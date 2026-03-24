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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजChina Fuel Price: ईरान जंग के बीच चीन में क्या हैं पेट्रोल-डीजल के दाम, भारत से कम या ज्यादा?

China Fuel Price: ईरान जंग के बीच चीन में क्या हैं पेट्रोल-डीजल के दाम, भारत से कम या ज्यादा?

China Fuel Price: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर ईंधन बाजार पर भी पड़ा है. इसी बीच चीन में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की गई. आइए जानते हैं यह कीमत भारत से कम है या फिर ज्यादा.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 24 Mar 2026 02:28 PM (IST)
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China Fuel Price: जैसे-जैसे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है इसका असर दुनिया भर के एनर्जी बाजारों पर भी महसूस किया जा रहा है. जो देश कच्चे तेल के आयात पर काफी ज्यादा निर्भर हैं वे संभावित कमी और बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठा रहे हैं. इसी माहौल में चीन ने मार्च में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ा दिया है. वहीं भारत ने कीमतों में काफी हद तक स्थिरता बनाए रखी है. आइए जानते हैं कि चीन में ईंधन की कीमत क्या भारत से ज्यादा है या नहीं.

चीन ने मार्च में दो बार बढ़ाई कीमत

चीन ने वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के जवाब में इस महीने दूसरी बार खुदरा ईंधन की कीमतें बढ़ाई हैं. यह फैसला नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमिशन ने लिया. यह हर 10 दिन में ईंधन की कीमतों की समीक्षा करता है. ताजा बदलाव में पेट्रोल की कीमतें 1160 युआन प्रति टन बढ़ाई गईं. इसी के साथ डीजल में 1115 युआन प्रति टन की बढ़ोतरी हुई. इससे पहले मार्च में भी कीमतें बढ़ाई गई थीं. पेट्रोल 695 युआन प्रति टन और डीजल 670 युआन प्रति टन.

कीमतों में बार-बार की गई ये बढ़ोतरी चीन की उस कोशिश को दिखाती है जिसके तहत वह वैश्विक आपूर्ति में रूकावटों के असर को कम करना चाहता है और अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को ही स्थिर रखना चाहता है. 

चीन को क्यों झेलना पड़ रहा है इसका असर? 

चीन अपनी कच्चे तेल की लगभग 70% जरूरतें इंपोर्ट से पूरा करता है. इसका एक बड़ा हिस्सा लगभग 45% होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है. यह दुनिया के सबसे अहम तेल परिवहन मार्गों में से एक है. 

इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने के साथ ही चीन की लगभग 30% तेल आपूर्ति पर खतरा मंडरा रहा है. इस कमजोरी ने अधिकारियों को कीमतों में बदलाव करके और संभावित कमी के लिए तैयारी करके तेजी से कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है.

भारत ने ईंधन की कीमतों को स्थिर रखा 

इसके उलट भारत ने वैश्विक उतार-चढ़ाव के बावजूद पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया है. दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अभी लगभग ₹94.77 प्रति लीटर और मुंबई में ₹103.54 है. दिल्ली में डीजल ₹87.67 प्रति लीटर और मुंबई में ₹90.03 है. 

चीन में कैसे होती है ईंधन की गणना? 

चीन में ईंधन की कीमतों की गणना प्रति लीटर के बजाय प्रति टन के हिसाब से की जाती है. इससे सीधी तुलना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. हालांकि स्टैंडर्ड कन्वर्जन के आधार पर 1 टन पेट्रोल लगभग 1300 से 1400 लीटर के बराबर होता है. वहीं 1 टन डीजल लगभग 1136 से 1220 लीटर के बराबर होता है.

यह भी पढ़ें: देश में अब तक कितनी बार हो चुका परिसीमन आयोग का गठन, जानें क्या-क्या हुए बदलाव?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 24 Mar 2026 02:28 PM (IST)
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