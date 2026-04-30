चुनाव जीतीं तो कई रिकॉर्ड तोड़ेंगी ममता बनर्जी, जानें किन लोगों को लगातार 20 साल मिली सत्ता?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ज्योति बसु का 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं.

West Bengal Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है. अगर ममता बनर्जी आगामी विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक के बाद चौथी पारी शुरू करती हैं, तो यह भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का एक असाधारण अध्याय होगा. 'दीदी' के नाम से मशहूर ममता बनर्जी न केवल अपनी सत्ता बचाए रखने की लड़ाई लड़ रही हैं, बल्कि वे उन दिग्गज नेताओं की कतार में शामिल होने जा रही हैं, जिन्होंने दो दशकों तक अटूट शासन किया है. उनकी यह संभावित जीत महिला नेतृत्व के लिए नए मानक स्थापित करेगी.

अगर चुनाव जीतीं तो कई रिकॉर्ड बनाएंगी ममता

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के नतीजे अगर तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में रहते हैं, तो ममता बनर्जी एक ऐसा कीर्तिमान रचेंगी जिसे तोड़ पाना भविष्य में किसी भी महिला राजनेता के लिए बड़ी चुनौती होगी. ममता बनर्जी भारत की पहली ऐसी महिला मुख्यमंत्री बनने की दहलीज पर हैं, जो लगातार चार बार (2011, 2016, 2021 और 2026) चुनाव जीतकर सत्ता की बागडोर संभालेंगी. यह उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में पैर जमाना और फिर उसे डेढ़ दशक से ज्यादा समय तक बरकरार रखना बेहद कठिन माना जाता है.

मायावती और ममता

अक्सर ममता बनर्जी की तुलना उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती से की जाती है, क्योंकि मायावती भी चार बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी हैं. हालांकि, इन दोनों के सफर में एक बुनियादी और बड़ा अंतर है. मायावती का कार्यकाल कभी भी लगातार नहीं रहा और न ही उन्होंने चार बार पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीतकर सरकार बनाई. ममता बनर्जी अगर 2026 में जीतती हैं, तो वे पूर्ण बहुमत के साथ लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनकर मायावती के रिकॉर्ड को काफी पीछे छोड़ देंगी.

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सत्ता के शिखर पर लगातार 20 साल कितने नेता?

भारत में लगातार 20 साल या उससे अधिक समय तक सत्ता में रहने का रिकॉर्ड बहुत कम नेताओं के नाम दर्ज है. अगर ममता बनर्जी यह चुनाव जीतती हैं, तो वे उस एलीट क्लब का हिस्सा बन जाएंगी, जिन्होंने सरकार के प्रमुख के रूप में दो दशक का सफर पूरा किया है. भारत में अब तक राज्य स्तर के कुछ ही नेताओं ने इस जादुई आंकड़े को छुआ है. ममता के लिए यह चुनाव महज एक राजनीतिक मुकाबला नहीं, बल्कि उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा और ऐतिहासिक अवसर है

नरेंद्र मोदी का अद्वितीय रिकॉर्ड

जब लंबे समय तक सत्ता में रहने की बात आती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर आता है. उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में संयुक्त रूप से एक विशाल कार्यकाल पूरा किया है. मोदी 7 अक्टूबर 2001 से लगातार संवैधानिक पद पर बने हुए हैं. उन्होंने 13 साल से अधिक समय गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में बिताया और 2014 से लगातार देश के प्रधानमंत्री हैं. उनका 24 वर्षों से अधिक का यह सफर उन्हें भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रमुखों में शामिल करता है.

पवन कुमार चामलिंग की लंबी पारी

सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के नाम भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है. सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता के रूप में उन्होंने लगातार 24 साल से अधिक (1994-2019) तक राज्य की सेवा की है. चामलिंग ने अपने नेतृत्व में सिक्किम को कई क्षेत्रों में अग्रणी बनाया. उनका रिकॉर्ड यह दर्शाता है कि क्षेत्रीय राजनीति में अटूट विश्वास और विकास के दम पर लंबे समय तक जनता का दिल जीता जा सकता है.

नवीन पटनायक का ओडिशा मॉडल

ओडिशा की राजनीति में नवीन पटनायक एक ऐसा नाम हैं जिन्हें कोई हिला नहीं सका. बीजू जनता दल के प्रमुख के रूप में उन्होंने लगातार 24 वर्षों (2000-2024) तक मुख्यमंत्री पद संभाला. उनकी सादगी और जन कल्याणकारी योजनाओं ने उन्हें ओडिशा के घर-घर में लोकप्रिय बना दिया. नवीन पटनायक का शासन शांति और निरंतरता का प्रतीक रहा है, जिसने ओडिशा को प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने और आर्थिक विकास की पटरी पर लाने में मदद की.

ज्योति बसु का बंगाल में दबदबा

पश्चिम बंगाल की बात हो और ज्योति बसु का जिक्र न हो, यह मुमकिन नहीं है. लेफ्ट फ्रंट के दिग्गज नेता ज्योति बसु लगातार 23 साल (1977-2000) तक बंगाल के मुख्यमंत्री रहे. वे भारतीय राजनीति के उन स्तंभों में से एक थे जिन्होंने गठबंधन सरकार को लंबे समय तक चलाने का उदाहरण पेश किया था. ममता बनर्जी आज उसी बंगाल की सत्ता में हैं जहां कभी ज्योति बसु का एकछत्र राज हुआ करता था, और अब वे उन्हीं के रिकॉर्ड की बराबरी की ओर बढ़ रही हैं.

पूर्वोत्तर के दिग्गज गेगोंग अपांग

अरुणाचल प्रदेश के राजनीतिज्ञ गेगोंग अपांग भी इस सूची का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 22 वर्षों से अधिक का कार्यकाल पूरा किया. उनका शासन दो अलग-अलग अवधियों (1980-1999 और 2003-2007) में रहा. पूर्वोत्तर की चुनौतीपूर्ण राजनीति में इतने लंबे समय तक पद पर बने रहना उनकी मजबूत पकड़ और सांगठनिक क्षमता को दर्शाता है. वे अरुणाचल के विकास के शिल्पकारों में गिने जाते हैं.

माणिक सरकार की सादगी का दौर

त्रिपुरा में माणिक सरकार का दौर भी सत्ता की निरंतरता की एक बड़ी मिसाल है. वे लगभग 20 वर्षों (1998-2018) तक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे. अपनी सादगी और बेदाग छवि के लिए पहचाने जाने वाले माणिक सरकार ने वामपंथी विचारधारा के साथ राज्य में लंबे समय तक शासन किया. हालांकि 2018 में उनकी सत्ता का अंत हुआ, लेकिन दो दशकों तक मुख्यमंत्री बने रहना उनके राजनीतिक कौशल का प्रमाण है. अब ममता बनर्जी भी इसी 20 साल के आंकड़े की ओर अग्रसर हैं.

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