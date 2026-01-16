US Visa Ban: संयुक्त राज्य अमेरिका के 75 देशों के आवेदकों के लिए वीजा प्रोसेसिंग को सस्पेंड करने के फैसले ने एक बड़ी बहस को शुरू कर दिया है. ट्रंप प्रशासन का यह फैसला 21 फरवरी से लागू होने जा रहा है. प्रभावित देशों में ईरान, रूस और अफगानिस्तान जैसे देश शामिल हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि अगर इन देशों के लोग इस प्रतिबंध अवधि के दौरान अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा.

अमेरिकी सीमाओं और हवाई अड्डों पर तत्काल प्रभाव

प्रभावित देशों के ज्यादातर नागरिकों के लिए सबसे सीधा परिणाम प्रवेश से इंकार है. यदि कोई भी व्यक्ति वैध और छूट प्राप्त वीजा के बिना अमेरिकी हवाई अड्डे या फिर सीमा चौकी पर पहुंचता है तो इमिग्रेशन ऑफिसर के पास तुरंत प्रवेश से इनकार करने का पूरा अधिकार है. ऐसे यात्रियों को आमतौर पर पूछताछ के लिए थोड़ी देर के लिए रोका जाता है और फिर उन्हें उनके मूल देश या फिर अंतिम प्रस्थान बिंदु के लिए अगली उड़ान में वापस भेज दिया जाता है. पुराने दस्तावेज या फिर लंबित आवेदन होने पर भी प्रवेश की गारंटी नहीं है.

हिरासत और निर्वासन का जोखिम

यदि प्रतिबंधित देशों में से कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करता है या फिर वीजा शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे इमीग्रेशन अधिकारी हिरासत में ले सकते हैं. प्रोसेसिंग के बाद ऐसे व्यक्तियों को आमतौर पर निर्वासित कर दिया जाता है. निर्वासित आदेश के बड़े परिणाम हो सकते हैं. इसमें भविष्य में यात्रा प्रतिबंध या फिर अमेरिकी वीजा के लिए स्थायी अयोग्यता शामिल है.

कुछ मामलों में तो यात्रियों से इरादे, वित्तीय स्थिरता, पारिवारिक संबंध और रोजगार के इतिहास के बारे में भी पूछताछ की जा सकती है. ऐसा इसलिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वह पब्लिक चार्ज का जोखिम पैदा करते हैं या फिर नहीं.

पब्लिक चार्ज नियम और कड़ी स्क्रीनिंग

यह पॉलिसी ट्रंप प्रशासन के पब्लिक चार्ज नियम की बढ़ी हुई व्याख्या से जुड़ी हुई है. इस फ्रेमवर्क के तहत वीजा अधिकारी यह आकलन करते हैं कि क्या कोई एप्लीकेंट भविष्य में सरकारी फायदों पर निर्भर रह सकता है. जो एप्लीकेंट मजबूत वित्तीय स्वतंत्रता या फिर प्राइवेट हेल्थ कवरेज को दिखाने में सफल नहीं होते, उनके रिजेक्ट होने की संभावना ज्यादा होती है.

