27 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दूसरे दिन इस पर साइन होने की संभावना है. यह डील केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों पक्षों के लिए रणनीतिक सहयोग और वैश्विक आर्थिक संतुलन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है.

Mother of All Deals क्या है और क्यों खास है?

भारत और यूरोपीय संघ के बीच यह मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement – FTA) व्यापार जगत में ऐतिहासिक माना जा रहा है. इसे Mother of All Deals इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह दो अरब से अधिक लोगों के बाजार को जोड़ने वाला है और वैश्विक जीडीपी के लगभग 25% हिस्से को शामिल करता है. इस डील से न केवल व्यापार बढ़ेगा, बल्कि भारत के डिफेंस, तकनीक, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी और कृषि जैसे सभी प्रमुख सेक्टरों में नए अवसर खुलेंगे. 

यूरोप को भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, यानी पहले कदम उठाकर बढ़त बनाने का मौका मिलेगा. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और यूरोपीय नेता इसे आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम मानते हैं.

भारत के लिए लाभ

भारत के उद्योग इस डील से सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे. यूरोपियन मार्केट खुलने से कपड़ा, जूते-चप्पल, रत्न और आभूषण के निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना है. इससे न केवल भारतीय उद्योगों को नई दिशा मिलेगी, बल्कि छोटे और मध्यम उद्योगों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. विशेषज्ञ मानते हैं कि यह डील भारत के डिफेंस सेक्टर, तकनीकी उत्पादन और सेवाओं को भी नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है.

यूरोप के लिए लाभ

यूरोप के लिए यह डील भारतीय बाजार तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करेगी. इसके तहत यूरोपीय कंपनियों को भारत में ऑटोमोबाइल, पेय पदार्थ और तकनीकी सामान के लिए बेहतर बाजार मिलेगा. यूरोप की कंपनियों के लिए भारत की बढ़ती मध्यम वर्गीय आबादी और उपभोक्ता क्षमता को भुनाने का अवसर खुलेगा. विशेषज्ञ मानते हैं कि यह समझौता दोनों पक्षों के निवेश, रोजगार और आर्थिक स्थिरता के लिए नया अवसर बनेगा.

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर

इस डील का असर सिर्फ भारत और यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा. अमेरिकी बाजार में ग्रीनलैंड और अन्य अस्थिरताओं के बीच यह समझौता भारत और यूरोप को स्थिर आर्थिक साझेदार के रूप में पेश करता है. साथ ही, यह वैश्विक व्यापार की दिशा, आपूर्ति श्रृंखला और निवेश निर्णयों को भी प्रभावित करेगा. निवेशकों के लिए यह संकेत है कि भारत और यूरोप मिलकर व्यापार और आर्थिक सुरक्षा में नई रणनीति अपनाने जा रहे हैं.

Published at : 21 Jan 2026 01:21 PM (IST)
FTA India-EU FTA Mother Of All Deals What Is Mother Of All Deals
