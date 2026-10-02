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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजचुनाव के बाद EVM का क्या होता है, क्या इन्हें जला सकता है चुनाव आयोग?

चुनाव के बाद EVM का क्या होता है, क्या इन्हें जला सकता है चुनाव आयोग?

चुनाव नतीजों के बाद ईवीएम 45 दिन तक सुरक्षित रखी जाती है और 15 साल पुरानी होने पर इसे जलाने के बजाय तय नियम से क्रश करके रिसाइकल किया जाता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 02 Oct 2026 06:16 PM (IST)
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  • पुरानी ईवीएम मशीनों को ई-कचरा नियमों तहत नष्ट किया जाता।

देश में चुनाव संपन्न होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर अक्सर कई तरह की चर्चाएं और आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिलते हैं. हाल ही में ममता बनर्जी ने चुनाव आयुक्त पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी किए और ईवीएम मशीनें जला दीं. राजनीतिक बयानों के बीच आम जनता के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि नतीजों के बाद इन मशीनों के साथ क्या किया जाता है. 

क्या वाकई चुनाव आयोग मतदान के बाद ईवीएम को जला देता है या फिर इनकी सुरक्षा के लिए कोई खास कानूनी नियम बनाए गए हैं? असल में वोटिंग खत्म होने से लेकर मशीनों को दोबारा इस्तेमाल करने या नष्ट करने तक का एक बेहद पारदर्शी और सख्त प्रोटोकॉल लागू होता है. चलिए इसके बारे में जानें.

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मतदान खत्म होते ही स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम की रखवाली

जैसे ही किसी क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होती है, सभी ईवीएम मशीनों को तुरंत भारी सुरक्षा घेरे में स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंचाया जाता है. इस जगह को पूरी तरह से अंधकारमय और सुरक्षित रखा जाता है ताकि किसी भी तरह की अनधिकृत गतिविधि न हो सके. स्ट्रॉन्ग रूम परिसर में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फोन या वायरलेस डिवाइस ले जाने पर पूरी तरह पाबंदी रहती है. सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय और राज्य के सशस्त्र बलों के पास होती है, जो चौबीसों घंटे वहां मुस्तैद रहते हैं.

परिणाम घोषित होने के बाद 45 दिनों की सुरक्षा अवधि

गिनती पूरी होने और विजेता उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो जाने के बाद ईवीएम की कहानी खत्म नहीं होती है. सभी प्रयुक्त मशीनों को उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों के सामने दोबारा सील करके स्ट्रॉन्ग रूम में बंद कर दिया जाता है. चुनाव आयोग के नियमानुसार नतीजों के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए 45 दिनों की कानूनी समय-सीमा तय होती है. यदि इस दौरान किसी प्रत्याशी को मतगणना पर आपत्ति हो, तो वह अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है. इसी वजह से पूरे डेढ़ महीने तक इन मशीनों को जस का तस सुरक्षित रखा जाता है.

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चुनाव के बाद EVM का क्या होता है, क्या इन्हें जला सकता है चुनाव आयोग?

45 दिन के बाद इंजीनियरों की तकनीकी जांच

जब 45 दिनों की तय अवधि बिना किसी कानूनी चुनौती के गुजर जाती है, तब ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा में केंद्रीय स्टोरेज रूम में स्थानांतरित कर दिया जाता है. वहां भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) के विशेषज्ञ इंजीनियर मशीनों की बारीकी से जांच करते हैं. तकनीकी पड़ताल के कई चरणों से गुजरने के बाद यदि मशीनें पूरी तरह सही पाई जाती हैं, तो उन्हें अगले चुनाव में उपयोग के लिए ओके घोषित कर दिया जाता है. इसके बाद जरूरत के हिसाब से इन्हें दूसरे राज्यों या जिलों में भेजा जाता है.

नए चुनाव से पहले EVM का मॉक टेस्ट 

ईवीएम को किसी भी नए चुनाव में भेजने से पहले आयोग एक बार फिर बेहद पारदर्शी प्रक्रिया अपनाता है. विभिन्न राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों को बुलाकर उनके सामने मशीनों का मॉक पोल यानी फर्जी मतदान कराकर परीक्षण किया जाता है. जब सभी दलों के प्रतिनिधि संतुष्ट हो जाते हैं, तब संबंधित चुनाव अधिकारी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जांच पत्रों पर अपने हस्ताक्षर दर्ज करते हैं. इसके अलावा कुल जरूरत से करीब 20 प्रतिशत अतिरिक्त ईवीएम को रिजर्व रखा जाता है ताकि मतदान वाले दिन कोई तकनीकी खराबी आने पर तुरंत बदला जा सके.


चुनाव के बाद EVM का क्या होता है, क्या इन्हें जला सकता है चुनाव आयोग?

खराब या पुरानी ईवीएम को नष्ट करने का तय नियम

ईवीएम की औसतन कार्यक्षमता लगभग 15 वर्षों की होती है. 15 साल की समय-सीमा पूरी होने या मशीनों के पूरी तरह खराब हो जाने पर इन्हें नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू होती है. हालांकि, इन्हें किसी खुले मैदान में आग लगाकर जलाना चुनाव आयोग का नियम बिल्कुल नहीं है. पुरानी मशीनों को वापस बीईएल या ईसीआईएल की फैक्ट्रियों में भेजा जाता है. वहां सख्त ई-वेस्ट नियमों के तहत इनके प्लास्टिक पार्ट और सर्किट बोर्ड को अलग-अलग करके टुकड़ों में काटा और क्रश किया जाता है. इस पूरी निष्पादन प्रक्रिया की बाकायदा रिकॉर्डिंग और वीडियोग्राफी कराई जाती है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 02 Oct 2026 06:16 PM (IST)
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