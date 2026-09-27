अशांत घोषित क्षेत्रों में क्या-क्या पाबंदियां? जानें नियम तोड़ने पर कितनी है सजा

केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय (MHA) ने सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के बाद पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य को पूरी तरह से और नागालैंड के 9 जिलों सहित 5 अन्य जिलों के 21 थाना क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है. 25 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट (AFSPA) के तहत यह आदेश 1 अक्टूबर 2026 से छह महीनों के लिए प्रभावी रहेगा. इस फैसले के बाद से ही इन राज्यों के चिह्नित क्षेत्रों में विशेष प्रशासनिक प्रतिबंध, संपत्ति सौदों पर रोक और सुरक्षा बलों को अतिरिक्त अधिकार देने वाले नियम लागू हो गए हैं.

संपत्ति की खरीद-बिक्री पर प्रशासनिक अनुमति की कड़ी शर्त

किसी भी इलाके को अशांत क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद वहां अचल संपत्ति जैसे जमीन, मकान, दुकान या प्लॉट के हस्तांतरण पर सीधे तौर पर नियंत्रण लागू हो जाता है. ऐसे क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति जिला कलेक्टर या संबंधित अपर जिला मजिस्ट्रेट (ADM) की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना अपनी अचल संपत्ति न तो बेच सकता है और न ही कोई नया खरीदार उसे खरीद सकता है. प्रशासनिक अनुमति के बिना किए गए किसी भी प्रकार के सौदे को कानून की नजर में पूरी तरह से अमान्य और गैर-कानूनी माना जाता है.

सांप्रदायिक संतुलन और पलायन रोकने के लिए विशेष जांच

संपत्ति से जुड़े कड़े नियमों का मुख्य उद्देश्य अंतर-सामुदायिक तनाव के दौरान किसी वर्ग विशेष के लोगों को दबाव में संपत्ति बेचने (डिस्ट्रेस सेल) से बचाना होता है. जब किसी एक समुदाय या धर्म का व्यक्ति दूसरे समुदाय के व्यक्ति को संपत्ति बेचता है, तो जिला प्रशासन सौदे की गहराई से जांच करता है. बेचने वाले व्यक्ति को लिखित रूप से यह घोषणा पत्र देना अनिवार्य होता है कि वह बिना किसी डर, धमकी या बल प्रयोग के अपनी मर्जी से और सही बाजार मूल्य पर अपनी संपत्ति का सौदा कर रहा है.

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आवाजाही और जनसभाओं पर प्रशासनिक नियंत्रण

सुरक्षा के लिहाज से अशांत घोषित इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की जाती है. स्थानीय प्रशासन जरूरत के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के इकट्ठा होने, रैलियों, जुलूसों और सामान्य आवाजाही पर अस्थाई प्रतिबंध लगा सकता है. स्थिति गंभीर होने पर नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निषेधाज्ञा (जैसे धारा 144) लागू की जाती है, ताकि असामाजिक तत्वों को भीड़ जुटाने या हिंसा भड़काने का मौका न मिल सके.

नियम तोड़ने पर जेल और भारी जुर्माने की सजा

अशांत क्षेत्र से जुड़े कानूनों और संपत्ति हस्तांतरण के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है. यदि कोई व्यक्ति बिना आधिकारिक अनुमति के संपत्ति की खरीद-बिक्री में शामिल पाया जाता है, तो राज्य के कानूनों के आधार पर उसे 3 से 5 साल तक के कठोर कारावास की सजा हो सकती है. इसके साथ ही दोषी व्यक्ति पर 1 लाख रुपये तक का आर्थिक जुर्माना या संपत्ति के बाजार मूल्य का निर्धारित प्रतिशत फाइन लगाया जा सकता है.





अवैध सौदों पर जब्ती और सख्त कानूनी कार्रवाई

सजा और आर्थिक दंड के अलावा प्रशासन के पास नियमों का उल्लंघन करने वाले सौदों को पूरी तरह से निरस्त करने की शक्ति होती है. गैर-कानूनी तरीके से खरीदी या बेची गई अचल संपत्ति को सरकारी अधिकारियों द्वारा तुरंत सील किया जा सकता है या उसे राज्य संपत्ति के रूप में जब्त करने का आदेश दिया जा सकता है. ऐसे मामलों में शामिल बिल्डरों, एजेंटों और खरीदार-बिक्रेता दोनों पक्षों पर आपराधिक मुकदमा चलाकर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है.

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