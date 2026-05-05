2014 में भारत के कितने राज्यों में थी भाजपा की सरकार, जानिए कैसे बीजेपी मय हुआ देश?

West Bengal Election Result 2026 : देश के पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के चुनाव नतीजे 2026 भारतीय राजनीति की बदलती तस्वीर दिखाते हैं. इन नतीजों से साफ है कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का असर कुछ राज्यों में बढ़ रहा है, जबकि कुछ जगहों पर उसे अभी भी मजबूत विरोध का सामना करना पड़ रहा है. असम में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास बनाया है. पुडुचेरी में भी बीजेपी ने दूसरी बार जीत दर्ज कर अपनी स्थिति मजबूत की है. पश्चिम बंगाल में पार्टी ने इस बार अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जबकि तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिणी राज्यों में उसे अभी सफलता नहीं मिल पाई है. वहीं पिछले एक दशक में भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है.



भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 2014 के बाद जिस तेजी से अपना विस्तार किया, उसने देश के राजनीतिक नक्शे को काफी हद तक बदल दिया है. जहां पहले बीजेपी कुछ ही राज्यों तक सीमित थी, वहीं आज यह पार्टी या इसके नेतृत्व वाला एनडीए (NDA) गठबंधन देश के बड़े हिस्से में सत्ता में दिखाई देता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि 2014 में भाजपा की सरकार भारत के कितने राज्यों में थी और कैसे देश बीजेपी मय हुआ.



2014 में बीजेपी की स्थिति कैसी थी?

साल 2014 भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ था. इस समय बीजेपी के पास लगभग 8 राज्यों में सीधे या गठबंधन के जरिए सरकार थी. एनडीए का प्रभाव सीमित क्षेत्रों तक था. देश की बड़ी आबादी अभी भी गैर-बीजेपी शासित राज्यों में रहती थी, लेकिन इसी साल केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और यहीं से एक नए राजनीतिक दौर की शुरुआत हुई.

2014 में भाजपा की सरकार भारत के कितने राज्यों में थी?

2014 में, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सीधे या गठबंधन के जरिए सरकार लगभग 7-8 राज्यों में थी. उस समय बीजेपी या एनडीए की सरकार गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, पंजाब और झारखंड जैसे प्रमुख राज्यों में थी. 2014 में बीजेपी का प्रभाव सीमित था.

2014 के बाद बीजेपी का तेज विस्तार

2014 के बाद बीजेपी का दायरा लगातार बढ़ता गया. 2019 तक बीजेपी कई नए राज्यों में पहुंच गई. 2024 तक बीजेपी की सरकारें लगभग 13 राज्यों तक पहुंच गईं. एनडीए का प्रभाव और भी बढ़कर करीब 20 से ज्यादा राज्यों तक फैल गया. 2014 के बाद कई राज्यों में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी. जिसमें हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल है.

पश्चिम बंगाल का राजनीतिक महत्व

पश्चिम बंगाल भारतीय राजनीति का एक बेहद जरूरी राज्य है. यहां लंबे समय तक वामपंथ (Left Front) और फिर तृणमूल कांग्रेस (TMC) का दबदबा रहा, लेकिन पिछले वर्षों में बीजेपी ने यहां लगातार अपनी स्थिति मजबूत की, यह पूर्वी भारत का बड़ा राजनीतिक केंद्र है. यहां का चुनावी मुकाबला बहुत कड़ा होता है. बीजेपी के लिए यह वैचारिक विस्तार का प्रतीक माना जाता है. राजनीतिक चर्चाओं और रुझानों में यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने यहां अपनी स्थिति पहले से काफी मजबूत कर ली है.

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एनडीए का बढ़ता प्रभाव

आज बीजेपी अकेले नहीं बल्कि एनडीए के साथ मिलकर कई राज्यों में सरकार चला रही है. एनडीए का प्रभाव अब उत्तर भारत, पश्चिम भारत और पूर्वोत्तर भारत तक फैल चुका है. बीजेपी के विस्तार के साथ-साथ कांग्रेस का दायरा घटा है. 2014 से पहले कांग्रेस कई राज्यों में सत्ता में थी. अब यह संख्या काफी कम हो गई है. विपक्ष अब क्षेत्रीय दलों और गठबंधन पर ज्यादा निर्भर है.

क्या सच में पूरा देश बीजेपी मय हो गया है?

राजनीतिक रूप से यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि पूरा देश एक पार्टी के मय हो गया है. कुछ राज्यों में बीजेपी की मजबूत सरकार है. कुछ में एनडीए गठबंधन है और कई राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत हैं. भारत की राजनीति अभी भी बहुदलीय और विविधता से भरी हुई है.

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