हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजUS Citizens Detained: आम मोबाइल से कितने अलग होते हैं सैटेलाइट फोन, इनकी ट्रैकिंग कितनी मुश्किल?

US Citizens Detained: आम मोबाइल से कितने अलग होते हैं सैटेलाइट फोन, इनकी ट्रैकिंग कितनी मुश्किल?

US Citizens Detained: श्रीनगर एयरपोर्ट पर दो अमेरिकी नागरिकों को सेटेलाइट फोन के साथ पकड़ा गया है. आइए जानते हैं कि सेटेलाइट फोन आम फोन से कितने अलग होते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 19 Apr 2026 05:57 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • श्रीनगर एयरपोर्ट पर दो अमेरिकी नागरिकों से मिला सेटेलाइट फोन।
  • सेटेलाइट फोन सीधे सैटेलाइट से जुड़ता है, दुर्गम जगहों पर भी काम करता है।
  • इनकी कीमत ज्यादा होती है और इन्हें ट्रैक करना जटिल होता है।
  • भारत में बिना इजाजत सेटेलाइट फोन रखना अवैध है।

US Citizens Detained: रविवार को श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक सिक्योरिटी अलर्ट ने सबका ध्यान खींचा. दरअसल दो अमेरिकी नागरिकों के समान से एक सेटेलाइट फोन बरामद हुआ है. सुरक्षा अधिकारियों ने दोनों अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में ले लिया है. इसी बीच लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर सेटेलाइट फोन आम मोबाइल फोन से कैसे अलग होते हैं? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

दोनों फोन की कनेक्टिविटी 

सबसे बड़ा फर्क इन दोनों डिवाइस के कनेक्ट होने के तरीके में है. आम मोबाइल फोन आसपास के टेलीकॉम टावर पर निर्भर होता है. इससे उनका इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं इलाकों तक सीमित रहता है जहां नेटवर्क कवरेज होता है. दूसरी तरफ सेटेलाइट फोन सीधे अंतरिक्ष में मौजूद सेटेलाइट से कनेक्ट होते हैं. इससे वे समुद्र, रेगिस्तान और पहाड़ों जैसे दूर दराज के इलाकों में भी काम कर पाते हैं.

डिजाइन और तकनीकी बनावट 

सेटेलाइट फोन आम स्मार्टफोन से अलग बनाए जाते हैं. इनमें आमतौर पर बड़े बाहरी एंटीना लगे होते हैं. ऐसा इसलिए ताकि वे सीधे सैटेलाइट को सिग्नल भेजें और उनसे सिग्नल पा सकें. यह डिजाइन लंबी दूरी तक एक स्थिर कनेक्शन बनाए रखने के लिए जरूरी है. लेकिन इसकी वजह से ये फोन आम फोन के मुकाबले ज्यादा भारी हो जाते हैं.

क्या होती है इनकी कीमत? 

सेटेलाइट फोन का इस्तेमाल करना काफी महंगा पड़ता है. भारत में सिर्फ डिवाइस की कीमत ही डेढ़ लाख रुपये या फिर उससे ज्यादा हो सकती है. इसके अलावा कॉल करने का खर्च भी आम मोबाइल टैरिफ के मुकाबले काफी ज्यादा होता है. इस वजह से ये एक खास तरह का टूल बन जाता हैं. इनका इस्तेमाल आमतौर पर सेना के जवान, रिसर्चर और इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े लोग करते हैं.

घर के अंदर इस्तेमाल 

आम फोन के उलट सेटेलाइट फोन को काम करने के लिए आसमान का साफ नजारा चाहिए होता है. ये घर के अंदर या फिर घनी इमारतों वाले इलाकों में ठीक से काम नहीं करते. ऐसा इसलिए क्योंकि इमारतें, पेड़ या फिर दूसरी रुकावटें सैटेलाइट तक सिग्नल पहुंचने में बाधा डाल सकती हैं. 

क्या इन्हें ट्रैक किया जा सकता है? 

सेटेलाइट फोन को ट्रैक करना आम मोबाइल फोन को ट्रैक करने से ज्यादा पेचीदा काम है. टावर ट्रायंगुलेशन जैसे पुराने ट्रैकिंग तरीके यहां काम नहीं आते. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जमीन पर कोई टावर शामिल नहीं होता. लेकिन इसके बावजूद भी एजेंसियां जीपीएस का इस्तेमाल करके या फिर सैटलाइट कम्युनिकेशन डेटा को इंटरसेप्ट करके इन डिवाइस को ट्रैक कर सकती हैं.

भारत में कानून 

सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं की वजह से भारत में सेटेलाइट फोन के इस्तेमाल पर कड़ी पाबंदियां हैं. बिना इजाजत के इन्हें अपने पास रखना या फिर इस्तेमाल करना आपको हिरासत में लिए जाने या फिर गिरफ्तार होने की वजह बन सकता है.

यह भी पढ़ें:  इस देश की राजनीति में नहीं है एक भी महिला, भारत का है पड़ोसी

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 19 Apr 2026 05:57 PM (IST)
Tags :
Mobile Phone Srinagar Airport Satellite Phone
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
US Citizens Detained: आम मोबाइल से कितने अलग होते हैं सैटेलाइट फोन, इनकी ट्रैकिंग कितनी मुश्किल?
आम मोबाइल से कितने अलग होते हैं सैटेलाइट फोन, इनकी ट्रैकिंग कितनी मुश्किल?
जनरल नॉलेज
Afghanistan Women Politics: इस देश की राजनीति में नहीं है एक भी महिला, भारत का है पड़ोसी
इस देश की राजनीति में नहीं है एक भी महिला, भारत का है पड़ोसी
जनरल नॉलेज
Dinesh Trivedi Bangladesh Ambassador: क्या दिनेश त्रिवेदी की तरह नॉन-डिप्लोमैट भी बन सकता है किसी देश का हाई-कमिश्नर, क्या है नियम?
क्या दिनेश त्रिवेदी की तरह नॉन-डिप्लोमैट भी बन सकता है किसी देश का हाई-कमिश्नर, क्या है नियम?
जनरल नॉलेज
Historical Monuments In Pakistan: भारत में लालकिला-ताजमहल तो पाकिस्तान में मुगलों ने क्या-क्या बनवाया, देख लें लिस्ट
भारत में लालकिला-ताजमहल तो पाकिस्तान में मुगलों ने क्या-क्या बनवाया, देख लें लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में PM Modi का धुंआधार प्रचार | Mamata Banerjee | TMC | Breaking
Kailash Kher Interview: ‘जोगी’ के पीछे की कहानी, नई पीढ़ी को लेकर क्या बोले सिंगर?
Khabar Filmy Hai: दूसरी बार मम्मी-पापा बनने जा रहे दीपिका पादुकोन और रणवीर सिंह | Bollywood Masala
sansani: पति का मर्डर... पत्नी का 'इमोशनल' नाटक ! | MP News
Kanpur Accident : सड़क किनारे चल रहे बुजुर्ग को कार ने हवा में उछाला, रोंगटे खड़े कर देगा Video!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran Ceasefire: क्या अमेरिका-ईरान के बीच फिर से होगी बात? नूरखान एयरबेस पर उतरे अमेरिकी सैन्य विमान
क्या अमेरिका-ईरान के बीच फिर से होगी बात? नूरखान एयरबेस पर उतरे अमेरिकी सैन्य विमान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: अपर्णा यादव के खिलाफ हजरतगंज थाने में शिकायत, जलाया था सपा-कांग्रेस का झंडा
लखनऊ: अपर्णा यादव के खिलाफ हजरतगंज थाने में शिकायत, जलाया था सपा-कांग्रेस का झंडा
आईपीएल 2026
चक्रवर्ती और नरेन की फिरकी में फंसी राजस्थान, KKR ने 155 पर रोका; वैभव सूर्यवंशी फिफ्टी से चूके
चक्रवर्ती और नरेन की फिरकी में फंसी राजस्थान, KKR ने 155 पर रोका; वैभव सूर्यवंशी फिफ्टी से चूके
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन को इस मजबूरी की वजह से तीन भोजपुरी फिल्मों में करना पड़ा काम, अब हुआ खुलासा
अमिताभ बच्चन को इस मजबूरी की वजह से तीन भोजपुरी फिल्मों में करना पड़ा काम, अब हुआ खुलासा
इंडिया
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
इंडिया
UAE से छूट सकता है भारत का बड़ा ड्रग माफिया जसविंदर उर्फ जैज़? सबूत मिलने में देरी, जानें पूरा मामला
UAE से छूट सकता है भारत का बड़ा ड्रग माफिया जसविंदर उर्फ जैज़? सबूत मिलने में देरी, जानें पूरा मामला
ट्रेंडिंग
Video: हुलिए ने बना दिया मुजरिम! ट्रेन में iPhone के चक्कर में बेगुनाह की धुलाई, सच सामने आते ही पलटा खेल
हुलिए ने बना दिया मुजरिम! ट्रेन में iPhone के चक्कर में बेगुनाह की धुलाई, सच सामने आते ही पलटा खेल
हेल्थ
Blood Test For Cancer Detection: इस छोटे-से ब्लड टेस्ट से ही पता लग जाएंगे कई कैंसर, बीमार होने से पहले ही करा सकेंगे इलाज
इस छोटे-से ब्लड टेस्ट से ही पता लग जाएंगे कई कैंसर, बीमार होने से पहले ही करा सकेंगे इलाज
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget