जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की बात सामने आई, तो लोगों के मन में सबसे पहला सवाल यही उठा है कि क्या अमेरिका का राष्ट्रपति वाकई इतना ताकतवर है कि वह किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को गिरफ्तार करवा सकता है? डोनाल्ड ट्रंप के नाम के साथ यह सवाल और भी गंभीर हो जाता है. लेकिन सच्चाई क्या है, आइए समझते हैं.

क्या ट्रंप किसी विदेशी राष्ट्रपति को गिरफ्तार करवा सकते हैं?

सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका का राष्ट्रपति किसी भी देश के मौजूदा राष्ट्रपति को अपने आदेश से गिरफ्तार नहीं कर सकता है. अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत हर देश के राष्ट्राध्यक्ष को हेड ऑफ स्टेट इम्युनिटी यानी कानूनी संरक्षण मिलता है. इसका मतलब यह होता है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने देश का राष्ट्रपति है, तब तक उसे दूसरे देश की अदालत में सामान्य तौर पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. अमेरिका भी इसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का हिस्सा है और वह खुले तौर पर इस नियम को तोड़ नहीं सकता है.

फिर अमेरिका के राष्ट्रपति के पास कैसी ताकत होती है?

हालांकि सीधी गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के पास अप्रत्यक्ष और प्रभावशाली शक्तियां जरूर होती हैं. अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है, किसी देश के नेताओं की संपत्ति फ्रीज कर सकता है, वीजा और यात्रा पर रोक लगा सकता है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उस देश को अलग-थलग कर सकता है. इसके अलावा अमेरिका अपने सहयोगी देशों के जरिए कूटनीतिक दबाव भी बनाता है, जिससे संबंधित नेता कमजोर पड़ सकता है.

वेनेजुएला के राष्ट्रपति का मामला क्यों अलग माना जा रहा है?

निकोलस मादुरो का मामला इसलिए अलग है क्योंकि अमेरिका उन्हें वेनेजुएला का वैध राष्ट्रपति ही नहीं मानता है. अमेरिका का कहना है कि 2018 में वेनेजुएला में हुए राष्ट्रपति चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी. इसी आधार पर वाशिंगटन ने विपक्षी नेता जुआन गुएडो को एक समय पर वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति मान्यता दी थी.

अमेरिकी सरकार का तर्क है कि जब मादुरो को राष्ट्रपति के रूप में मान्यता ही नहीं दी जाती, तो फिर उन्हें हेड ऑफ स्टेट इम्युनिटी कैसे मिल सकती है. इसी दलील के आधार पर अमेरिका के न्याय विभाग ने अदालत में कहा है कि मादुरो अमेरिकी कानून के तहत प्रतिरक्षा के हकदार नहीं हैं.

क्या यह अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है?

अंतरराष्ट्रीय कानून की नजर में यह मामला काफी जटिल है. सामान्य नियम यह कहता है कि कोई भी देश अपने घरेलू कानून के आधार पर किसी दूसरे देश के मौजूदा राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है. हालांकि कुछ अपवाद जरूर हैं, जैसे अगर वह व्यक्ति अब राष्ट्रपति न हो, अगर किसी अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण का उस पर अधिकार क्षेत्र बनता हो,

या फिर उस व्यक्ति का अपना देश उसकी इम्युनिटी छोड़ दे.

मादुरो के मामले में अमेरिका इन्हीं कानूनी पेचों का सहारा लेकर कार्रवाई को सही ठहराने की कोशिश करता रहा है.

क्या अमेरिका किसी भी हेड ऑफ स्टेट को गिरफ्तार कर सकता है?

सामान्य हालात में जवाब साफ है- नहीं. अमेरिका समेत कोई भी देश अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत किसी मौजूदा विदेशी राष्ट्रपति को कानूनी रूप से गिरफ्तार नहीं कर सकता है. यह तभी संभव है जब अंतरराष्ट्रीय अदालत जैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का आदेश हो या फिर संबंधित व्यक्ति सत्ता से बाहर हो चुका हो.

यह भी पढ़ें: रूस और चीन को कितना तेल बेचता था वेनेजुएला, अमेरिका के एक्शन के बाद कितनी हो जाएगी कमी?