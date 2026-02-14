हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मुकेश अंबानी से भी रईस था भारत का यह शख्स, मुगलों और अंग्रेजों को भी देता था कर्ज

यही कारण है कि अलग-अलग समय पर कई विदेशी ताकतें भारत आईं कुछ व्यापार करने और कुछ राज करने के लिए, आज के समय में जब हम देश के सबसे अमीर लोगों की बात करते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 14 Feb 2026 01:12 PM (IST)
भारत को प्राचीन काल से ही अपार धन-दौलत और समृद्धि की धरती माना जाता रहा है. इसी वजह से इसे सोने की चिड़िया कहा गया. यहां की उपजाऊ जमीन, मसालों का व्यापार, कीमती धातुएं और विकसित कारोबारी व्यवस्था ने दुनिया भर के व्यापारियों और शासकों को आकर्षित किया.  यही कारण है कि अलग-अलग समय पर कई विदेशी ताकतें भारत आईं कुछ व्यापार करने और कुछ राज करने के लिए, आज के समय में जब हम देश के सबसे अमीर लोगों की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम मुकेश अंबानी का आता है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि सैकड़ों साल पहले भारत में एक ऐसा व्यापारी हुआ था, जिसकी दौलत और प्रभाव उस दौर के बड़े-बड़े शासकों से भी कम नहीं था. इतना ही नहीं, वह मुगलों और अंग्रेजों जैसी ताकतों को भी कर्ज देता था. तो आइए जानते हैं कि मुकेश अंबानी से भी रईस भारत का कौन सी शख्स था, जो मुगलों और अंग्रेजों को भी कर्ज देता था. 

मुकेश अंबानी से भी रईस भारत का वीरजी वोरा व्यापारी था. वीरजी वोरा 17वीं सदी में सूरत के एक बड़े और प्रभावशाली व्यापारी थे. इतिहासकारों के अनुसार वे श्रीमाली ओसवाल पोरवाल समुदाय से जुड़े थे. उन्हें संघपति या संघवी की उपाधि भी मिली थी, जो उस समय धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बड़ा योगदान देने वाले लोगों को दी जाती थी. 1619 से लेकर 1670 के दशक तक वे सक्रिय रूप से व्यापार करते रहे. उस समय सूरत भारत का सबसे जरूरी बंदरगाह शहर था और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का बड़ा केंद्र माना जाता था. वीरजी वोरा ने इसी शहर से अपना विशाल व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया. 

अंग्रेजों को भी दिया कर्ज

वीरजी वोरा की खास बात यह थी कि वे सिर्फ व्यापारी ही नहीं, बल्कि बड़े वित्तदाता भी थे. 1617 से 1670 के बीच वे British East India Company के प्रमुख वित्तपोषकों में से एक थे. बताया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे लगभग 2 लाख रुपये का कर्ज लिया था, जो उस समय बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी. वे अंग्रेज व्यापारियों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए धन उधार देते थे. सूरत में वे कंपनी के सबसे बड़े कर्जदाता और ग्राहकों में गिने जाते थे. हालांकि वे अंग्रेजों के प्रतिस्पर्धी भी थे, लेकिन उन्होंने उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखे. वे समय-समय पर उपहार और पत्र भेजकर संबंध मजबूत रखते थे. 

मुगल बादशाहों से भी संबंध

इतिहास में यह भी उल्लेख मिलता है कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने दक्कन अभियान के दौरान आर्थिक परेशानी में वीरजी वोरा से मदद मांगी थी. कहा जाता है कि उन्होंने आर्थिक सहायता के लिए उनके पास दूत भेजा था. इसके अलावा एक रोचक कहानी यह भी प्रचलित है कि उन्होंने मुगल सम्राट शाहजहां को चार अरबी घोड़े उपहार में दिए थे. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय उनका प्रभाव कितना व्यापक था.

Published at : 14 Feb 2026 01:12 PM (IST)
Mukesh Ambani Virji Vora Surat Merchant 17th Century Industrialist
