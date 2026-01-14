मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में एक नया सैन्य गठबंधन होने जा रहा है. सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पहले से साइन हो चुके एक अहम रक्षा समझौते में अब तुर्किये की एंट्री की तैयारी है. यह समझौता NATO के सामूहिक रक्षा मॉडल जैसा बताया जा रहा है, जिसमें किसी एक सदस्य पर हमला पूरे गुट पर हमला माना जाएगा. इसी वजह से इसे अनौपचारिक तौर पर इस्लामिक NATO कहा जा रहा है.

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, तुर्किये के इस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में एंट्री को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और डील जल्द फाइनल हो सकती है. अगर ऐसा होता है तो यह तीन देशों का एक नया और शक्तिशाली डिफेंस ब्लॉक बन सकता है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान जो 'इस्लामिक नाटो' बना रहा वह कितना खतरनाक होगा और क्या ये अमेरिका को टक्कर दे पाएगा.

कैसे शुरू हुआ इस्लामिक नाटो का आइडिया

दरअसल सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक रणनीतिक रक्षा समझौता साइन हुआ था. इस समझौते की सबसे जरूरी शर्त यह थी कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है, तो उसे दोनों देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा. यह प्रावधान NATO के आर्टिकल 5 से काफी मिलता-जुलता है. वहीं अब तुर्किये इसी समझौते का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है. इस गठबंधन को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल बढ़ गई है.

पहले से गहरी होती जा रही है साझेदारी

तीनों देशों के बीच सैन्य सहयोग कोई नई बात नहीं है. तुर्किये पहले से पाकिस्तान के लिए कॉर्वेट वॉरशिप बना रहा है और उसके F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर चुका है. इसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी भी शेयर की जा रही है. वहीं तुर्किये ने पाकिस्तान और सऊदी अरब को अपने फिफ्थ जेनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल होने का न्योता भी दिया है. इस गठबंधन के पीछे एक बड़ी वजह अमेरिका की बदलती रणनीति मानी जा रही है. दरअसल अमेरिका अब अपने और इजरायल के हितों पर ज्यादा फोकस कर रहा है. ऐसे में माना जा रहा है कि क्षेत्रीय ताकतें नए सहयोगी और सुरक्षा ढांचे तलाश रही है.

भारत के लिए क्यों अहम, यह गठबंधन?

भारत ने इस इस्लामिक नाटो प्लान पर नजर रखी है. मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच चला ऑपरेशन सिंदूर अभी ज्यादा पुराना नहीं हुआ है. वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्किये ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था. ऐसे में अब अगर तुर्किये, पाकिस्तान और सऊदी अरब एक सामूहिक रक्षा गुट में आते हैं, तो यह भारत की सुरक्षा को बदल सकता है. खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान और तुर्किये पहले भी कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ बयान देते रहे हैं.

क्या अमेरिका को चुनौती देगा इस्लामिक नाटो?



कई रिपोर्ट्स के अनुसार यह समझौता अमेरिका को सीधी चुनौती देने की स्थिति में नहीं है. इसे ज्यादातर क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान जैसे मुद्दों के रेफरेंस में देखा जा रहा है. हालांकि अगर यह गठबंधन औपचारिक रूप लेता है, तो माना जा रहा है कि वेस्ट एशिया और साउथ एशिया में पावर बैलेंस पर इसका असर दिखाई दे सकता है.

