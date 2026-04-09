US Aircraft Crash: किसके पास रहेगा ईरान में गिरे US के विमानों का मलबा, क्या है इंटरनेशनल कानून?
US Aircraft Crash: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच ईरान ने यह दावा किया है कि उसने अमेरिका के कई विमानों को मार गिराया है. आइए जानते हैं उन विमानों के मलबे पर किसका अधिकार होगा.
US Aircraft Crash: मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव एक नया मोड़ ले चुका है. डोनाल्ड ट्रंप ने दो हफ्ते के युद्ध विराम की घोषणा की है. ट्रंप को कहना है कि उन्होंने यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल से बातचीत करने के बाद लिया है. इस युद्ध में अमेरिका को भी काफी नुकसान पहुंचा है. ईरान ने अमेरिका के विमानों को नष्ट करने का दावा किया है. लेकिन सवाल यह उठता है कि जब कोई विमान किसी दूसरे देश में गिरता है तो उनके मलबे पर किसका अधिकार होता है? आइए जानते हैं.
किसके पास रहता है मालिकाना हक?
अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सैन्य विमानों को उस देश की संप्रभु संपत्ति माना जाता है जिसका वे हिस्सा होते हैं. इसका मतलब है कि भले ही कोई अमेरिकी विमान ईरान के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हो जाए या फिर उसे मार गिराया जाए, कानूनी तौर पर उसका मालिकाना हक अमेरिका के पास ही रहता है. कब्जे और मालिकाना हक के बीच एक साफ अंतर होता है. भले ही ईरान फिलहाल मलबे पर कंट्रोल रख सकता है लेकिन कानूनी तौर पर उसका मालिक वह नहीं है.
क्या है सॉवरेन इम्यूनिटी?
ऐसे मामलों को कंट्रोल करने वाले सिद्धांत को सॉवरेन इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है. यह नियम सरकार के स्वामित्व वाली संपत्ति जैसे सैन्य विमान और युद्धपोत को किसी दूसरे देश द्वारा बिना सहमति के जब्त किए जाने या फिर उनकी जांच किए जाने से बचाता है. यानी कि ईरान को अमेरिका की अनुमति के बिना मलबे पर आधिकारिक तौर पर दावा करने या फिर उसका इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है.
क्या मलबे को वापस लौटाया जाता है?
अंतरराष्ट्रीय कानून कहता है कि सैन्य उपकरण के मलबे को उसके मूल देश को वापस लौटा देना चाहिए. हालांकि वास्तविक दुनिया के संघर्षों में ऐसा शायद ही कभी आसानी से हो पाता है. देश अक्सर रणनीतिक वजहों से ऐसे मलबे को अपने पास रख लेते हैं. इसकी वजह तकनीक को स्टडी करना या फिर खुफिया जानकारी निकालना होता है.
नुकसान और मुआवजा
शिकागो कन्वेंशन जैसे ढांचों के तहत अगर गिरते हुए मलबे से आम नागरिकों की संपत्ति को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो विमान का संचालन करने वाले देश को मुआवजे के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. हालांकि सैन्य संघर्ष के दौरान ऐसे नियमों को लागू करना काफी जटिल होता है.
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Source: IOCL