हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजShankh Airlines Owner: कितनी तरह के बिजनेस करता है शंख एयरलाइंस का मालिक, जानें कहां-कहां लगा रखा है पैसा?

Shankh Airlines Owner: कितनी तरह के बिजनेस करता है शंख एयरलाइंस का मालिक, जानें कहां-कहां लगा रखा है पैसा?

Shankh Airlines Owner: भारत में कुछ नई एयरलाइंस शुरू होने जा रही हैं जिनमें से एक है शंख एयरलाइंस. आइए जानते हैं इसके मालिक कौन है और उनके कितने तरह के बिजनेस हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 26 Dec 2025 02:19 PM (IST)
Preferred Sources

Shankh Airlines Owner: भारत का एविएशन सेक्टर नए कंपटीशन के लिए तैयार हो रहा है. इसमें शंख एयर जैसे नए खिलाड़ी टेक ऑफ की तैयारी कर रहे हैं. लेकिन इसी बीच शंख एयरलाइंस के मालिक श्रवण कुमार विश्वकर्मा ने सभी का ध्यान खींचा है. आइए जानते हैं उनकी अनोखी कहानी के बारे में और साथ ही यह भी कि वे कितने बिजनेस के मालिक हैं.

टेंपो ड्राइवर से एंटरप्रेन्योर तक 

श्रवण कुमार विश्वकर्मा ने अपने करियर की शुरुआत काफी साधारण तरीके से की थी. शुरुआती दिनों में वह कानपुर में टेंपो चला कर अपना गुजारा करते थे. समय के साथ उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को पावर देने वाले मुख्य सेक्टर जैसे की स्टील, कंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक्स में मौके पहचाने और धीरे-धीरे एक डायवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो बना लिया. 

शंख एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड 

उनके बिजनेस एम्पायर की रीढ़ शंख एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड है. इस कंपनी की स्थापना 2022 में हुई थी. यह कंपनी बिल्डिंग मटेरियल, सिरेमिक, कंकरीट प्रोडक्ट्स ओर होलसेल ट्रेडिंग में काम करती है. यह कंपनी मुख्य रेवेन्यू जनरेटर के रूप में काम करती है और इसी कंपनी ने फाइनेंशियल नींव रखी है, जिससे एविएशन के साथ-साथ बाकी सेक्टर में विस्तार हो पाया.

स्टील और टीएमटी 

श्रवण कुमार विश्वकर्मा की पहली बड़ी सफलता स्टील और टीएमटी बिजनेस में थी. रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से बढ़ती डिमांड का फायदा उठाते हुए उन्होंने स्टील सेक्टर में मजबूत सप्लाई नेटवर्क बनाया. 

माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन 

निवेश का एक और मुख्य क्षेत्र माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन है. श्रवण कुमार विश्वकर्मा के पास ट्रकों का एक बड़ा बेड़ा है. इन ट्रकों का इस्तेमाल स्टील और कंस्ट्रक्शन इनपुट जैसे कच्चे माल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है. इस वजह से उनके बिजनेस को बेहतर कॉस्ट कंट्रोल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी मिलती है. 

शंख बिल्डर के जरिए कंस्ट्रक्शन 

श्रवण विश्वकर्मा शंख बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी एक्टिव हैं. उनके बिजनेस का यह हिस्सा कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट में शामिल है. यह स्टील, कंक्रीट और बिल्डिंग मटेरियल में उनके इंटरेस्ट को पूरा करता है. 

फिलहाल कुल मिलाकर श्रवण कुमार विश्वकर्मा करीब आठ कंपनियों से जुड़े हैं जिनमें वह प्रमोटर या डायरेक्ट के तौर पर काम करते हैं. हाल ही में उनका सबसे हाई प्रोफाइल वेंचर शंख एवियशन प्राइवेट लिमिटेड है जो शंख एयरलाइंस के पीछे की कंपनी है. ऐसा बताया जा रहा है कि इन सभी बिजनेस का कुल सालाना टर्नओवर लगभग 50 करोड़ रुपए है.

ये भी पढ़ें: इस मुस्लिम देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं हिंदू, बांग्लादेश में हो रहे कत्लेआम के बीच जान लीजिए नाम

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 26 Dec 2025 02:19 PM (IST)
Tags :
Shankh Airlines Owner Shravan Kumar Vishwakarma Shankh Aviation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Indian Defence Power 2026: भारत को 2026 में मिलने हैं ये हथियार, लिस्ट देखकर ही कांपने लगेगा पाकिस्तान, जानें कितनी बढ़ेगी ताकत
भारत को 2026 में मिलने हैं ये हथियार, लिस्ट देखकर ही कांपने लगेगा पाकिस्तान, जानें कितनी बढ़ेगी ताकत
बिहार
Upendra Kushwaha: पार्टी में टूट की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा की पहली प्रतिक्रिया, 'यह कोई…'
पार्टी में टूट की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा की पहली प्रतिक्रिया, 'यह कोई…'
विश्व
'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?
'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?
क्रिकेट
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
Advertisement

वीडियोज

Jaipur के Chomu में जहां Masjid के बाहर हुई पत्थरबाजी वहां सड़क पर बिखरे मिले पत्थर । Jaipur News
India Tax Reforms 2025 Explained | Middle Class को कितना फायदा? | Paisa Live
Jaipur के Chomu में Masjid से बरसाए पत्थर, पुलिस ने पकड़ा तो फिर खाने लगा कसम । Jaipur Violence
Unnao Rape Case में Senger को High Court से जमानत मिलने पर पीड़िता समेत कई लोगों ने किया प्रदर्शन
Jaipur के Chomu में Masjid से पत्थर बरसाने वाले पत्थरबाजों पर पुलिस का एक्शन । Jaipur Violence
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Indian Defence Power 2026: भारत को 2026 में मिलने हैं ये हथियार, लिस्ट देखकर ही कांपने लगेगा पाकिस्तान, जानें कितनी बढ़ेगी ताकत
भारत को 2026 में मिलने हैं ये हथियार, लिस्ट देखकर ही कांपने लगेगा पाकिस्तान, जानें कितनी बढ़ेगी ताकत
बिहार
Upendra Kushwaha: पार्टी में टूट की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा की पहली प्रतिक्रिया, 'यह कोई…'
पार्टी में टूट की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा की पहली प्रतिक्रिया, 'यह कोई…'
विश्व
'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?
'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?
क्रिकेट
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
टेलीविजन
2025 में दर्शकों को तरसे ये टीवी शोज, 'सुमन इंदौरी' से 'धाकड़ बीरा' तक पर खराब TRP की वजह से लगा ताला
'सुमन इंदौरी' से 'धाकड़ बीरा' तक पर खराब TRP की वजह से लगा ताला
जनरल नॉलेज
Bangladesh Unrest: बांग्लादेश का सबसे महंगा शहर कौन सा, यहां कितने में मिल जाती है जमीन
बांग्लादेश का सबसे महंगा शहर कौन सा, यहां कितने में मिल जाती है जमीन
यूटिलिटी
इस डॉक्यूमेंट के बिना किसानों के खाते में नहीं आएंगे पैसे, जान लें फार्मर आइडी बनवाने का तरीका
इस डॉक्यूमेंट के बिना किसानों के खाते में नहीं आएंगे पैसे, जान लें फार्मर आइडी बनवाने का तरीका
हेल्थ
Intestinal Infection: चुपचाप पैर पसारती है आंत से जुड़ी यह बीमारी, ये लक्षण नजर आएं तो गलती से भी न करना इग्नोर
चुपचाप पैर पसारती है आंत से जुड़ी यह बीमारी, ये लक्षण नजर आएं तो गलती से भी न करना इग्नोर
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget