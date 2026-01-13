Naval Ship Colors: एक नौसैनिक जहाज का इंटीरियर पहली नजर में काफी सिंपल लग सकता है. लेकिन इसके कंपार्टमेंट के अंदर इस्तेमाल किया गया हर रंग काफी प्लानिंग और मकसद से चुना जाता है. नौसैनिक जहाज को लंबे समय तक तैनाती, सीमित जगह, कम प्राकृतिक रोशनी और ज्यादा जोखिम वाले ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया जाता है. आइए जानते हैं की नौसैनिक जहाज के अंदर कौन से रंगों का इस्तेमाल किया जाता है.

नौसैनिक जहाज के अंदर इस्तेमाल होने वाले रंग

सफेद

सफेद रंग जहाज के इंटीरियर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है. इसका इस्तेमाल दीवारों और छतों पर किया जाता है. इसकी ज्यादा रोशनी को रिफ्लेक्ट करने वाली क्वालिटी उन जगहों को रोशन करने में मदद करती है जहां पर सूरज की रोशनी कभी पहुंच ही नहीं सकती. इससे आर्टिफिशियल लाइटिंग में विजिबिलिटी बेहतर होती है.

हल्का हरा

इस रंग के शेड्स आमतौर पर काम करने की जगहों और रहने की जगह में इस्तेमाल किए जाते हैं. यह रंग वैज्ञानिक रूप से आंखों के लिए आरामदायक होता है और साथ ही आंखों के तनाव और मानसिक थकान को कम करने में मदद करता है.

मशीनरी ग्रे

मशीनरी की जगहों, वर्कशॉप और टेक्निकल कंपार्टमेंट को आमतौर पर मशीनरी ग्रे रंग से रंगा जाता है. यह न्यूट्रल रंग ग्रीस के दाग और टूट फूट को छुपाता है. इसी के साथ यह मैटेलिक सतहों से होने वाली चकाचौंध को भी कम करता है.

डेक ग्रे और काला

नौसैनिक जहाज के डेक आमतौर पर गहरे ग्रे या फिर काले रंग के होते हैं. यह गहरे शेड्स जूते के निशान, तेल फैलने और ज्यादा लोगों के चलने से होने वाली टूट-फूट को कम दिखाते हैं.

लाल

इस रंग का इस्तेमाल खतरनाक जगह पर किया जाता है. जैसे कि कुछ इंजीनियरिंग जगहों या फिर इमरजेंसी जोन में. यह एक विजुअल चेतावनी के रूप में काम करता है. कम रोशनी में लाल रंग सफेद रोशनी की तुलना में नाइट विजन को बेहतर बनाए रखना है.

कैसे चुने जाते हैं ये रंग?

निचले डेक पर नेचुरल लाइट नहीं आती, इस वजह से आर्टिफिशियल लाइटिंग को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए सफेद रंग का इस्तेमाल किया जाता है. इसी के साथ नेवी के जहाज कलर कोडेड सिस्टम पर काफी ज्यादा निर्भर होते हैं. पाइप, वाल्व और केबल को इमरजेंसी के दौरान उनके अंदर की चीजों को जल्दी पहचान के लिए खास रंगों से रंगा जाता है.

नाविक काफी लंबे समय तक तंग जगहों पर रहते हैं और काम करते हैं. हल्के हरे और सफेद जैसे शांत और ठंडे रंग चिंता और थकान को कम करने में मदद करते हैं. इसी के साथ जहाजों पर इस्तेमाल होने वाला पेंट खारे पानी, नमी, कंपन और जंग का सामना करने वाला होना चाहिए.

