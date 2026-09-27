क्या नागरिकता मिलने से पहले वोटर लिस्ट में जुड़ सकता है नाम? क्या हैं नियम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom फर्जी दस्तावेजों से वोटर बनने पर कानूनी कार्रवाई, जेल संभव।

राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल शिकायत को खारिज करने वाले निचली अदालत के 2025 के फैसले को रद्द कर दिया है. बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी ने 1983 में नागरिकता मिलने से काफी समय पहले, यानी 1980 में गलत तरीके से दिल्ली की वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवा लिया था. इस सियासी और कानूनी हलचल के बीच यह सवाल काफी अहम हो जाता है कि भारतीय संविधान और चुनाव कानून के तहत क्या कोई गैर-नागरिक या विदेशी नागरिक भारत में वोटर बन सकता है या नहीं, आइए समझें.

कानूनी नियम और वोटर लिस्ट में जुड़ने की अनिवार्य शर्त

भारतीय कानून के मुताबिक, भारत का नागरिक बने बिना कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम शामिल नहीं करा सकता है. भारतीय संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भारत की वोटर लिस्ट में दर्ज होने के लिए पहली और सबसे जरूरी शर्त देश का नागरिक होना है. यदि कोई व्यक्ति भारत का वैध नागरिक नहीं है, तो वह चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बनने या वोटर बनने के लिए पूरी तरह अयोग्य माना जाता है. बिना नागरिकता के वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना कानूनी तौर पर अपराध है.

वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की तय पात्रता

निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए आवेदक के पास चार मुख्य योग्यताएं होनी चाहिए.

पहली, उसका भारत का नागरिक होना अनिवार्य है.

दूसरी, उसकी उम्र अर्हता तिथि (1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर) तक 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.

तीसरी, वह संबंधित विधानसभा क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए.

चौथी शर्त यह है कि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ हो और किसी अदालत द्वारा चुनाव में वोट डालने के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो.

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वोटर लिस्ट में कैसे जुड़ सकता है नाम?

नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए चुनाव आयोग फॉर्म 6 के जरिए आवेदन लेता है. इस फॉर्म को भरते समय आवेदक को एक हलफनामा देना होता है, जिसमें वह अपनी भारतीय नागरिकता की घोषणा करता है. निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) आवेदन की जांच करते समय नागरिकता और निवास स्थान के दस्तावेजों की बारीकी से जांच करते हैं. अगर कोई व्यक्ति गलत या फर्जी दस्तावेज पेश करके वोटर बनता है, तो जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और जेल की सजा भी हो सकती है.

वोटर आईडी कार्ड और सुप्रीम कोर्ट का नजरिया

सर्वोच्च अदालत ने अपने कई फैसलों में यह साफ किया है कि वोटर लिस्ट में नाम होना या न होना नागरिकता का अंतिम या एकमात्र सबूत नहीं है. यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हट जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसकी नागरिकता खत्म हो गई है. हालांकि, इसका दूसरा पहलू यह भी है कि बिना भारत का नागरिक बने कोई भी व्यक्ति वैध रूप से वोटर कार्ड हासिल नहीं कर सकता है. यानी वोटर बनने की पहली सीढ़ी ही भारतीय नागरिक होना है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.





देश में भारतीय नागरिकता हासिल करने के तरीके

भारत में किसी भी व्यक्ति को नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत ही नागरिकता मिलती है. इसके लिए कानून में पांच मुख्य रास्ते तय किए गए हैं-

पहला तरीका जन्म के आधार पर है.

दूसरा तरीका वंश परंपरा के जरिए नागरिकता पाना है.

तीसरा रास्ता पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) का है, जो भारतीय मूल के लोगों या भारतीय नागरिकों से शादी करने वाले विदेशियों के लिए होता है.

चौथा तरीका देशीकरण (नेचुरलाइजेशन) है, जिसमें लंबी अवधि तक भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकता के लिए अर्हता पाते हैं.

नागरिकता हासिल करने का पांचवां और अंतिम तरीका क्षेत्र का समावेशन (इनकॉरपोरेशन ऑफ टेरिटरी) है. इसके तहत जब कोई नया भू-भाग या क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है, तो केंद्र सरकार वहां के निवासियों को विशेष अधिसूचना के जरिए भारतीय नागरिक घोषित कर देती है. सोनिया गांधी के मामले में भाजपा का दावा है कि उन्होंने पंजीकरण के तहत 1983 में नागरिकता पाई थी, लेकिन उनका नाम 1980 की वोटर लिस्ट में शामिल हो गया था. अब इस पूरे विवाद पर अदालत के नए रुख के बाद कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

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