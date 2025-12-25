Vijay Hazare Trophy: घरेलू क्रिकेट को अक्सर अंतरराष्ट्रीय चमक के सामने छोटा समझ लिया जाता है, लेकिन यही मंच भारतीय क्रिकेट की असली रीढ़ है. जब विराट कोहली 15 साल बाद और रोहित शर्मा जैसे सितारे विजय हजारे ट्रॉफी में उतरते हैं, तो चर्चा सिर्फ बल्लेबाजी की नहीं होती, पैसों की भी होती है. सवाल उठता है कि क्या सुपरस्टार होने का फायदा घरेलू टूर्नामेंट में भी मिलता है या यहां सब बराबर हैं?

विजय हजारे ट्रॉफी में लौटे बड़े नाम

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में खुद को परखने उतरे हैं. विराट कोहली का 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में खेलना फैंस के लिए खास है. 24 दिसंबर से शुरू हुए इस 50 ओवर के टूर्नामेंट में विराट दिल्ली की ओर से मैदान संभालेंगे, जबकि कप्तान रोहित शर्मा मुंबई के लिए खेलते नजर आएंगे. ऐसे में चर्चा सिर्फ उनके प्रदर्शन की नहीं, बल्कि मैच फीस की भी हो रही है.

घरेलू क्रिकेट की फीस का ढांचा

बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट के लिए एक तय और पारदर्शी भुगतान प्रणाली बना रखी है. विजय हजारे ट्रॉफी में खिलाड़ियों की फीस उनके नाम, रुतबे या लोकप्रियता पर नहीं, बल्कि लिस्ट-ए अनुभव पर तय होती है. यही वजह है कि यहां कोई खिलाड़ी सिर्फ स्टार होने के कारण ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता है. फीस का निर्धारण पूरी तरह मैचों की संख्या पर आधारित होता है, ताकि सभी के लिए बराबरी बनी रहे.

एक मैच खेलने पर कितने मिलते हैं पैसे

विजय हजारे ट्रॉफी में 41 या उससे अधिक लिस्ट-ए मुकाबले खेल चुके खिलाड़ियों को प्रति मैच 60,000 रुपये मिलते हैं. जिन खिलाड़ियों ने 21 से 40 लिस्ट-ए मैच खेले हैं, उन्हें 50,000 रुपये प्रति मैच दिए जाते हैं. वहीं 0 से 20 लिस्ट-ए मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को 40,000 रुपये प्रति मैच की फीस मिलती है. अगर कोई खिलाड़ी रिजर्व स्क्वॉड का हिस्सा होता है, तो उसे तय रकम का आधा भुगतान किया जाता है.

क्या विराट कोहली को मिलती है ज्यादा फीस

अक्सर फैंस मानते हैं कि विराट कोहली जैसे सुपरस्टार को घरेलू क्रिकेट में भी मोटी रकम मिलती होगी, लेकिन हकीकत इससे अलग है. विराट कोहली लिस्ट-ए क्रिकेट में 41 से ज्यादा मैच खेल चुके हैं, इसलिए वे बीसीसीआई की सबसे ऊंची फीस कैटेगरी में आते हैं. इसके तहत उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी में प्रति मैच 60,000 रुपये ही मिलेंगे. अगर विराट दिल्ली के लिए तीन मुकाबले खेलते हैं, तो उनकी कुल कमाई करीब 1.80 लाख रुपये होगी.

रोहित शर्मा की कमाई कितनी होगी

रोहित शर्मा भी लिस्ट-ए क्रिकेट में 41 से अधिक मुकाबले खेल चुके हैं, इसलिए उनकी फीस भी विराट कोहली के बराबर ही रहेगी. रोहित अगर मुंबई के लिए दो मैच खेलते हैं, तो वे विजय हजारे ट्रॉफी से कुल 1.20 लाख रुपये कमा पाएंगे. यहां यह साफ हो जाता है कि घरेलू क्रिकेट में सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों के बीच फर्क सिर्फ अनुभव के आधार पर किया जाता है, नाम के आधार पर नहीं.

इंटरनेशनल और घरेलू फीस का फर्क

अगर घरेलू क्रिकेट की फीस की तुलना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से करें, तो अंतर काफी बड़ा नजर आता है. टीम इंडिया के लिए एक वनडे मैच खेलने पर विराट कोहली को करीब 6 लाख रुपये मिलते हैं. ऐसे में विजय हजारे ट्रॉफी की 60,000 रुपये प्रति मैच फीस, अंतरराष्ट्रीय मुकाबले की फीस का सिर्फ लगभग 10 प्रतिशत ही है. यही वजह है कि घरेलू क्रिकेट को पैसों से ज्यादा सम्मान और तैयारी का मंच माना जाता है.

यह भी पढ़ें: कौन हैं श्रवण कुमार विश्वकर्मा, जिन्होंने ऑटो चलाकर शुरू कर दी खुद की एयरलाइन