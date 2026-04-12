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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजUS Green Card Rules: अमेरिका में ईरानी मूल के लोगों का ग्रीन कार्ड रद्द, क्या भारत के लोगों को भी मिलता है यह?

US Green Card Rules: अमेरिका में ईरानी मूल के लोगों का ग्रीन कार्ड रद्द, क्या भारत के लोगों को भी मिलता है यह?

US Green Card Rules: अमेरिकी प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ईरानी मूल के कुछ लोगों के ग्रीन कार्ड रद्द कर दिए हैं. आइए जानते हैं कि क्या ग्रीन कार्ड भारतीयों को भी मिलता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 12 Apr 2026 03:06 PM (IST)
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  • ईरान से जुड़े कुछ लोगों के ग्रीन कार्ड अमेरिका ने रद्द किए।
  • राष्ट्रीय सुरक्षा और अमेरिकी नीति को नुकसानदेह गतिविधि कारण।
  • सभी भारतीयों के ग्रीन कार्ड रद्द नहीं होंगे।
  • कानून का उल्लंघन करने पर किसी का भी कार्ड रद्द हो सकता है।

US Green Card Rules: जिस समय इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत चल रही थी तभी एक बड़ी घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. दरअसल अमेरिकी प्रशासन ने ईरानी मूल के कुछ लोगों के  ग्रीन कार्ड यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी परमिट रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी. इसके बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया.  क्या भारत समेत दूसरे देशों के लोगों पर भी यह नियम लागू होगा? आइए जानते हैं.

क्यों रद्द किए गए ग्रीन कार्ड? 

यह हालिया कार्रवाई ईरानी मूल के सभी निवासियों के खिलाफ कोई आम कार्रवाई नहीं थी. दरअसल इस कार्रवाई ने उन लोगों को निशाना बनाया जिन पर ईरान की सुरक्षा या फिर राजनीतिक व्यवस्था जैसी संस्थाओं से जुड़े होने का शक था. अधिकारियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को इसकी मुख्य वजह बताया. जिन लोगों पर ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जैसे संगठनों से जुड़े होने का आरोप था या फिर जिनकी गतिविधि को अमेरिकी विदेश नीति के लिए नुकसानदेह माना गया उन्हें जांच के दायरे में लाया गया. 

क्या यह सभी ईरानियों के खिलाफ कोई नीति है?

यह कोई ऐसी आम नीति नहीं है जो सभी ईरानी नागरिकों या फिर ईरानी मूल के लोगों को निशाना बनाती हो. यह कार्रवाई हर मामले के हिसाब से अलग होती है और खुफिया जानकारी या फिर कानूनी उलंघन पर आधारित होती है. 

क्या भारतीयों को भी ग्रीन कार्ड मिलते हैं? 

हर साल अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाने वाले लोगों में भारतीय नागरिक भी शामिल होते हैं. हजारों भारतीय अमेरिका में परमानेंट  रेजिडेंट के तौर पर रहते हैं. ये लोग आईटी, हेल्थ केयर और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं. हालांकि सिर्फ ग्रीन कार्ड होने का मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा के लिए छूट मिल गई है. वही कानून सभी देशों के नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं. 

क्या भारतीयों के ग्रीन कार्ड रद्द हो सकते हैं? 

भारतीयों के खिलाफ कोई बड़े पैमाने पर कार्यवाही नहीं हो रही है. लेकिन कुछ खास स्थितियों में किसी भी ग्रीन कार्ड धारक का कार्ड रद्द किया जा सकता है. अमेरिकी इमिग्रेशन कानून सभी के लिए एक जैसे होते हैं. जब कानून के उल्लंघन की बात आती है तो वे किसी भी देश के नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करते.

ग्रीन कार्ड रद्द होने की वजह 

भारतीयों के लिए ठीक वैसा ही कानून लागू होता है जैसा किसी भी दूसरे देश के नागरिक के लिए. ग्रीन कार्ड पर स्टेटस तब रद्द किया जा सकता है जब वह कुछ नियमों का उल्लंघन करते हैं. इसका एक सबसे आम कारण है अमेरिका से लंबे समय तक बाहर रहना. बिना किसी जरूरी दस्तावेज के 6 महीने से लेकर 1 साल तक देश से बाहर रहने को अपनी रेजिडेंसी छोड़ने जैसा माना जाता है. 

इसी के साथ आपराधिक गतिविधि, टैक्स चोरी या फिर इमीग्रेशन से जुड़ी धोखाधड़ी की कानूनी उलझन की वजह से भी ग्रीन कार्ड रद्द हो सकता है. इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति ऐसी गतिविधि में शामिल पाया जाता है जिन्हें अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है.

यह भी पढ़ें:  दुनिया में यह देश करता है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट, जानें भारत किस पायदान पर?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 12 Apr 2026 03:06 PM (IST)
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Green Card US Immigration US Israel Iran War
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