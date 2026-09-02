क्या करते हैं पुतिन के बच्चे, कहां रहता है उनका परिवार?

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हैं. जहां उन्होंने 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सम्मेलन में हिस्सा लिया और वैश्विक मुद्दों पर अपनी बात रखी. पुतिन की अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों पर तो पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहती हैं, लेकिन उनके निजी जीवन और परिवार के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. बीबीसी की एक पुरानी रिपोर्ट और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए उनके निजी जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

कहां रहती हैं पुतिन की बेटियां?

राष्ट्रपति पुतिन अपने परिवार और बच्चों को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखते हैं. वर्ष 2015 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे बेटियों को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि उनकी बेटियां रूस में ही रहकर पली-बढ़ी हैं. पुतिन ने बताया कि उन्हें अपनी दोनों बेटियों पर गर्व है, जो तीन अंतरराष्ट्रीय भाषाएं फर्राटे से बोल सकती हैं. उनका स्पष्ट तौर पर मानना है कि हर व्यक्ति को अपना भविष्य खुद तय करने का अधिकार है और उनके बच्चे सम्मानजनक तरीके से अपनी स्वतंत्र जिंदगी जी रहे हैं.

कौन हैं पुतिन की पत्नी और कब की थी शादी?

पुतिन ने साल 1983 में ल्यूडमिला से विवाह किया था. उस समय ल्यूडमिला एक फ्लाइट अटेंडेंट थीं और पुतिन सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी में अधिकारी के रूप में कार्यरत थे. यह शादी तीन दशकों तक चली, जिस दौरान पुतिन ने रूस की राजनीति में शीर्ष स्थान हासिल किया. हालांकि, व्यस्तताओं और अलग जीवनशैली के कारण दोनों ने 2013 में सहमति से अलग होने का फैसला किया. ल्यूडमिला ने बताया था कि पुतिन अपने काम में पूरी तरह से समर्पित रहते हैं.

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क्या करती हैं पुतिन की बड़ी बेटी मारिया?

पुतिन और ल्यूडमिला की बड़ी बेटी मारिया का जन्म 1985 में हुआ था. मारिया ने सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी से बायोलॉजी की पढ़ाई की और फिर मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से डॉक्टरी की डिग्री हासिल की. वे एंडोक्राइन सिस्टम की जानी-मानी विशेषज्ञ हैं और अध्यापन व शोध कार्य से जुड़ी हैं. बिजनेस की दुनिया में कदम रखते हुए उन्होंने एक कंपनी शुरू की, जिसका उद्देश्य एक बड़ा मेडिकल सेंटर बनाना था. मारिया का विवाह नीदरलैंड्स के बिजनेसमैन जोरिट जूस्ट फासेन से हुआ था, जो रूसी गैस कंपनी में काम करते थे, हालांकि बाद में दोनों का तलाक हो गया.

छोटी बेटी कैटरिना डांसर से लेकर बिजनेस तक का सफर

पुतिन की छोटी बेटी कैटरिना तिखोनोवा अपनी पेशेवर प्रतिभा के कारण सार्वजनिक चर्चा में रहीं. वे एक बेहतरीन रॉक एंड रोल डांसर रही हैं और 2013 की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पांचवां स्थान प्राप्त किया था. उसी साल उन्होंने पुतिन के करीबी मित्र के बेटे किरिल शामालोव से शादी की, जिन पर 2018 में अमेरिकी प्रतिबंध लगे थे. बाद में इनका भी तलाक हो गया. कैटरिना न्यूरोटेक्नोलॉजी और बिजनेस प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय रहती हैं, हालांकि आधिकारिक मंचों पर उनके राष्ट्रपति से रिश्ते का कभी जिक्र नहीं किया जाता है.

पुतिन के कितने नाती-पोते?

पुतिन ने 2017 में एक फोन-इन कार्यक्रम में अपने नाती-पोतों के होने की बात स्वीकार की थी. उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि उनके पोते-पोती किसी राजकुमार की तरह पलें, बल्कि वे उन्हें आम नागरिकों की तरह सामान्य माहौल में बड़ा करना चाहते हैं. वहीं, कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि पूर्व ओलंपिक जिम्नास्ट अलीना काबाएवा से पुतिन के दो बेटे- इवान (जन्म 2015) और व्लादिमीर जूनियर (जन्म 2019) हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकी है.





आखिर कहां रहता है पुतिन का परिवार?

पुतिन की दोनों वयस्क बेटियां रूस में मॉस्को के पास अपने-अपने निजी घरों में रहती हैं और अपने करियर पर ध्यान दे रही हैं. दूसरी ओर, मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि उनका कथित गुप्त परिवार मॉस्को के उत्तर में स्थित वालदाई झील के पास बने एक कड़े सुरक्षा वाले बेहद आलीशान मेंशन में रहता है. वहां छोटे बच्चों को निजी ट्यूटर्स और विदेशी नैनी के जरिए घर पर ही पढ़ाया जाता है. इसके अलावा सुरक्षा के लिए बख्तरबंद ट्रेनों और विशेष विमानों का इस्तेमाल किया जाता है.

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