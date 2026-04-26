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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजमणिपुर और मिजोरम के 'बनी मेनाशे' समुदाय को क्यों बसा रहा इजरायल, क्या है इसका इतिहास?

मणिपुर और मिजोरम के 'बनी मेनाशे' समुदाय को क्यों बसा रहा इजरायल, क्या है इसका इतिहास?

Israel Migration: मणिपुर और मिजोरम के बनी मेनाशे समुदाय को इजरायल में बसाया जा रहा है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 26 Apr 2026 03:21 PM (IST)
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  • ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन के तहत इजरायल 'बनी मेनाशे' समुदाय को बसा रहा है।
  • यह समुदाय खुद को इजरायल की 10 खोई जनजातियों का वंशज मानता है।
  • धार्मिक पहचान, अतिरिक्त मैनपॉवर और आर्थिक अवसर पुनर्वास के मुख्य कारण हैं।
  • 2005 में इजरायल के रब्बी ने इन्हें इजरायल के बीज का हिस्सा माना।

Israel Migration: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच इजरायल चुपचाप अपनी सीमाओं से दूर भारत के उत्तर पूर्व में एक अनोखा ऑपरेशन चला रहा है. ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन नाम के एक मिशन के तहत मणिपुर और मिजोरम के 'बनी मेनाशे' समुदाय के सदस्यों को इजरायल में फिर से बसाया जा रहा है. हाल ही में ढाई सौ लोगों को पहले ही वहां पहुंचा दिया गया है और आने वाले सालों में और भी कई लोगों को लाने की योजना बनाई जा रही है. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह है और बेनी मेनाशे समुदाय का क्या इतिहास है. 

ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन क्या है?

यह एक कोऑर्डिनेटिड पहल है जिसका मकसद बनी मेनाशे समुदाय के सदस्यों को इजरायल लाना है. यह कार्यक्रम ज्यूइश एजेंसी फॉर इजरायल जैसे संगठनों के सहयोग से चलाया जा रहा है. यह एजेंसी यहूदी प्रवासन में मदद करती है. इसका लक्ष्य हजारों लोगों को फिर से बसाना है. 

बनी मेनाशे कौन हैं?

हिब्रू भाषा में बनी मेनाशे शब्द का मतलब है मेनाशे की संतानें. इस समुदाय का मानना है कि वह इजरायल की 10 खोई हुई जनजातियों में से एक के वंशज हैं. खासकर बाइबल में वर्णित मेनाशे जनजाति. इन जनजातियों को लगभग 722 ईसा पूर्व असीरियाई आक्रमण के बाद निर्वासित कर दिया गया था.

यह भी पढ़ें: समंदर में कैसे बिछाई जाती हैं बारूदी सुरंगें, इन्हें हटाना क्यों है मुश्किल काम?

 महाद्वीपों के पार एक लंबी यात्रा

अपनी मौखिक परंपराओं के मुताबिक इस समुदाय के पूर्वज सदियों तक फारस, अफगानिस्तान, तिब्बत और चीन जैसे क्षेत्रों से होते हुए यात्रा करते रहे और लगभग 400 साल पहले भारत के उत्तर पूर्व में आकर बस गए. इस लंबी यात्रा के बावजूद उन्होंने कई यहूदी रीति रिवाजों का पालन करना जारी रखा. साथ ही इजरायल से दूर रहते हुए भी अपनी पहचान को बनाए रखा.

इजरायल द्वारा मान्यता 

2005 में एक बड़ा मोड़ आया. दरअसल इजरायल के तत्कालीन मुख्य रब्बी श्लोमो अमर ने बनी मेनाशे को इजरायल के बीज का हिस्सा मान लिया. इस मान्यता ने उनके प्रवासन के लिए कानूनी रास्ता खोल दिया. हालांकि इजरायल के कानून के तहत पूर्ण नागरिकता अधिकार पाने के लिए उन्हें वहां पहुंचने पर अभी भी औपचारिक धार्मिक धर्मांतरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. 

उन्हें क्यों बसाया जा रहा है?

इस पुनर्वास प्रयास के पीछे कई वजह हैं. धार्मिक पहचान इसमें एक बड़ी भूमिका निभाती है. क्योंकि समुदाय के कई लोग इस कदम को अपने पैतृक वतन की तरफ वापसी के रूप में देखते हैं. इसके साथ ही इजरायल को अतिरिक्त मैनपॉवर से फायदा होता है. आर्थिक अवसर भी प्रवासियों को आकर्षित करते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि इजरायल में मजदूरी भारत की तुलना में काफी ज्यादा है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 26 Apr 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
Bnei Menashe Israel Migration Manipur Mizoram
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