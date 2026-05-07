Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे पर राज्य में सत्ता हासिल की.

पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2026 का साल एक ऐसे भूचाल की तरह आया है, जिसने दशकों पुराने किलों को ढहा दिया. हुगली के तट से लेकर दार्जिलिंग की बर्फीली चोटियों तक, भगवा लहर ने उस सियासी मिथक को तोड़ दिया है कि भाजपा बंगाल में बाहरी है. यह जीत केवल चुनावी आंकड़ों की बाजीगरी नहीं, बल्कि उस पितृऋण को चुकाने की कहानी है, जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रति हर राष्ट्रवादी कार्यकर्ता के मन में थी. 75 वर्षों के लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद, डॉ. मुखर्जी की जन्मभूमि पर राष्ट्रवाद का जो बीज बोया गया था, वह आज एक विशाल वटवृक्ष बनकर उभरा है.

जनादेश की गूंज और ऐतिहासिक पलटवार

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया है. भाजपा ने राज्य की 294 सीटों में से 207 पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर प्रचंड बहुमत हासिल किया है. वहीं, 15 सालों तक सत्ता के केंद्र में रही तृणमूल कांग्रेस (TMC) महज 81 सीटों पर सिमट कर रह गई है. इस चुनाव की सबसे बड़ी खबर भवानीपुर से आई, जहां खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हार का स्वाद चखना पड़ा. यह नतीजा साफ तौर पर बताता है कि बंगाल की जनता ने सत्ता परिवर्तन के साथ-साथ एक नई राजनीतिक विचारधारा पर अपनी मुहर लगा दी है.

श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वह अधूरा सपना

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भाजपा का पितामह माना जाता है. उन्होंने ही 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, जो आज की भाजपा का वैचारिक आधार है. मुखर्जी का स्पष्ट विजन था- "एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे." कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर भाजपा ने उनके संकल्प का एक हिस्सा पूरा किया था, लेकिन उनकी अपनी जन्मभूमि बंगाल में सत्ता का कमल खिलाना अभी बाकी था. 2026 की यह जीत उस वैचारिक चक्र को पूरा करती है, जिसकी शुरुआत मुखर्जी ने आजादी के बाद की थी.

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पीएम मोदी का वह 'विजय संकल्प' संबोधन

चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल को बैरकपुर की रैली में एक बड़ा संकेत दिया था. उन्होंने कहा था कि बंगाल की धरती अब डॉ. मुखर्जी के सपनों को साकार करने के लिए तैयार है. पीएम ने अनुच्छेद 370 के खात्मे का जिक्र करते हुए बंगाल के लोगों से वादा किया था कि भाजपा की सरकार न केवल विकास करेगी, बल्कि राज्य की अस्मिता और संस्कृति की रक्षा भी करेगी. प्रधानमंत्री का यह आह्वान बंगाल के मध्यम वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों में गहराई तक उतर गया, जिसका नतीजा आज सबके सामने है.

बंगाल के नवनिर्माण का ब्लूप्रिंट

अब जब भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है, तो चुनौतियां भी बड़ी हैं. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस समृद्ध बंगाल की कल्पना की थी, उसे धरातल पर उतारना नई सरकार की पहली प्राथमिकता होगी. औद्योगिक विकास, अवैध घुसपैठ पर लगाम और कानून-व्यवस्था में सुधार- ये तीन ऐसे मोर्चे हैं जिन पर जनता की नजर रहेगी.

वैचारिक विजय का नया अध्याय

यह जीत केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी बदलने तक सीमित नहीं है. यह जीत है उस विचारधारा की, जो बंगाल की पहचान को राष्ट्रवाद के धागे में पिरोना चाहती थी. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि अब भाजपा के लिए एक मजबूत राजनीतिक गढ़ बन चुकी है. जिस तरह उत्तर प्रदेश में दीन दयाल उपाध्याय के कर्तव्य पथ को सफलता मिली, उसी तरह बंगाल में मुखर्जी के विजन ने इतिहास रच दिया है.

अमित शाह का 'घुसपैठ मुक्त' बंगाल का वादा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल के चुनाव को एक अंतिम युद्ध की तरह पेश किया था. उन्होंने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि बंगाल की मिट्टी डॉ. मुखर्जी की है और भाजपा का कर्तव्य है कि वह यहां की खोई हुई विरासत को वापस लाए. शाह ने घुसपैठ के मुद्दे पर बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि भाजपा सरकार आने के बाद परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा. उन्होंने घुसपैठियों को चुन-चुनकर निकालने और एक मजबूत नेशनल ग्रिड बनाने का जो भरोसा दिलाया, उसने सीमावर्ती इलाकों के मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में लामबंद कर दिया.

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बनाम 'मां, माटी, मानुष'

ममता बनर्जी की 'मां, माटी, मानुष' की राजनीति ने डेढ़ दशक तक बंगाल पर राज किया, लेकिन भाजपा ने इसके जवाब में ‘सभ्यता की सुरक्षा' और 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' का कार्ड खेला. भाजपा ने यह साबित करने में सफलता पाई कि वह कोई बाहरी दल नहीं, बल्कि बंगाल की असली जड़ों से जुड़ी पार्टी है. जनसंघ से लेकर आज तक के संघर्ष में हजारों कार्यकर्ताओं ने अपनी शहादत दी, जिसे भाजपा ने पितृऋण के रूप में प्रचारित किया. बंगाल के युवाओं और महिलाओं ने इस बार सुरक्षा और अस्मिता के मुद्दे पर कमल का बटन दबाया और शायद यह कहीं न कहीं सच है कि बंगाल में भाजपा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ब्लूप्रिंट से जीत हासिल कर पाई है.

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