हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या किसी भी देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करवा सकते हैं ट्रंप, जानें अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ऐसी कौन सी शक्ति?

क्या किसी भी देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करवा सकते हैं ट्रंप, जानें अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ऐसी कौन सी शक्ति?

Nicolas Maduro Arrest: अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में गिना जरूर जाता है, लेकिन वह भी कानून से ऊपर नहीं होता है. लेकिन क्या वह किसी देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करा सकता है?

06 Jan 2026 08:24 AM (IST)
जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की बात सामने आई, तो लोगों के मन में सबसे पहला सवाल यही उठा है कि क्या अमेरिका का राष्ट्रपति वाकई इतना ताकतवर है कि वह किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को गिरफ्तार करवा सकता है? डोनाल्ड ट्रंप के नाम के साथ यह सवाल और भी गंभीर हो जाता है. लेकिन सच्चाई क्या है, आइए समझते हैं. 

क्या ट्रंप किसी विदेशी राष्ट्रपति को गिरफ्तार करवा सकते हैं?

सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका का राष्ट्रपति किसी भी देश के मौजूदा राष्ट्रपति को अपने आदेश से गिरफ्तार नहीं कर सकता है. अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत हर देश के राष्ट्राध्यक्ष को हेड ऑफ स्टेट इम्युनिटी यानी कानूनी संरक्षण मिलता है. इसका मतलब यह होता है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने देश का राष्ट्रपति है, तब तक उसे दूसरे देश की अदालत में सामान्य तौर पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. अमेरिका भी इसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का हिस्सा है और वह खुले तौर पर इस नियम को तोड़ नहीं सकता है.

फिर अमेरिका के राष्ट्रपति के पास कैसी ताकत होती है?

हालांकि सीधी गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के पास अप्रत्यक्ष और प्रभावशाली शक्तियां जरूर होती हैं. अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है, किसी देश के नेताओं की संपत्ति फ्रीज कर सकता है, वीजा और यात्रा पर रोक लगा सकता है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उस देश को अलग-थलग कर सकता है. इसके अलावा अमेरिका अपने सहयोगी देशों के जरिए कूटनीतिक दबाव भी बनाता है, जिससे संबंधित नेता कमजोर पड़ सकता है. 

वेनेजुएला के राष्ट्रपति का मामला क्यों अलग माना जा रहा है?

निकोलस मादुरो का मामला इसलिए अलग है क्योंकि अमेरिका उन्हें वेनेजुएला का वैध राष्ट्रपति ही नहीं मानता है. अमेरिका का कहना है कि 2018 में वेनेजुएला में हुए राष्ट्रपति चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी. इसी आधार पर वाशिंगटन ने विपक्षी नेता जुआन गुएडो को एक समय पर वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति मान्यता दी थी. 

अमेरिकी सरकार का तर्क है कि जब मादुरो को राष्ट्रपति के रूप में मान्यता ही नहीं दी जाती, तो फिर उन्हें हेड ऑफ स्टेट इम्युनिटी कैसे मिल सकती है. इसी दलील के आधार पर अमेरिका के न्याय विभाग ने अदालत में कहा है कि मादुरो अमेरिकी कानून के तहत प्रतिरक्षा के हकदार नहीं हैं. 

क्या यह अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है?

अंतरराष्ट्रीय कानून की नजर में यह मामला काफी जटिल है. सामान्य नियम यह कहता है कि कोई भी देश अपने घरेलू कानून के आधार पर किसी दूसरे देश के मौजूदा राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है. हालांकि कुछ अपवाद जरूर हैं, जैसे अगर वह व्यक्ति अब राष्ट्रपति न हो, अगर किसी अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण का उस पर अधिकार क्षेत्र बनता हो,
या फिर उस व्यक्ति का अपना देश उसकी इम्युनिटी छोड़ दे. 

मादुरो के मामले में अमेरिका इन्हीं कानूनी पेचों का सहारा लेकर कार्रवाई को सही ठहराने की कोशिश करता रहा है. 

क्या अमेरिका किसी भी हेड ऑफ स्टेट को गिरफ्तार कर सकता है?

सामान्य हालात में जवाब साफ है- नहीं. अमेरिका समेत कोई भी देश अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत किसी मौजूदा विदेशी राष्ट्रपति को कानूनी रूप से गिरफ्तार नहीं कर सकता है. यह तभी संभव है जब अंतरराष्ट्रीय अदालत जैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का आदेश हो या फिर संबंधित व्यक्ति सत्ता से बाहर हो चुका हो.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
06 Jan 2026 08:24 AM (IST)
Nicolas Maduro Nicolas Maduro Arrest US President Powers Head Of State Immunity Law
