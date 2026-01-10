Russian Missiles: हाल ही में अमेरिका ने एक रूसी तेल टैंकर को जब्त कर लिया है. इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बन चुकी है. रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े और सबसे एडवांस्ड मिसाइल हथियारों में से एक है. इनमें इंटरकॉन्टिनेंटल सिस्टम शामिल हैं जो कुछ ही मिनट में अमेरिका की भूमि पर हमला करने में सक्षम हैं. आइए जानते हैं रूस की कौन-कौन सी मिसाइल अमेरिका तक जा सकती है और दोनों देशों के बीच कितनी दूरी है.

संयुक्त राज्य अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम रूसी मिसाइलें

रूस की रणनीतिक ताकतों में जमीन आधारित, समुद्र आधारित, हवा आधारित और यहां तक की पानी के नीचे परमाणु डिलीवरी सिस्टम भी शामिल हैं. इनमें से कई हथियार संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी भी जगह पर हमला कर सकते हैं.

RS-28 सरमत

RS-28 सरमत फिलहाल रूस की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है. 18000 किलोमीटर की रेंज के साथ पारंपरिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों को चकमा देते हुए उत्तरी ध्रुव और यहां तक की दक्षिणी ध्रुव के रास्ते अमेरिका पर हमला कर सकती है. यह 10-15 परमाणु हथियार ले जा सकती है और 25500 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से यात्रा करती है.

अवांगार्ड

अवांगार्ड कोई पारंपरिक मिसाइल नहीं है बल्कि एक हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन है. इसे आईसीबीएम के ऊपर लॉन्च किया जाता है. एक बार लॉन्च होने के बाद यह है मैक 20-27 की रफ्तार से यात्रा करता है.

RS 24 यार्स

यह एक आधुनिक, मोबाइल आईसीबीएम है. इसकी रेंज 10,500 से 11,000 किलोमीटर है. इसे रोड मोबाइल प्लेटफार्म या साइलों से लॉन्च किया जा सकता है. इस खास तौर से संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है.

टोपोल-एम

टोपोल-एम रूस के परमाणु हथियारों का एक बड़ा हिस्सा बना हुआ है. 11000 किलोमीटर तक की रेंज के साथ यह आसानी से अमेरिकी मुख्य भूमि तक पहुंच सकता है.

बुरेवेस्तनिक

यह रूस के सबसे विवादित हथियारों में से एक है. न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाली इसकी थ्योरी के हिसाब से रेंज अनलिमिटेड है. इसका अनुमान 10000 से 20000 किलोमीटर के बीच है. क्योंकि यह कम ऊंचाई पर टूट सकती है इस वजह से पारंपरिक रडार सिस्टम से इसका पता लगाना काफी मुश्किल है.

पोसाइडन

पोसाइडन एक मिसाइल के बजे एक न्यूक्लियर पावर्ड पानी के अंदर चलने वाला ड्रोन है. इसकी रेंज अनलिमिटेड मानी जाती है और इसे समुद्र तटों के पास विस्फोट करने के लिए डिजाइन किया गया है. इससे संभावित रूप से रेडियोएक्टिव सुनामी आ सकती है.

रूस संयुक्त राज्य अमेरिका से कितनी दूर है

रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सबसे कम दूरी सिर्फ 3.8 से 4 किलोमीटर है. यह बेरिंग स्ट्रेट में डायोमेड द्वीपों के बीच है. एक द्वीप रूस का है और दूसरा अमेरिका का. इसी के साथ रूसी मुख्य भूमि और अलास्का मुख्य भूमि के बीच की दूरी लगभग 85 किलोमीटर है. वहीं मॉस्को और वॉशिंगटन डीसी के बीच हवाई दूरी लगभग 7800 से 8900 किलोमीटर है.

