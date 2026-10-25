Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजपृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर है पानी, कहां तक पहुंची इंसानी खोज?

पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर है पानी, कहां तक पहुंची इंसानी खोज?

सौरमंडल के दूसरे ग्रहों और चंद्रमाओं पर पानी की मौजूदगी को लेकर वैज्ञानिकों ने किए बड़े खुलासे, जानिए पृथ्वी के बाहर जीवन की तलाश में अब तक कहां तक पहुंची इंसानी खोज.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 25 Oct 2026 09:15 AM (IST)
Preferred Sources

क्या पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा भी कहीं जीवन मौजूद है? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से वैज्ञानिकों और आम लोगों के दिमाग में घूम रहा है. किसी भी ग्रह पर जीवन की संभावना तलाशने के लिए वैज्ञानिक सबसे पहले वहां पानी की मौजूदगी का पता लगाते हैं, क्योंकि जल ही जीवन का मुख्य आधार है.

हमारी पृथ्वी के बाहर सौरमंडल में पानी की खोज को लेकर अंतरिक्ष एजेंसियों ने पिछले कुछ दशकों में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. वैज्ञानिकों की नई खोजों से साफ हो चुका है कि पानी केवल पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि सौरमंडल के कई अन्य ग्रहों और उनके चंद्रमाओं पर भी अलग-अलग रूप में मौजूद है.

मंगल ग्रह पर पानी की खोज और जमी हुई बर्फ 

मंगल ग्रह हमेशा इंसानी खोज का सबसे बड़ा केंद्र रहा है. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA के कई रोवर्स और ऑर्बिटर्स ने मंगल ग्रह पर पर पानी होने के पुख्ता सबूत जुटाए हैं. वैज्ञानिकों के मुताबिक, अरबों साल पहले मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह ही विशाल नदियां, झीलें और महासागर हुआ करते थे. आज की तारीख में मंगल की सतह पर सूखी हुई नदियों के रास्ते और डेल्टा साफ देखे जा सकते हैं. वर्तमान में मंगल ग्रह के ध्रुवों पर बड़े पैमाने पर पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है. इसके अलावा, वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह की सतह के नीचे भी विशाल बर्फीली परतें मिली हैं, जो भविष्य में इंसानी मिशनों के लिए बहुत काम आ सकती हैं.

बृहस्पति और शनि के चंद्रमाओं पर छिपे हैं महासागर

पानी की तलाश में सबसे हैरान करने वाले नतीजे हमारे सौरमडंल के सबसे बड़े ग्रहों- बृहस्पति और शनि के चंद्रमाओं से मिले हैं. बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे एक बहुत बड़ा और गहरा तरल पानी का महासागर छिपा हुआ है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा पर मौजूदा पानी की मात्रा पृथ्वी के सभी महासागरों के कुल पानी से भी दोगुना हो सकती है. इसी तरह, शनि के चंद्रमा एन्सेलाडुस पर भी बर्फ की मोटी परत के नीचे पानी का समंदर है. एन्सेलाडुस के दक्षिमी ध्रुव से पानी के विशाल फव्वारे अंतरिक्ष में फुटते देखे गए हैं, जिससे साबित होता है कि वहां अंदरूनी हिस्से में पानी तरल रूप में हलचल कर रहा है.

बुध और शुक्र ग्रह पर पानी का स्थिति

सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण बुध और शुक्र ग्रह बेहद गर्म हैं, इसलिए वहां तरल पानी की उम्मीद न के बराबर है. हालांकि, वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि बुध ग्रह के कुछ ऐसे गहरे गड्ढे हैं जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती. इन ठंडे इलाकों में पानी बर्फ के रूप में मौजूद है. दूसरी तरफ, शुक्र ग्रह का तापमान इतना अधिक है कि वहां पानी की हर बूंद भाप बन चुकी है, लेकिन वैज्ञानिकों को इसके वायुमंडल में जलवाष्प के बेहद हल्के अंश मिले हैं.

यह भी पढ़ें:भारत में बढ़ रही महिला मजदूरों की संख्या, जानें किस देश में यह सबसे ज्यादा?

सौरमंडल के बाहर और भविष्य के मिशन

इंसानी खोज अब सिर्फ सौरमंडल तक सीमित नहीं है. जेम्स वेब टेलिस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के बाहर मौजूद कई अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों के वायुमंडल में भी जलवाष्प और बादलों का पता लगाया है. NASA का यूरोपा क्लिपर और ISRO के आगामी मिशन अंतरिक्ष में पानी और जीवन के अनुकूल परिस्थितियों की गहराई से जांच करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं. अब तक खोजों से यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि पानी पूरे ब्रह्मांड में बिखरा हुआ है.

यह भी पढ़ें: दुनिया में कहां सबसे महंगा मिल रहा पेट्रोल-डीजल, भारत से दाम कितने ज्यादा?

About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
Read More
Published at : 25 Oct 2026 09:15 AM (IST)
Tags :
GK NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
सऊदी अरब में कितनी महिला वर्कर, काम करने को लेकर क्या हैं वहां नियम?
सऊदी अरब में कितनी महिला वर्कर, काम करने को लेकर क्या हैं वहां नियम?
जनरल नॉलेज
ब्रिटेन के लोगों के लिए वरदान बी रेडी कैंपेन, क्यों की गई इसकी शुरुआत?
ब्रिटेन के लोगों के लिए वरदान बी रेडी कैंपेन, क्यों की गई इसकी शुरुआत?
जनरल नॉलेज
क्या है जामिया मिल्लिया इस्लामिया का मतलब, किसने रखा यह नाम
क्या है जामिया मिल्लिया इस्लामिया का मतलब, किसने रखा यह नाम
जनरल नॉलेज
चुनाव आयोग क्या SIR वापस ले सकता है, क्या हैं उसके अधिकार?
चुनाव आयोग क्या SIR वापस ले सकता है, क्या हैं उसके अधिकार?
Advertisement

वीडियोज

Delhi News: स्कूल में मौत की पहेली ! | Sansani | ABP News
JDU Action on Anant Singh: बगावत की सजा...अनंत सिंह JDU से विदा! | MLC Election Bihar
Janhit With Chitra Tripathi: कारोबारियों की दीवाली..काली करके मानेंगे राहुल? | Delhi | Gyanesh Kumar
Congress Ramlila Maidan Rally: Rahul Gandhi और INDIA गठबंधन की महारैली! | Delhi | Ramlila Ground
SIR Controversy: SIR गड़बड़झाले का मास्टरमाइंड कौन? पत्रकारों का सटीक विश्लेषण! | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फ्रांस में सड़कों पर उतरे लाखों लोग, प्रदर्शन में बवाल, 1000 से ज्यादा गिरफ्तार
फ्रांस में सड़कों पर उतरे लाखों लोग, प्रदर्शन में बवाल, 1000 से ज्यादा गिरफ्तार
बिहार
अनंत सिंह के निष्कासन पर घमासान, JDU में गुटबाजी के आरोप; चिराग पासवान क्या बोले?
अनंत सिंह के निष्कासन पर घमासान, JDU में गुटबाजी के आरोप; चिराग पासवान क्या बोले?
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: शूटर्स ने सूरत के रास्ते दिल्ली भागने का प्लान बनाया था, पर छूट गई थी बस
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: शूटर्स ने सूरत के रास्ते दिल्ली भागने का प्लान बनाया था, पर छूट गई थी बस
स्पोर्ट्स
एशियन पैरा गेम्स में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती, नहीं आया एक भी गोल्ड मेडल; भारत ने जीते 114
एशियन पैरा गेम्स में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती, नहीं आया एक भी गोल्ड मेडल
विश्व
सऊदी पर हमलों का असर, एयर इंडिया ने 7 नवंबर तक कैंसिल की रियाद की फ्लाइट
सऊदी पर हमलों का असर, एयर इंडिया ने 7 नवंबर तक कैंसिल की रियाद की फ्लाइट
विश्व
'तेल ठिकानों को बनाया निशाना', हूतियों का मक्का-मदीना पर अटैक से इनकार
'तेल ठिकानों को बनाया निशाना', हूतियों का मक्का-मदीना पर अटैक से इनकार
शिक्षा
UP PET परीक्षा आज से, सेंटर जाने से पहले जान लें जरूरी नियम और सावधानियां 
UP PET परीक्षा आज से, सेंटर जाने से पहले जान लें जरूरी नियम और सावधानियां 
ट्रेंडिंग
हैदराबाद के छात्र का कमाल! मम्मी के बर्थडे पर बना डाला रोबोट
हैदराबाद के छात्र का कमाल! मम्मी के बर्थडे पर बना डाला रोबोट
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget