हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजVande Mataram Controversy: क्या वंदे मातरम नहीं गाने पर हो सकती है सजा, जानें इसको लेकर क्या है भारत का कानून

Vande Mataram Controversy: क्या वंदे मातरम नहीं गाने पर हो सकती है सजा, जानें इसको लेकर क्या है भारत का कानून

Vande Mataram Controversy: महाराष्ट्र में वंदे मातरम को लेकर विवाद छिड़ चुका है. आइए जानते हैं कि क्या वंदे मातरम को गाने से इनकार करने पर कोई सजा हो सकती है या फिर नहीं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 02 Nov 2025 06:22 PM (IST)
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ चुकी है. दरअसल यह विवाद महाराष्ट्र में तब शुरू हुआ जब राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को 31 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में इसका पूरा संस्करण गाने के आदेश दिए. इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने इसका विरोध किया. इसी बीच एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया कि क्या वंदे मातरम गाने से इनकार करने पर किसी को सजा हो सकती है या नहीं? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब और साथ ही भारतीय कानून इस मुद्दे पर क्या कहता है.

क्या वंदे मातरम ना गाने पर कोई सजा है 

भारतीय संविधान और केंद्र सरकार की नीति के मुताबिक वंदे मातरम ना गाने पर कोई भी कानूनी सजा या फिर दंड का प्रावधान नहीं है. वंदे मातरम गाना पूरी तरह से स्वैच्छिक है और अनिवार्य नहीं है. सरकार ने संसद में इस बात को स्पष्ट किया कि कोई भी कानून वंदे मातरम के गायन या फिर वादन को अनिवार्य नहीं बनता है. इसी के साथ इससे संबंधित कोई भी दंडात्मक प्रावधान नहीं है. 

वंदे मातरम की संवैधानिक स्थिति 

वैसे तो वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत का मानद दर्जा प्राप्त है लेकिन इसे राष्ट्रगान जन गण मन जैसा संवैधानिक दर्जा नहीं मिला हुआ. इसका मतलब है कि वंदे मातरम में देशभक्ति का अपार मूल्य होने के बावजूद भी इसे कानूनी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता. नागरिक अलग-अलग तरीकों से अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं. 

बाध्यता पर सुप्रीम कोर्ट का रुख 

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि किसी को भी राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता,‌ बशर्ते वह इसका अपमान ना करें बस सम्मानपूर्वक खड़ा रहे. इसी के साथ न्यायालय ने वंदे मातरम को अनिवार्य बनाने से इनकार कर दिया और इस बात पर भी जोर दिया कि देशभक्ति को किसी बाध्यता से नहीं मापा जा सकता. संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (a) के तहत संरक्षित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तियों को यह चुनने की पूरी आजादी देता है कि वह राष्ट्रीय सम्मान कैसे व्यक्त कर सकते हैं. 

मद्रास उच्च न्यायालय का 2017 का फैसला

2017 में मद्रास उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया था कि तमिलनाडु के सभी स्कूलों और सरकारी कार्यालय में वंदे मातरम गाया जाए. लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को वास्तविक कठिनाई या फिर परेशानी है तो उसे बाध्य नहीं किया जाना चाहिए. इससे यह साफ जाहिर हो गया था कि यह आदेश परामर्शात्मक है और अनिवार्य नहीं.

राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 

राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान को पूरी तरह से नियंत्रित करता है, लेकिन इसमें राष्ट्रगीत को नियंत्रित करने का जिक्र नहीं है. इसलिए वंदे मातरम गाने से इनकार करना कोई भी अपराध नहीं है.

Published at : 02 Nov 2025 06:01 PM (IST)
Vande Mataram Vande Mataram Controversy SUPREME COURT
