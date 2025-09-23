Hanuman Statue Texas Controversy: अमेरिका में टेक्सास के शुगर लैंड शहर में स्थापित 90 फीट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा को लेकर बवाल शुरू हो गया है. यह अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है और उत्तरी अमेरिका में हनुमान जी की सबसे विशाल मूर्ति मानी जाती है. हालांकि, टेक्सास के रिपब्लिकन नेता एलेक्जेंडर डंकन ने इस पर विवादित बयान दिया, जिसके बाद यहां रहने वाले हिंदू समुदाय नाराजगी जाहिर कर रहा है.

एलेक्जेंडर डंकन ने हिंदू विरोधी बयान देते हुए कहा कि अमेरिका एक क्रिच्शियन राष्ट्र है, हम एक झूठे हिंदू भगवान की मूर्ति क्यों बना रहे हैं. इस बयान के बाद हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (HAF) ने इसे हिंदू विरोधी नफरत करार देते हुए डंकन के खिलाफ एक्शन की मांग की है. इस बीच विदेशों में मौजूद भगवान हनुमान की प्रतिमाओं को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि अमेरिका के अलावा हनुमान जी की प्रतिमा किन ईसाई और मुस्लिम देशों में है?

1. त्रिनिदाद और टोबैगो - त्रिनिदाद और टोबैगो, जो कि एक कैरेबियाई द्वीपीय देश है और जहां की बड़ी आबादी ईसाई है. इसके बावजूद वहां 85 फीट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा स्थापित है. यह भारत के बाहर सबसे बड़ी हनुमान प्रतिमा है. यह प्रतिमा दक्षिण भारत की द्रविड़ वास्तुकला शैली में बनी है और इसे वहां के स्थानीय हिंदू समुदाय ने बनवाया था. वहां हर दिन हजारों भक्त दर्शन करने आते हैं.

2. मलेशिया - मलेशिया, जहां मुस्लिम जनसंख्या बहुमत में है, वहां भी भगवान हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है. बातू केव्स (Batu Caves) में हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति स्थित है. यह स्थान हिंदू श्रद्धालुओं का एक बड़ा तीर्थ है. यहां हर साल थाईपूसम नामक पर्व पर लाखों लोग भगवान मुरुगन के साथ-साथ हनुमान जी की पूजा करने आते हैं.

3. इंडोनेशिया - इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन यहां की संस्कृति में रामायण और महाभारत की गहरी छाप है. यहां के कई द्वीपों और शहरों में हनुमान जी की मूर्तियां और रामायण के प्रसंग देखने को मिलते हैं. बाली द्वीप, जो हिंदू बहुल है, वहां हनुमान मंदिर भी मौजूद हैं.

इन देशों में भी हैं हनुमान प्रतिमाएं

अमेरिका के टेक्सास के अलावा डेलावेयर के हॉक्सेसिन शहर में एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर में 25 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा स्थापित की गई है. यह प्रतिमा काले ग्रेनाइट की बनी है और तेलंगाना के वारंगल से लाई गई थी. इसे बनाने में 12 से ज्यादा कारीगरों ने एक साल से अधिक समय तक काम किया था. कनाडा के ब्रैम्पटन में भी 55 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा स्थापित की गई है. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में भी हनुमान मंदिर का निर्माण किया गया है.



