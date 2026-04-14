स्वीडन में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, यहां इससे क्या-क्या खरीद सकते हैं?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्वीडन यूरोप का महंगा देश, भारतीयों का बसेरा बढ़ा.

भारत और स्वीडन के रिश्ते आज एक नए मुकाम पर हैं. व्यापार से लेकर रक्षा सौदों तक, दोनों देशों की दोस्ती की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन जब बात घूमने या वहां बसने की आती है, तो सबसे पहला सवाल मन में जेब और बजट को लेकर आता है. अगर आप 10,000 भारतीय रुपये लेकर स्वीडन जाते हैं, तो वहां इसकी क्या वैल्यू होगी? क्या यह रकम वहां के खर्चों के लिए काफी है या ऊंट के मुंह में जीरा साबित होगी? आइए समझते हैं.

रक्षा क्षेत्र में स्वीडन का बड़ा साथ

भारत और स्वीडन के बीच केवल मुद्रा का ही नहीं, बल्कि हथियारों का भी गहरा रिश्ता है. हाल ही में नई दिल्ली में हुई आठवीं 'फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस' की बैठक ने इस रिश्ते को और मजबूती दी है. स्वीडन की प्रसिद्ध कंपनी 'साब' (Saab) अब भारत में ही कार्ल-गुस्ताफ M4 एंटी-टैंक हथियार बना रही है. स्वीडन भारत को ऐसी तकनीक और हथियार भी दे रहा है, जो उसने आज तक किसी दूसरे देश के साथ साझा नहीं किए हैं. यह भारत के 'मेक इन इंडिया' अभियान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.

भारत और स्वीडन की सालों पुरानी दोस्ती

भारत और स्वीडन के संबंध कोई आज के नहीं हैं, बल्कि इसकी नींव 1947 में ही पड़ गई थी, जब स्वीडन ने भारत की आजादी को मान्यता दी थी. 1949 में दोनों देशों ने औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध शुरू किए थे. आज स्टॉकहोम में भारत का दूतावास है, तो दिल्ली में स्वीडन का है. इसके अलावा भारत के प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में स्वीडन के वाणिज्य दूतावास मौजूद हैं, जो दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन को सुगम बनाने का काम करते हैं.

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रुपये और क्रोना का क्या है वर्तमान गणित?

अप्रैल 2026 की वर्तमान विनिमय दरों पर नजर डालें तो भारत के 10,000 रुपये स्वीडन की करेंसी स्वीडिश क्रोना (SEK) में बदलने पर लगभग 990 से 1,000 क्रोना के बराबर होते हैं. आसान भाषा में कहें तो भारत का एक रुपया स्वीडन के लगभग 0.10 क्रोना के बराबर है. वहीं अगर आपके पास 10,000 स्वीडिश क्रोना हैं, तो भारतीय बाजार में उसकी कीमत करीब 1 लाख रुपये के आसपास बैठती है. यह अंतर दिखाता है कि स्वीडन की मुद्रा भारतीय रुपये के मुकाबले काफी मजबूत स्थिति में है.

इतनी रकम में वहां क्या खरीद सकते हैं आप?

स्वीडन यूरोप के महंगे देशों में गिना जाता है, इसलिए वहां 1,000 क्रोना (यानी 10,000 रुपये) बहुत बड़ी राशि नहीं मानी जाती है. इस बजट में आप वहां किसी साधारण रेस्टोरेंट में दो-तीन बार अच्छा खाना खा सकते हैं या फिर एक महीने का लोकल बस और ट्रेन का पास ले सकते हैं. अगर आप कॉफी के शौकीन हैं, तो आप करीब 20-25 कप अच्छी कॉफी का आनंद ले सकते हैं, लेकिन अगर आप वहां रहने या बड़े होटल की सोच रहे हैं, तो यह रकम एक दिन के लिए भी कम पड़ सकती है.

भारत का ‘गेटवे’ और भारतीयों का बसेरा

स्वीडन को अक्सर यूरोप में भारत का 'गेटवे' या प्रवेश द्वार कहा जाता है. सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से स्वीडन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. वर्तमान में वहां 10,000 से अधिक भारतीय नागरिक रह रहे हैं, जो वहां की अर्थव्यवस्था और तकनीक में अपना योगदान दे रहे हैं. भारतीयों की बढ़ती संख्या के कारण वहां भारतीय संस्कृति और खान-पान की पैठ भी बढ़ी है. हालांकि वहां का रहन-सहन महंगा है, लेकिन बेहतर सुविधाओं के कारण यह भारतीयों की पसंद बना हुआ है.

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