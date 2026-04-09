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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजUS Aircraft Crash: किसके पास रहेगा ईरान में गिरे US के विमानों का मलबा, क्या है इंटरनेशनल कानून?

US Aircraft Crash: किसके पास रहेगा ईरान में गिरे US के विमानों का मलबा, क्या है इंटरनेशनल कानून?

US Aircraft Crash: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच ईरान ने यह दावा किया है कि उसने अमेरिका के कई विमानों को मार गिराया है. आइए जानते हैं उन विमानों के मलबे पर किसका अधिकार होगा.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 09 Apr 2026 11:55 AM (IST)
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US Aircraft Crash: मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव एक नया मोड़ ले चुका है. डोनाल्ड ट्रंप ने दो हफ्ते के युद्ध विराम की घोषणा की है. ट्रंप को कहना है कि उन्होंने यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल से बातचीत करने के बाद लिया है. इस युद्ध में अमेरिका को भी काफी नुकसान पहुंचा है. ईरान ने अमेरिका के विमानों को नष्ट करने का दावा किया है. लेकिन सवाल यह उठता है कि जब कोई विमान किसी दूसरे देश में गिरता है तो उनके मलबे पर किसका अधिकार होता है? आइए जानते हैं.

किसके पास रहता है मालिकाना हक?

अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सैन्य विमानों को उस देश की संप्रभु संपत्ति माना जाता है जिसका वे हिस्सा होते हैं. इसका मतलब है कि भले ही कोई अमेरिकी विमान ईरान के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हो जाए या फिर उसे मार गिराया जाए, कानूनी तौर पर उसका मालिकाना हक अमेरिका के पास ही रहता है. कब्जे और मालिकाना हक के बीच एक साफ अंतर होता है. भले ही ईरान फिलहाल मलबे पर कंट्रोल रख सकता है लेकिन कानूनी तौर पर उसका मालिक वह नहीं है.

क्या है सॉवरेन इम्यूनिटी? 

ऐसे मामलों को कंट्रोल करने वाले सिद्धांत को सॉवरेन इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है. यह नियम सरकार के स्वामित्व वाली संपत्ति जैसे सैन्य विमान और युद्धपोत को किसी दूसरे देश द्वारा बिना सहमति के जब्त किए जाने या फिर उनकी जांच किए जाने से बचाता है. यानी कि ईरान को अमेरिका की अनुमति के बिना मलबे पर आधिकारिक तौर पर दावा करने या फिर उसका इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है.

क्या मलबे को वापस लौटाया जाता है? 

अंतरराष्ट्रीय कानून कहता है कि सैन्य उपकरण के मलबे को उसके मूल देश को वापस लौटा देना चाहिए. हालांकि वास्तविक दुनिया के संघर्षों में ऐसा शायद ही कभी आसानी से हो पाता है.  देश अक्सर रणनीतिक वजहों से ऐसे मलबे को अपने पास रख लेते हैं. इसकी वजह तकनीक को स्टडी करना या फिर खुफिया जानकारी निकालना होता है. 

नुकसान और मुआवजा 

शिकागो कन्वेंशन जैसे ढांचों के तहत अगर गिरते हुए मलबे से आम नागरिकों की संपत्ति को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो विमान का संचालन करने वाले देश को मुआवजे के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. हालांकि सैन्य संघर्ष के दौरान ऐसे नियमों को लागू करना काफी जटिल होता है.

यह भी पढ़ें: ड्यूटी पर न मिले सरकारी कर्मचारी तो कितनी मिलती है सजा, क्या जा सकती है जॉब?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 09 Apr 2026 11:55 AM (IST)
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Iran Conflict Us Aircraft Crash F15 Strike Eagle
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