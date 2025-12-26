Shankh Airlines Owner: भारत का एविएशन सेक्टर नए कंपटीशन के लिए तैयार हो रहा है. इसमें शंख एयर जैसे नए खिलाड़ी टेक ऑफ की तैयारी कर रहे हैं. लेकिन इसी बीच शंख एयरलाइंस के मालिक श्रवण कुमार विश्वकर्मा ने सभी का ध्यान खींचा है. आइए जानते हैं उनकी अनोखी कहानी के बारे में और साथ ही यह भी कि वे कितने बिजनेस के मालिक हैं.

टेंपो ड्राइवर से एंटरप्रेन्योर तक

श्रवण कुमार विश्वकर्मा ने अपने करियर की शुरुआत काफी साधारण तरीके से की थी. शुरुआती दिनों में वह कानपुर में टेंपो चला कर अपना गुजारा करते थे. समय के साथ उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को पावर देने वाले मुख्य सेक्टर जैसे की स्टील, कंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक्स में मौके पहचाने और धीरे-धीरे एक डायवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो बना लिया.

शंख एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड

उनके बिजनेस एम्पायर की रीढ़ शंख एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड है. इस कंपनी की स्थापना 2022 में हुई थी. यह कंपनी बिल्डिंग मटेरियल, सिरेमिक, कंकरीट प्रोडक्ट्स ओर होलसेल ट्रेडिंग में काम करती है. यह कंपनी मुख्य रेवेन्यू जनरेटर के रूप में काम करती है और इसी कंपनी ने फाइनेंशियल नींव रखी है, जिससे एविएशन के साथ-साथ बाकी सेक्टर में विस्तार हो पाया.

स्टील और टीएमटी

श्रवण कुमार विश्वकर्मा की पहली बड़ी सफलता स्टील और टीएमटी बिजनेस में थी. रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से बढ़ती डिमांड का फायदा उठाते हुए उन्होंने स्टील सेक्टर में मजबूत सप्लाई नेटवर्क बनाया.

माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन

निवेश का एक और मुख्य क्षेत्र माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन है. श्रवण कुमार विश्वकर्मा के पास ट्रकों का एक बड़ा बेड़ा है. इन ट्रकों का इस्तेमाल स्टील और कंस्ट्रक्शन इनपुट जैसे कच्चे माल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है. इस वजह से उनके बिजनेस को बेहतर कॉस्ट कंट्रोल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी मिलती है.

शंख बिल्डर के जरिए कंस्ट्रक्शन

श्रवण विश्वकर्मा शंख बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी एक्टिव हैं. उनके बिजनेस का यह हिस्सा कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट में शामिल है. यह स्टील, कंक्रीट और बिल्डिंग मटेरियल में उनके इंटरेस्ट को पूरा करता है.

फिलहाल कुल मिलाकर श्रवण कुमार विश्वकर्मा करीब आठ कंपनियों से जुड़े हैं जिनमें वह प्रमोटर या डायरेक्ट के तौर पर काम करते हैं. हाल ही में उनका सबसे हाई प्रोफाइल वेंचर शंख एवियशन प्राइवेट लिमिटेड है जो शंख एयरलाइंस के पीछे की कंपनी है. ऐसा बताया जा रहा है कि इन सभी बिजनेस का कुल सालाना टर्नओवर लगभग 50 करोड़ रुपए है.

