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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजVenezuela President: अमेरिका की जेल में बंद हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति, अभी कौन संभाल रहा वहां की राज व्यवस्था?

Venezuela President: अमेरिका की जेल में बंद हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति, अभी कौन संभाल रहा वहां की राज व्यवस्था?

Venezuela President : अमेरिका ने एक बड़े सैन्य अभियान के दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया था.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 07 Jun 2026 09:14 AM (IST)
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Venezuela President : वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज इन दिनों भारत के दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, इस बैठक में दोनों देशों ने एनर्जी क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई. पश्चिम एशिया में चल रहे तेल संकट के बीच इस फैसले को काफी जरूरी माना जा रहा है. वहीं भारत ने अप्रैल से वेनेजुएला से कच्चे तेल की खरीद बढ़ा दी है. इसी वजह से वेनेजुएला अब भारत को कच्चा तेल सप्लाई करने वाले सबसे बड़े देशों में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है. हालांकि वेनेजुएला पिछले कई महीनों से राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है.

अमेरिका ने एक बड़े सैन्य अभियान के दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया था. इस कार्रवाई के बाद न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में राजनीतिक बहस छिड़ गई थी. गिरफ्तारी के बाद मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका ले जाया गया, जहां वे इस समय न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन स्थित मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर (MDC) में बंद हैं. निकोलस मादुरो पर नशीले पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद से जुड़े संगठनों के साथ कथित संबंध और अवैध हथियारों से जुड़ी कई गंभीर साजिशों के आरोप लगाए गए हैं. इस घटना के बाद से हर कोई एक जानना चाह रहा है कि अभी वेनेजुएला की सत्ता किसके हाथ में है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि वेनेजुएला की राज व्यवस्था अभी कौन संभाल रहा है. 

वेनेजुएला की राज व्यवस्था अभी कौन संभाल रहा है?

निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश में सत्ता का बड़ा सवाल खड़ा हो गया था. इसके बाद उपराष्ट्रपति रहीं डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया. सत्ता में मौजूद पार्टी को संसद का पूरा समर्थन मिला हुआ था, इसलिए सरकार की कमान बदलने में कोई बड़ी परेशानी नहीं आई, फिलहाल डेल्सी रोड्रिगेज ही देश की सरकार संभाल रही हैं और सभी जरूरी सरकारी फैसले ले रही हैं. हालांकि वेनेजुएला के अंदर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी भी इस बात पर चर्चा जारी है कि देश में आगे स्थायी सरकार कैसे बनेगी और राजनीतिक स्थिति क्या होगी. 
 
अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों में क्या बदलाव आया?

मादुरो की गिरफ्तारी के बाद दोनों देशों के रिश्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिला. जिसमें कई सालों बाद वेनेजुएला की राजधानी कराकास में अमेरिकी दूतावास दोबारा खुल गया और उसने अपना काम फिर से शुरू कर दिया. अमेरिका और वेनेजुएला के अधिकारियों के बीच सीधे संपर्क बढ़े. कुछ राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया. तेल उद्योग में विदेशी निवेश के लिए नए रास्ते खोले गए. साथ ही दोनों देशों के बीच राजनयिक बातचीत फिर शुरू हुई. हालांकि वेनेजुएला के अंदर अभी भी राजनीतिक तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. 

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वेनेजुएला के तेल को लेकर क्यों है इतनी चर्चा?
 
वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े सिद्ध तेल भंडार वाले देशों में से एक है. अनुमान है कि उसके पास 300 अरब बैरल से अधिक तेल भंडार मौजूद है. इसी वजह से अमेरिका और वेनेजुएला के संबंधों में तेल हमेशा एक जरूरी मुद्दा रहा है. अमेरिकी प्रशासन चाहता है कि वेनेजुएला का तेल उत्पादन बढ़े और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी आपूर्ति मजबूत हो. दूसरी ओर, कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों पर अंतिम अधिकार वहां के लोगों का है और उनके यूज का फैसला भी उन्हीं के हितों को ध्यान में रखकर होना चाहिए. 

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Published at : 07 Jun 2026 09:14 AM (IST)
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Nicolas Maduro Delcy Rodriguez Venezuela President Venezuela Government
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