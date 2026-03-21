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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIran Oil India: ईरान से तेल खरीदेगा भारत, जानें रूस और सऊदी अरब की तुलना में सस्ता पड़ेगा या महंगा?

Iran Oil India: ईरान से तेल खरीदेगा भारत, जानें रूस और सऊदी अरब की तुलना में सस्ता पड़ेगा या महंगा?

Iran Oil India: हाल ही में अमेरिका ने ईरानी तेल पर अस्थायी छूट दे दी है. आइए जानते हैं कि अगर भारत ईरान से तेल खरीदता है तो रूस और सऊदी अरब से कितना सस्ता होगा यह तेल.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 21 Mar 2026 02:23 PM (IST)
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Iran Oil India: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान भारत को एक बड़ी राहत मिली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरानी तेल पर अस्थायी छूट दे दी है. इससे भारतीय रिफाइनरों के लिए आयात फिर से शुरू करने का रास्ता खुल गया है. ऐसे समय में जब वैश्विक ऊर्जा संकट की वजह से सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ रहा है यह कदम भारत की तेल खरीद रणनीति पर एक गहरा असर डाल सकता है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरानी तेल रूस और सऊदी अरब से मिलने वाले तेल से सस्ता होगा या नहीं? आइए जानते हैं.

 ईरान की एक बड़ी कोशिश 

ईरान अपने खोए हुए बाजार हिस्से को वापस पाने की पूरी कोशिश कर रहा है. इस मामले में कीमत उसकी सबसे बड़ी ताकत है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान भारत जैसे खरीदारों को आकर्षित करने के लिए भारी छूट दे रहा है. तैरते हुए भंडारों में लगभग 170 मिलियन बैरल कच्चा तेल जमा होने की वजह से तेहरान पर इसे जल्द से जल्द बेचने का दबाव है. इस जल्दबाजी की वजह से ईरानी तेल की कीमत काफी कॉम्पिटेटिव होने की उम्मीद है. यह कीमत रूसी कच्चे तेल जितनी सस्ती या उससे भी सस्ती हो सकती है.

रूस से कम हो रहा फायदा 

पिछले दो सालों में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है.  इसकी वजह भारी छूट है. लेकिन अब यह फायदा कम होता जा रहा है. 2026 की शुरुआत में रूसी कच्चे तेल पर मिलने वाली छूट में भारी गिरावट आई है. पहले यह लगभग $10 से $13 प्रति बैरल थी. अब यह घटकर सिर्फ $4 से $5 रह गई है. साथ ही बैन, बीमा संबंधी बाधाएं और लंबे समुद्री रास्ते जैसी लॉजिस्टिक चुनौतियां इंपोर्ट की कुल लागत को बढ़ा रही हैं.

सऊदी अरब से कितना फायदा? 

सऊदी अरब भारत के लिए एक स्थिर और भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता बना हुआ है. लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है. सऊदी कच्चा तेल आमतौर पर बिना किसी भारी छूट के आधिकारिक दरों पर बेचा जाता है. इससे यह रूसी या ईरानी तेल की तुलना में 7% से 12% ज्यादा महंगा हो जाता है. हालांकि इसकी आपूर्ति लगातार बनी रहती है और भू राजनीतिक रूप से सुरक्षित है. 

ईरान भारत के ज्यादा करीब 

कीमत को तय करने में भूगोल की एक बड़ी भूमिका होती है. ईरान भारत के ज्यादा करीब है. इस वजह से रूस की तुलना में माल ढुलाई का समय और लागत काफी कम हो जाती है. रूस से तेल लाने में काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है. परिवहन लागत कम होने का मतलब है भारत के लिए ज्यादा बचत. इस वजह से ईरानी तेल आर्थिक रूप से और भी ज्यादा फायदेमंद बन जाता है. 

इसी के साथ ईरान से इंपोर्ट करने का एक और फायदा है. दरअसल यहां पेमेंट के दूसरे तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं. यानी कि रुपया रियाल सिस्टम. इससे भारत लेन-देन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम कर पाएगा.

यह भी पढ़ें:  स्विट्जरलैंड ने अमेरिका को हथियार देने से किया इनकार, जानें वहां से क्या-क्या मंगाता था US?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 21 Mar 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
Iran Oil India Crude Oil Price Comparison India Oil Imports 2026
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