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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPakistan Blackout: पाकिस्तान में क्यों बढ़ रही बिजली कटौती, क्या ईरान संकट की वजह से अंधेरे में डूब रहा पड़ोसी?

Pakistan Blackout: पाकिस्तान में क्यों बढ़ रही बिजली कटौती, क्या ईरान संकट की वजह से अंधेरे में डूब रहा पड़ोसी?

Pakistan Blackout: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर पाकिस्तान पर पड़ा है. दरअसल अब सरकार ने बिजली कटौती जैसा बड़ा कदम उठाने की ठानी है. आइए जानते हैं पूरी जानकारी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 16 Apr 2026 12:47 PM (IST)
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  • ईरान संकट से पाकिस्तान में ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई है।
  • ईंधन की बढ़ी कीमतों से बिजली उत्पादन महंगा हो गया है।
  • लागत नियंत्रण के लिए शाम को बिजली कटौती लागू है।
  • जलविद्युत उत्पादन में कमी से थर्मल पावर पर निर्भरता बढ़ी।

Pakistan Blackout: मिडिल ईस्ट में अभी भी तनाव जारी है. इस तनाव का असर अब युद्ध के मैदान से बाहर भी देखने को मिल रहा है. इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पाकिस्तान के पावर ग्रिड पर पड़ा है. ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान पाकिस्तान में बिजली कटौती में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है. इसके चलते अब सरकार को पूरे देश में तय समय पर लोड शेडिंग का सहारा लेना पड़ रहा है. इस स्थिति ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पाकिस्तान में बढ़ता अंधेरा सीधे तौर पर ईरान के संकट से जुड़ा है? आइए जानते हैं.

ईरान संकट और ईंधन की कीमतें 

मौजूदा बिजली संकट के पीछे सबसे बड़ी वजह ईरान संघर्ष की वजह से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में आई रुकावट है. पाकिस्तान बिजली बनाने के लिए काफी हद तक आयातित तेल और गैस पर निर्भर है. ईंधन की कीमत आसमान छू रही हैं और पावर प्लांट चलाने की लागत काफी ज्यादा हो गई है. इस वजह से सरकार को भारी नुकसान उठाने के बजाय बिजली की आपूर्ति में कटौती करने पर मजबूर होना पड़ रहा है. 

लागत कंट्रोल करने के लिए उठाया गया कदम 

आर्थिक बोझ को संभालने के लिए पाकिस्तान ने हर शाम लगभग दो से ढाई घंटे की बिजली कटौती को लागू किया है. यह उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत पीक आवर्स के दौरान बिजली उत्पादन कम किया जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय ईंधन की खपत और लागत सबसे ज्यादा होती है.

पीक आवर्स की मांग से ग्रिड पर दबाव 

पाकिस्तान में बिजली की मांग शाम 5:00 बजे से रात के 1:00 के बीच तेजी से बढ़ जाती है. इस दौरान घर और कारोबार सबसे ज्यादा बिजली की खपत करते हैं. महंगे ईंधन पर आधारित बिजली उत्पादन पर होने वाले भारी खर्चे से बचने के लिए अधिकारी जान-बूझकर इन घंटे के दौरान बिजली की आपूर्ति को सीमित कर रहे हैं.

संकट को और भी बदतर बनाने वाला एक और बड़ा कारण है. दरअसल जलविद्युत उत्पादन में काफी कमी है. पानी के स्रोत से कम बिजली बनने की वजह से पाकिस्तान को थर्मल पावर पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ रहा है. यह महंगे आयातित ईंधन पर निर्भर करती है जिस वजह से सिस्टम पर और भी ज्यादा दबाव पड़ रहा है. 

इसी के साथ अंदरूनी मुद्दे भी इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. पाकिस्तान रेलवे और कोयल पर आधारित पावर प्लांट के बीच चल रहे विवाद में ईंधन के परिवहन में रुकावट डाल दी है. इसमें लगभग 1500 से 1800 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्रभावित हुआ है. 

ईरान संकट का असर 

ईरान संकट का पाकिस्तान पर सीधा असर पड़ा है. होर्मुज स्ट्रेट जैसे अहम रास्ते में आई रुकावट ने वैश्विक स्तर पर ईंधन की कीमतें बढ़ा दी हैं. इसी के साथ कतर से 9 मई तक एलएनजी की सप्लाई रुकने की खबरों ने ऊर्जा की उपलब्धता को और भी ज्यादा सीमित कर दिया है. इस वजह से संकट और भी गहरा गया है.

यह भी पढ़ें: अभी कितनी लोकसभा सीटों पर महिला सांसदों का कब्जा, आजादी के बाद कितनी बढ़ी या घटी इनकी संख्या

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 16 Apr 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
Pakistan Blackout Iran Conflict Power Crisis
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