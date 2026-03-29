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F16 Fighter Jet Cost: ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष को ठीक 1 महीना पूरा हो चुका है. हाल ही में ईरान के आईआरजीसी ने इस बात का दावा किया है कि उसने अमेरिका का एक F-16 लड़ाकू विमान गिरा दिया है. इससे पहले उसने F-35 और F-15 विमानों को लेकर भी ऐसे ही दावे किए थे. हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि एक F-16 विमान की कीमत कितनी होती है और अमेरिका ने अब तक कितना नुकसान झेला है.

F-16 लड़ाकू विमान की कीमत

F-16 फाइटिंग फाल्कन दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मल्टीरोल लड़ाकू विमानों में से एक है. इसकी कीमत इसके वर्जन और पैकेज के हिसाब से काफी अलग-अलग होती है. एक बेसिक आधुनिक यूनिट ब्लॉक 70/72 की कीमत लगभग 63 मिलियन डॉलर होती है. भारतीय मुद्रा में यह रकम ₹530 करोड़ हो जाती है. हालांकि जब इसे एक पूरे पैकेज के तौर पर बेचा जाता है तुम इसकी कीमत बढ़ाकर $279-$285 मिलियन प्रति विमान तक पहुंच सकती है. पुराने या फिर सेकंड हैंड वर्जन की कीमत 30 मिलियन डॉलर के आस-पास हो सकती है.

विमान के नुकसान को लेकर दावे

ईरान का यह दावा है कि उसने F-16 समेत कई आधुनिक अमेरिकी विमान मार गिराए हैं. हालांकि CENTCOM ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि ईरानी सेनाओं ने अब तक किसी भी अमेरिकी लड़ाकू विमान को नहीं गिराया.

पुष्टि किया गया नुकसान

जहां लड़ाकू विमानों के नुकसान पर विवाद बना हुआ है वहीं अमेरिका ने दूसरे नुकसानों को स्वीकार किया है. कम से कम 14 MQ-9 रीपर ड्रोन नष्ट हो गए हैं. इनमें से कई को कथित तौर पर ईरानी हवाई सुरक्षा प्रणालियों ने मार गिराया. यह मानव रहित प्रणालियां निगरानी और हमले के मिशन के लिए काफी जरूरी होती हैं.

फ्रेंडली फायर की घटना से नुकसान

एक और बड़े झटके के तौर पर तीन F-15E स्ट्राइक ईगल विमान कथित तौर पर सहयोगी हवाई सुरक्षा प्रणालियों द्वारा की गई फ्रेंडली फायर के कारण मार गिराए गए.

वहीं रक्षा और बजट अधिकारियों के अनुमानों के मुताबिक अमेरिका को संघर्ष के सिर्फ एक महीने के अंदर ही 1.4 बिलियन डॉलर से 2.9 बिलियन डॉलर के बीच का नुकसान और सैन्य खर्च उठाना पड़ा है.

सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया

इस क्षेत्र में कम से कम 17 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन हमलों से नुकसान पहुंचा है. इन सैन्य ठिकानों में सऊदी अरब और इराक में स्थित ठिकाने भी शामिल हैं.

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