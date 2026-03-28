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Rules Of War: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान से जुड़े ऑपरेशंस पर यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स को उम्मीद है कि ईरान में उसका मिलिट्री कैंपेन महीनों में नहीं बल्कि कुछ ही हफ्तों में पूरा हो जाएगा. इसी बीच दुनिया का ध्यान एक बार फिर से एक बड़े सवाल की तरफ जा रहा है. आखिर आधुनिक युग में युद्ध को असल में कौन से नियम कंट्रोल करते हैं? आइए जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र कैसे इन नियमों की व्याख्या करता है.

नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता

अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत एक विस्तृत कानूनी ढांचा मौजूद है. यह मुख्य रूप से जिनेवा कन्वेंशन पर आधारित है. इन कन्वेंशन की व्याख्या और इन्हें लागू करने का काम दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र करता है. आधुनिक युद्ध कानून नागरिकों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं. चौथे जिनेवा कन्वेंशन के तहत हमले सख्ती से सिर्फ सैन्य लक्ष्यों पर ही किए जाने चाहिए. घर, अस्पताल या फिर स्कूल जैसे नागरिक इलाकों पर हमला करना युद्ध अपराध माना जाता है. इसी के साथ युद्ध में लड़ रहे देशों के लिए यह भी जरूरी है कि वह संघर्ष क्षेत्र में फंसे नागरिकों के लिए सुरक्षित निकासी मार्ग उपलब्ध कराएं.

युद्धबंदियों के साथ मानवीय व्यवहार

पकड़े गए सैनिकों को युद्धबंदी कहा जाता है. उन्हें एक अपराधी की तरह नहीं देखा जाता. उनके साथ गरिमा पूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए. इसी के साथ उन्हें यातना से बचाया जाना चाहिए और उन्हें भोजन, आश्रय और चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराई जानी चाहिए. जरूरी बात यह है कि युद्ध बंदियों को सिर्फ अपना नाम, रैंक और सर्विस नंबर जैसी बुनियादी जानकारी साझा करना जरूरी होता है और उन्हें संवेदनशील या फिर खुफिया जानकारी बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.

घायल सैनिकों की मदद

पहला और दूसरा जिनेवा कन्वेंशन यह पक्का करता है कि घायल और बीमार सैनिकों को चिकित्सा उपचार मिले. भले ही वे सैनिक अपनी खुद की सेना के हों या फिर शत्रु सेना के. रेड क्रॉस या फिर रेड क्रिसेंट जैसे प्रतीकों से चिह्नित चिकित्सा कर्मियों और वाहनों को सुरक्षा प्राप्त होती है और किसी भी हालात में उन्हें निशाना नहीं बनाया जा सकता.

कुछ हथियार और रणनीतियां प्रतिबंधित

युद्ध के आधुनिक नियम उन हथियारों पर रोक लगाते हैं जिनसे बेवजह की पीड़ा होती है. जैसे कि रासायनिक और जैविक हथियार. इसके अलावा युद्ध के ऐसे तरीके जिनसे पर्यावरण को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचता है, उन पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध है.

संयुक्त राष्ट्र का अधिकार

अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत इन नियमों को लागू करने में संयुक्त राष्ट्र की एक बड़ी भूमिका होती है. यदि कोई भी उल्लंघन होता है तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिबंध लगा सकती है. इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर युद्ध अपराध के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में मुकदमा भी चलाया जा सकता है.

कैसे बने ये कानून?

जिनेवा कन्वेंशन की जड़े 1864 तक जाती हैं. रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट के प्रयासों से इसकी शुरुआत हुई थी. आधुनिक ढांचे में 1949 के चार कन्वेंशन शामिल हैं. इसी के साथ युद्ध के बदलते स्वरूपों से निपटने के लिए 1977 और 2005 में पेश किए गए अतिरिक्त प्रोटोकॉल भी इसमें शामिल हैं.

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