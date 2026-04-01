भारत में पहली व्यावसायिक रूप से सफल तेल की खोज 1889 में असम के डिगबोई में हुई थी। इससे पहले 1866 में भी तेल के संकेत मिले थे।
Petrol History: भारत में पहली बार कब आया था पेट्रोल, जानें किस देश से किया गया था इंपोर्ट?
Petrol History: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से तेल आपूर्ति पर काफी ज्यादा असर पड़ा है. आइए जानते हैं भारत में पेट्रोल कब आया था और सबसे पहले इसे किस देश से इंपोर्ट किया जाता था.
Petrol History: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर ईंधन की कीमतों पर पड़ा है. साथ ही कई देशों के लिए आपूर्ति भी ठप हो गई है. इसी बीच लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर भारत में पेट्रोल कब आया था और सबसे पहले किस देश से इसे इंपोर्ट किया गया था. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
भारत में पहली तेल खोज
भारत का पेट्रोलियम से जुड़ाव 1889 का है. असम के डिगबोई में पहला व्यावसायिक रूप से सफल तेल का कुआं खोजा गया था. दिलचस्प बात यह है कि तेल की शुरुआत संकेत दशकों पहले 1866 में ही मिल गए थे. लेकिन डिगबोई में खोज होने तक व्यावसायिक रूप से तेल निकालना संभव नहीं हो पाया था.
ऐसा कहा जाता है कि रेलवे को बनाने के दौरान ब्रिटिश इंजीनियरों ने हथियारों पर तेल के धब्बे देखे थे. उन्होंने मजदूरों से ऐसा कहा था डिग, बॉय, डिग. जिसका मतलब खोदो लड़के खोदो. बस इसी वजह से इस जगह का नाम डिगबोई पड़ गया.
एशिया की पहली तेल रिफाइनरी
इस खोज के बाद 1901 में एक बड़ा मिल का पत्थर तब स्थापित हुआ जब असम ऑयल कंपनी ने डिगबोई में एक रिफाइनरी शुरू की. यह रिफाइनरी न सिर्फ भारत की पहली रिफाइनरी थी, बल्कि पूरे एशिया की पहली रिफाइनरी थी. इसे अक्सर भारत के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की गंगोत्री कहा जाता है.
पेट्रोल का आगमन और पहला पेट्रोल पंप
जब असम में तेल को रिफाइन किया जा रहा था तब 20वीं सदी की शुरुआत में पूरे भारत में बड़े पैमाने पर पेट्रोल की उपलब्धता सुनिश्चित हुई. सबसे जरूरी घटनाक्रमों में से एक 1928 में हुआ. दरअसल एशियाटिक पेट्रोलियम कंपनी ने मुंबई की लैमिंगटन रोड पर देश का पहला पेट्रोल पंप शुरू किया.
पेट्रोल कहां से इंपोर्ट किया जाता था?
अपने खुद के तेल भंडार होने के बावजूद भारत शुरुआत में रिफाइन करने की सीमित क्षमता की वजह से इंपोर्ट पर काफी ज्यादा निर्भर था. ब्रिटिश शासन के दौरान बर्मा ऑयल कंपनी और एशियाटिक पेट्रोलियम जैसी कंपनियां आयात और वितरण का काम संभालती थी. पेट्रोल इराक, ईरान, सऊदी अरब और म्यांमार से मंगाया जाता था. तेल के भंडार से समृद्ध ये क्षेत्र आजादी से पहले और बाद में भारत के लिए एक बड़े आपूर्तिकर्ता बने रहे.
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Frequently Asked Questions
भारत में पहली बार तेल की खोज कब और कहाँ हुई थी?
एशिया की पहली तेल रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी?
एशिया की पहली तेल रिफाइनरी 1901 में असम के डिगबोई में असम ऑयल कंपनी द्वारा शुरू की गई थी। इसे भारत के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की गंगोत्री भी कहा जाता है।
भारत का पहला पेट्रोल पंप कब और कहाँ खुला था?
भारत का पहला पेट्रोल पंप 1928 में मुंबई की लैमिंगटन रोड पर एशियाटिक पेट्रोलियम कंपनी द्वारा खोला गया था।
शुरुआती दिनों में भारत पेट्रोल का आयात किन देशों से करता था?
भारत शुरुआती दिनों में इराक, ईरान, सऊदी अरब और म्यांमार जैसे देशों से पेट्रोल का आयात करता था। उस समय बर्मा ऑयल कंपनी और एशियाटिक पेट्रोलियम जैसी कंपनियां आयात और वितरण का काम देखती थीं।
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