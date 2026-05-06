क्या करते हैं विजय थलपति के पिता, जिन्होंने तैयार किया उनकी जीत का ब्लू प्रिंट?

Vijay Thalapathy Father Blueprint : तमिलनाडु चुनाव के नतीजों में थलपति विजय का शानदार प्रदर्शन इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, जिन्हें पहले राजनीति में कम आंका जा रहा था, वही अब राज्य की सत्ता संभालने के लिए तैयार हैं. एक फिल्म स्टार से जनता के नेता बनने तक का उनका सफर लोगों को हैरान कर रहा है, लेकिन इस सफलता के पीछे उनके पिता एस. ए. चंद्रशेखर की सालों की मेहनत और सोच छिपी है.

थलपति विजय के पिता एस. ए. चंद्रशेखर ने अपने बेटे के करियर को बहुत सोच-समझकर आगे बढ़ाया. उन्होंने बचपन से ही विजय को फिल्मों में मौका दिया, उन्हें स्टार बनाने के लिए लगातार मेहनत की और उनकी पहचान मजबूत बनाई. इसके साथ ही उन्होंने यह भी प्लान किया कि आगे चलकर विजय राजनीति में भी कदम रखें. उन्होंने ही फिल्मों से लेकर राजनीति तक विजय की जीत का ब्लू प्रिंट तैयार किया और उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर विजय थलपति के पिता क्या करते हैं, जिन्होंने उनकी जीत का ब्लू प्रिंट तैयार किया.

क्या करते हैं विजय थलपति के पिता?

विजय थलपति के पिता एस. ए. चंद्रशेखर तमिल फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं. उन्होंने 70 से ज्यादा फिल्मों का निर्देशन किया है. वे सिर्फ एक फिल्ममेकर ही नहीं, बल्कि अपने बेटे विजय के करियर के सबसे बड़े गाइड भी रहे हैं. उन्होंने बहुत पहले ही यह सोच लिया था कि उनका बेटा सिर्फ फिल्मों का स्टार नहीं, बल्कि एक बड़ा नेता भी बन सकता है.

कहां से शुरू हुआ विजय का करियर?

चंद्रशेखर ने विजय को बहुत छोटी उम्र में ही फिल्मों में ला दिया. 10 साल की उम्र में विजय ने फिल्म वेट्री से डेब्यू किया. इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया. 1992 में फिल्म नालैय्या थीरपू से उन्हें हीरो के रूप में लॉन्च किया गया. हालांकि शुरुआत आसान नहीं थी. उनकी पहली फिल्म फ्लॉप रही और लोगों ने उनकी आलोचना भी की, लेकिन उनके पिता ने हार नहीं मानी, चंद्रशेखर ने फिर फिल्म सेंथूरापांडी बनाई, जिसमें बड़े स्टार विजयकांत को भी लिया गया. इस फिल्म ने विजय को पहचान दिलाई और यहीं से उनका करियर आगे बढ़ने लगा. शुरुआती फिल्मों में उनके पिता ने ही उन्हें बार-बार मौका दिया और सही दिशा दिखाई.

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फैन क्लब और थलपति कैसे बनें?

सिर्फ फिल्में ही नहीं, चंद्रशेखर ने विजय की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया. यह कदम फैन क्लब बनाना था. 1993 में उन्होंने विजय का फैन क्लब शुरू किया. इस फैन क्लब ने समाज सेवा के काम भी किए. इससे विजय की छवि जनता के बीच और मजबूत हुई. इसी दौरान उन्हें इलयाथलपति (यंग लीडर) का टाइटल मिला, जो बाद में थलपति बन गया.

राजनीति की तरफ कब रखा पहला कदम?

चंद्रशेखर चाहते थे कि विजय राजनीति में आएं. उन्होंने फिल्मों के जरिए भी यह इशारा दिया. विजय ने भी अपने फैन क्लब को एक बड़े संगठन में बदल दिया, जिसने सामाजिक और राजनीतिक काम शुरू किए. हालांकि, एक समय ऐसा भी आया जब पिता और बेटे के बीच इस मुद्दे पर मतभेद हो गए. 2020 में चंद्रशेखर ने फैन क्लब को पार्टी बनाने की कोशिश की, विजय ने इसका विरोध किया, लेकिन बाद में हालात बदल गए. 2024 में विजय ने खुद अपनी पार्टी TVK बनाई. इसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा और 2026 में शानदार प्रदर्शन किया. इस जीत के पीछे उनके पिता की सालों की मेहनत और प्लानिंग साफ नजर आती है.

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