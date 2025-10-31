हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या होती है कुर्की, इस प्रक्रिया में आपके साथ क्या-क्या कर सकती है पुलिस?

क्या होती है कुर्की, इस प्रक्रिया में आपके साथ क्या-क्या कर सकती है पुलिस?

आपने कुर्की शब्द कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप इसका मतलब जानते हैं? आइए आज हम आपको बताते हैं कि क्या होती है कुर्की और पुलिस इस दौरान आपके साथ क्या कर सकती है.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 31 Oct 2025 06:32 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में कई ऐसे नियम और कानून हैं, जिनके बारे में हमने सुना तो जरूर होता है लेकिन उनके बारे में ठीक तरह से जानकारी नहीं होती है. ऐसा ही एक शब्द है कुर्की. आपने भी कई बार ये शब्द सुना होगा खासकर बैंक या फिर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में. 

दरअसल, कानून की भाषा ने इसे कुर्की वारंट या वारंट ऑफ अटैचमेंट भी कहते हैं. आपने कई क्रिमिनल और सिविल मामलों में इसके बारे में सुना होगा. इसके अलावा कई बार पुलिस को माइक लगाके लोगों की प्रॉपर्टी कुर्क करते भी देखा होगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या होती है कुर्की और इस प्रक्रिया में आपके साथ क्या-क्या कर सकती है पुलिस.

कुर्की शब्द तो जरूर सुना होगा

कुर्की या जब्ती का सीधा मतलब होता है किसी इंसान की संपत्ति को परमानेंट या टेंप्रेरी बेसिस पर सरकारी कब्जे में लेना या जब्त कर लेना. इस कुर्की को लीगल भाषा में वारंट ऑफ अटैचमेंट भी कहा जाता है. ये वह लीगल वारंट होता है, जिसे कोर्ट जारी करता है. इंडियन कांस्टीट्यूशन में क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 82 से 86 तक कुर्की का प्रावधान दिया गया है. ऐसे में कुर्की के दौरान उस इंसान की जमीन, मकान, फर्नीचर, बैंक का पैसा और गाड़िया सभी चीज कुर्क की जा सकती हैं, जबकि कुछ जरूरी चीजें जैसे- कपड़े और बरतन नहीं जब्त किए जाते हैं . 

कुर्की में क्या कर सकती है पुलिस ?

कुर्की दो तरह की होती है, एक तो सिविल मामलों में और दूसरी क्रिमिनल मामलों में. 

1. सिविल मामलों में 

सिविल मामलों में कुर्की का ऑर्डर कोर्ट से जारी होता है. इसमें पुलिस को बुलाया जाता है ताकि आसानी से संपत्ति को जब्त कर उसकी सुरक्षा की जा सके. इसलिए पुलिस का काम सिर्फ घर से समान को उठाना और उसे ले जाना होता है. इस जब्त समान की सिक्योरिटी का ध्यान भी पुलिस की जिम्मेदारी होती है. इस दौरान अगर कोई कुर्की करने से रोकता है तो पुलिस उसे रोक सकती है. 

2. क्रिमिनल मामले

इन मामलों में पुलिस सबूत इकट्ठे करने के लिए अपराधी के घर में छानबीन कर सकती है. इसमें वह संपत्ति की तलाशी और जब्ती जैसी कार्रवाई कर सकती है. इसके अलावा अगर कोई इंसान सरकारी या गैर-सरकारी पैसे, प्रॉपर्टी या सामान के नुकसान का दोषी पाया जाता है और रिकवरी के ऑर्डर का पालन नहीं करता है तो पुलिस उसकी प्रॉपर्टी कुर्क कर सकती है.

इसे भी पढे़ं : लाल-पीले, नीले-हरे... आखिर अलग-अलग रंग की क्यों बनाई जाती है दवा, क्या है इसकी वजह?

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Read
Published at : 31 Oct 2025 06:32 PM (IST)
Tags :
Court POLICE Kurki Warrant Of Attachment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, शरजील ने SC में दीं ये दलीलें
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, शरजील ने SC में दीं ये दलीलें
राजस्थान
राजस्थान में आज से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, बुलडोजर की कार्रवाई समेत कई प्रावधान
राजस्थान में आज से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, बुलडोजर की कार्रवाई समेत कई प्रावधान
विश्व
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
टेलीविजन
'अक्षरा' की सास ने 10 साल तक की न्यूज एंकरिंग, फिर बन बैठी एक्ट्रेस, शादी के बाद इंडस्ट्री को कहा अलविदा, अब कर रही हैं ये काम
10 साल तक न्यूज एंकरिंग करने के बाद 'अक्षरा' की सास बनीं एक्ट्रेस, शादी के बाद छोड़ा इंडस्ट्री
Advertisement

वीडियोज

Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने अपनी एक्टिंग और प्रोडक्शन से बिखेरी चमक, एक औसत कहानी को बना दिया खास.
Shehnaaz Gill Exclusive Interview | इक्क कुड़ी जर्नी, पंजाबी बैन स्ट्रगल सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Interview | इक्क कुड़ी | वास्तविक जीवन का व्यक्तित्व चरित्र से कैसे अलग है?
Dularchand Case: बीच चुनाव Mokama में हत्याकांड, दुलारचंद के postmortem से सुलझेगी गुत्थी?
Idli Kadhai Review:: धनुष ने साबित किया कि वो अगले लेवल पर हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, शरजील ने SC में दीं ये दलीलें
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, शरजील ने SC में दीं ये दलीलें
राजस्थान
राजस्थान में आज से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, बुलडोजर की कार्रवाई समेत कई प्रावधान
राजस्थान में आज से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, बुलडोजर की कार्रवाई समेत कई प्रावधान
विश्व
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
टेलीविजन
'अक्षरा' की सास ने 10 साल तक की न्यूज एंकरिंग, फिर बन बैठी एक्ट्रेस, शादी के बाद इंडस्ट्री को कहा अलविदा, अब कर रही हैं ये काम
10 साल तक न्यूज एंकरिंग करने के बाद 'अक्षरा' की सास बनीं एक्ट्रेस, शादी के बाद छोड़ा इंडस्ट्री
Kabaddi
PKL 12 Final Live Streaming: मोबाइल पर कब, कहां और कैसे फ्री में देखें प्रो कबड्डी लीग का फाइनल? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
मोबाइल पर कब, कहां और कैसे फ्री में देखें प्रो कबड्डी लीग का फाइनल? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रायल फ्लाइट की सफल लैंडिंग, एयर नेविगेशन सिस्टम की जांच शुरू
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रायल फ्लाइट की सफल लैंडिंग, एयर नेविगेशन सिस्टम की जांच शुरू
जनरल नॉलेज
बचपन से आखिरी सफर तक कैसी दिखती थीं इंदिरा गांधी? तस्वीरों में देखें पूरा सफरनामा
बचपन से आखिरी सफर तक कैसी दिखती थीं इंदिरा गांधी? तस्वीरों में देखें पूरा सफरनामा
हेल्थ
ऑफिस के बाहर काले प्लास्टिक के डब्बे में खाना तो नहीं पैक करवाते हैं आप, हो सकता है कैंसर
ऑफिस के बाहर काले प्लास्टिक के डब्बे में खाना तो नहीं पैक करवाते हैं आप, हो सकता है कैंसर
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget