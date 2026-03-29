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Vijaypat Singhania JK House Price: भारत के बिजनेस जगत के एक बड़े अध्याय का अंत हो गया है. रेमंड को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले विजयपत सिंघानिया अब हमारे बीच नहीं रहे. एक समय 12,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक रहे सिंघानिया की कहानी जितनी कामयाबी से भरी थी, उतनी ही भावुक करने वाली भी रही है. मुंबई के सबसे महंगे और ऊंचे घरों में से एक जेके हाउस में रहने वाले इस शख्स ने बिजनेस की दुनिया को एक नई दिशा दी थी.

विजयपत सिंघानिया का सफर और विरासत

रेमंड को एक वैश्विक पहचान दिलाने वाले विजयपत सिंघानिया का जाना भारतीय कॉर्पोरेट जगत के लिए एक बड़ी क्षति है. 1980 के दशक में जब उन्होंने इस ग्रुप की कमान संभाली थी, तब यह महज एक साधारण कपड़ा मिल हुआ करती थी. उनकी दूरदर्शी सोच का ही नतीजा था कि रेमंड देखते ही देखते दुनिया का सबसे बड़ा सूटिंग फैब्रिक ब्रांड बन गया. उन्होंने केवल ऊनी कपड़ों तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि सिंथेटिक फैब्रिक और डेनिम के बाजार में भी झंडे गाड़े. उनकी अगुवाई में कंपनी ने इंजीनियरिंग और कंज्यूमर केयर जैसे नए क्षेत्रों में भी विस्तार किया.

दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल साम्राज्य

सिंघानिया की मेहनत ने रेमंड ग्रुप को उस मुकाम पर पहुंचाया, जहां आज इसकी फ्लैगशिप कंपनी रेमंड लिमिटेड का सिक्का चलता है. उन्होंने पारंपरिक बिजनेस मॉडल को बदलकर हाई-प्रिसिजन इंजीनियरिंग और मॉडर्न रिटेलिंग को अपनाया. आज यह ग्रुप न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी एक प्रमुख नाम है. विजयपत सिंघानिया ने जिस ग्रुप की नींव को मजबूत किया, उसी के दम पर आज रेमंड दुनिया भर के करोड़ों लोगों की पहली पसंद बना हुआ है. यह उनकी कड़ी मेहनत का ही परिणाम था कि कंपनी एक छोटे से मिल से उठकर एक विशाल साम्राज्य में तब्दील हो गई.

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जेके हाउस- एंटीलिया से भी ऊंची इमारत

विजयपत सिंघानिया की रईसी का सबसे बड़ा प्रतीक मुंबई स्थित जेके हाउस है. यह आलीशान संपत्ति देश के दूसरे सबसे महंगे घर के तौर पर जानी जाती है. एक समय पर विजयपत सिंघानिया इसमें रहते थे. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस 30 मंजिला इमारत की ऊंचाई मुकेश अंबानी के एंटीलिया से भी ज्यादा है. करीब 16,000 वर्ग फुट में फैली इस भव्य प्रॉपर्टी की कीमत लगभग 6,000 करोड़ रुपये आंकी गई है. यह घर केवल कंक्रीट का ढांचा नहीं, बल्कि सिंघानिया परिवार की दशकों पुरानी सफलता और वैभव की निशानी है, जो मुंबई के आसमान को छूती नजर आती है.

आलीशान सुविधाओं से लैस महल

जेके हाउस में वे तमाम सुख-सुविधाएं मौजूद हैं, जिनकी कोई कल्पना कर सकता है. इस 30 मंजिला इमारत में एक हेलीपैड, एक हाई-टेक स्पा और दो बड़े स्विमिंग पूल बने हुए हैं. दिलचस्प बात यह है कि इस घर के भीतर एक प्राइवेट लाइब्रेरी भी है, जहां परिवार के सदियों पुराने कपड़ा व्यवसाय के इतिहास और यादों को सहेजकर रखा गया है. इसके अलावा, यहां की पार्किंग में दुनिया भर की महंगी और शानदार कारों का एक बड़ा कलेक्शन मौजूद है, जो इस परिवार की शाही जीवनशैली को दर्शाता है.

12 हजार करोड़ की नेटवर्थ

एक समय था जब विजयपत सिंघानिया की कुल नेटवर्थ 12,000 करोड़ रुपये के पार थी. वह देश के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शुमार थे. हालांकि, साल 2015 में उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया. उन्होंने रेमंड लिमिटेड में अपनी पूरी हिस्सेदारी, जो लगभग 37 प्रतिशत थी, अपने बेटे गौतम सिंघानिया के नाम कर दी. उस दौर में उन शेयरों की बाजार कीमत ही 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा थी. इस एक फैसले ने उनके जीवन के अंतिम वर्षों की कहानी को एक अलग दिशा दे दी.

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