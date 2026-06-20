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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजचीन की वुहान लैब में किन-किन चीजों पर होती है रिसर्च, यहीं से निकला था कोरोना वायरस

चीन की वुहान लैब में किन-किन चीजों पर होती है रिसर्च, यहीं से निकला था कोरोना वायरस

अमेरिकी की खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने दावा किया है कि डॉक्टर एंथनी फाउची की फंडिंग से चीन की वुहान लैब में कोरोना वायरस तैयार हुआ और बाद में इसको छिपाया गया. चलिए जानें यहां किस पर रिसर्च होता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 20 Jun 2026 11:26 AM (IST)
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करीब छह के बाद एकबार फिर से चीन की वुहान लैब चर्चा में है. वजह है अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर तुलसी गाबार्ड द्वारा अमेरिकी साइंटिस्ट एंथनी फाउची पर कोरोना वायरस को लेकर लगाया गया संगीन आरोप. तुलसी गाबार्ड ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन एंथनी फाउची पर आरोप लगाते हुए खुफिया दस्तावेजों के हवाले से दावा किया है कि डॉक्टर फाउची ने ही चीन की वुहान लैब को उस जानलेवा रिसर्च के लिए करोड़ों रुपये की फंडिंग दी थी, जिससे वह जानलेवा वायरस पैदा हुआ था. इतना ही नहीं महामारी फैलने के बाद फाउची ने अमेरिकी संसद में झूठ बोला और खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर इस सच को छिपाकर रखा था. आइए जानें कि चीन की वुहान लैब में और किन चीजों पर रिसर्च चलती है.

वुहान लैब में खतरनाक वायरसों के बनाने का खेल

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चीन की इस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में आखिर ऐसा क्या होता है? दरअसल यह चीन की इकलौती और सबसे हाई-टेक बायो सेफ्टी लेवल-4 (BSL-4) लैब है. इस पर दुनिया के सबसे जानलेवा और संक्रामक वायरसों को रखकर उन पर प्रयोग किए जाते हैं. इस लैब का मुख्य काम चमगादड़, चूहों और पैंगोलिन जैसे जानवरों में मिलने वाले वायरसों को इकट्ठा करना और यह देखना है कि क्या ये इंसानों को बीमार कर सकते हैं. वैज्ञानिक भाषा में कहें तो यहां वायरसों के नए और घातक रूप तैयार किए जाते हैं.

चमगादड़ों के वायरस पर सालों से चल रही थी रिसर्च

वुहान लैब में सबसे ज्यादा फोकस चमगादड़ों से निकलने वाले कोरोना वायरसों पर ही था. यहां के वैज्ञानिक गुफाओं से चमगादड़ों के सैंपल लाते थे और उनके भीतर मौजूद वायरसों का डीएनए बदलते थे. इस रिसर्च का मकसद यह जानना था कि कोई जानवर का वायरस इंसानी शरीर की कोशिकाओं में कैसे घुसकर हमला करता है. हैरानी की बात यह है कि इसी तरह के एक खतरनाक प्रयोग के दौरान वायरस लैब के सुरक्षा घेरे को तोड़कर बाहर आ गया और उसने देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया.

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इन वायरसों पर भी होती है रिसर्स

ऐसा नहीं है कि इस लैब में सिर्फ कोरोना वायरस पर ही काम होता है. यहां दुनिया की सबसे खतरनाक महामारियों जैसे इबोला, पुराना सार्स, स्वाइन फ्लू और एड्स जैसे घातक वायरसों पर भी हर वक्त रिसर्च चलती रहती है. वैज्ञानिक यहां इन वायरसों को बेअसर करने के लिए नई दवाएं और वैक्सीन बनाने का दावा तो करते हैं, लेकिन साथ ही इन पैथोजन्स की ताकत को बढ़ाने का काम भी रिस्की होता है. इस वजह से यह लैब हमेशा से दुनिया की खुफिया एजेंसियों के रडार पर रही है.

कृषि और पर्यावरण से जुड़े छिपे प्रयोग

इस लैब का एक पहलू और है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं. यहां इंसानी बीमारियों के अलावा फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े-मकौड़ों और कृषि वायरसों पर भी रिसर्च की जाती है. वैज्ञानिक ऐसे वायो-सेंसर बनाने में जुटे हैं जौ पर्यावरण में फैले प्रदूषण और जैविक खतरों का तुरंत पता लगा सकें. लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इन सब कामों की आड़ में लैब के भीतर जैविक हथियारों और बेहद संक्रामक तत्वों से जुड़ी ऐसी रिसर्च को अंजाम दिया जा रहा था, जो पूरी मानवता के लिए खतरा बन गई थी.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 20 Jun 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
China Wuhan Lab Us Tulsi Gabbard Anthony Fauci Corona Virus
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