Turkish Fighter Jet: तुर्की ने हाल ही में एक बड़ी सफलता हासिल करके ग्लोबल डिफेंस कम्युनिटी को हैरान कर दिया है. नवंबर 2025 में इसके एडवांस्ड मानव रहित लड़ाकू जेट किजिलेल्मा ने बियोंड विजुअल रेंज और तो और मिसाइल का इस्तेमाल करके हवाई लक्ष्य को सफलतापूर्वक मार गिराया और ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला यूसीएवी बन गया है. इसी बीच एक सवाल खड़ा हो रहा है कि किजिलेल्मा नाम का असल में क्या मतलब होता है और तुर्की ने इस लड़ाकू जेट के लिए यह नाम क्यों चुना.

किजिलेल्मा का मतलब

यह एक तुर्की शब्द है जिसका मतलब होता है लाल सेब. तुर्की की पौराणिक कथाओं और राष्ट्रीय पहचान में किजिलेल्मा एक अंतिम लेकिन लगातार विकसित होने वाले लक्ष्य का शक्तिशाली प्रतीक है. यह कैसा सपना होता है जिसके लिए राष्ट्रीय लगातार प्रयास करता रहता है. अपने सबसे एडवांस्ड हथियार प्लेटफार्म का नाम किजिलेल्मा रखकर तुर्की सैन्य ऑटोनॉमी और तकनीकी स्वतंत्रता में एक नई ऊंचाई पर पहुंचने का अपना इरादा दिखाता है.

क्या है इस जेट की खासियत

बायराकटार किजिलेल्मा एक पारंपरिक फाइटर विमान नहीं है. यह मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है. यह ऐसा ड्रोन है जिसे ऐसे मिशन के लिए डिजाइन किया गया है जिनमें मानव रहित फाइटर जेट की जरूरत होती है. यह इसे एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी और फाइटर क्षमता का एक हाइब्रिड बनता है.

मानव रहित संचालन

मानव युक्त जेट के ठीक उलट किजिलेल्मा को ऑनबोर्ड पायलट की जरूरत नहीं होती. इसकी मदद से मानव जीवन को खतरे में डाले बिना उच्च जोखिम वाले मिशनों को अंजाम देने में मदद मिलती है. यह खुद-ब-खुद काम कर सकता है, हवाई युद्ध संभाल सकता है और लंबी दूरी पर लक्ष्यों को निशाना बना सकता है.

डिटेक्ट करने में मुश्किल

किजिलेल्मा का सबसे बड़ा फायदा इसका लो रडार क्रॉस सेक्शन है. इसका मतलब है कि इस स्टील्थ तरीके से डिजाइन किया गया है. इसका आकार, मैटीरियल और अंदर हथियारों को रखने की जगह रडार पर इसकी विजिबिलिटी को कम करने में मदद करती है.

एडवांस्ड जेट संचालन प्रदर्शन

किजिलेल्मा जेट संचालित है और Mach 0.9 तक की गति तक पहुंच सकता है. इससे यह फाइटर विमानों की ट्रांससोनिक प्रदर्शन सीमा के करीब पहुंच जाता है. इसी के साथ मानव रहित होने के बावजूद भी यह 1.5 टन तक हथियार ले जा सकता है. इसमें एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल और प्रिसिशन गाइडेड बम शामिल हैं. किजिलेल्मा से प्रमुख तुर्किश नौ सैनिक जहाज सेबी ऑपरेट करने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें: इंडिगो के पास कितने तरह के हैं विमान, इसमें सबसे महंगा कौन?