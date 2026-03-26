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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजमरीन्स, पैराट्रूपर्स और सैनिक, मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने कितने जवान तैनात, नोट कर लीजिए नंबर

मरीन्स, पैराट्रूपर्स और सैनिक, मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने कितने जवान तैनात, नोट कर लीजिए नंबर

US Army in Middle East: अमेरिका मिडिल ईस्ट में लगभग 3000 और सैनिक तैनात करने की तैयारी में है. इसी बीच आइए जानते हैं कि अभी तक मिडल ईस्ट में अमेरिका ने कितने जवान तैनात किए हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 26 Mar 2026 11:49 AM (IST)
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US Army in Middle East: ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियानों को और भी मजबूत करने के लिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में लगभग 3000 और सैनिक तैनात करने की तैयारी कर रहा है. ये सैनिक अमेरिका की खास 82वीं एयरबोर्न डिवीजन से होंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक तैनाती के औपचारिक आदेश जल्द ही जारी होने वाले हैं.  इस बढ़ते तनाव के माहौल में आइए जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने कितने जवान तैनात किए हैं.

 मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कितने सैनिक तैनात?

पेंटागन और सेंटकॉम के डेटा के मुताबिक अमेरिका के 50,000 से ज्यादा सैन्यकर्मी मिडिल ईस्ट में तैनात हैं. इसमें थल सेना के सैनिक, मरीन, वायु सेना के कर्मी और नौसेना बल शामिल हैं. यह एक बड़े पैमाने और मल्टी-डोमेन मिलिट्री तैनाती को दर्शाता है. 

पैराट्रूपर्स की नई तैनाती 

पेंटागन ने हाल ही में 82वीं एयरबोर्न डिवीजन से लगभग 2000 से 3000 पैराट्रूपर्स की तैनाती का आदेश दिया है. यह सैनिक इमीडिएट रिस्पॉन्स फोर्स का हिस्सा हैं. यह एक ऐसी इकाई है जो 18 घंटे के अंदर दुनिया में कहीं भी तैनात होने में सक्षम है. 

मरीन बल की तैनाती 

थल सेना की तैनाती के साथ-साथ अमेरिका ने दो मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट्स भी भेजी हैं. इनमें लगभग 5000 मरीन और नाविक शामिल हैं. इन बलों का एक बड़ा हिस्सा लगभग 2200 मरीन पहले ही USS Tripoli जहाज पर तैनात किया जा चुका है. 

रिपोर्ट्स से ऐसा संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में 6000 से 7000 और सैनिक पहुंच सकते हैं. ये सैनिक बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका की स्थिति को और भी मजबूत करेंगे.

नौसेना और वायु सेना की तैनाती 

अमेरिका की उपस्थिति सिर्फ जमीनी सैनिकों तक ही सीमित नहीं है. पेंटागन और सेंटकॉम के डेटा के अनुसार दो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड (USS Gerald R. Ford) और यूएसएस बुश (USS George H.W. Bush) को भी इस क्षेत्र में तैनात किया गया है. 

इसके अलावा लगभग 200 लड़ाकू विमान और उनके साथ कई ईंधन भरने वाले टैंकर भी हवाई अभियानों में सहायता के लिए तैनात किए गए हैं.  अमेरिकी सेनाएं कई देशों में रणनीतिक रूप से तैनात हैं. अमेरिकी सेना के प्रमुख ठिकाने कतर का अल उदीद एयरबेस, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई में हैं. 50000 से ज्यादा सैनिकों की पहले से तैनाती और हजारों और सैनिकों के रास्ते में होने के साथ अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी को काफी हद तक बढ़ा दिया है.

यह भी पढ़ें: क्या ईरान के पास भी हैं ICBM मिसाइलें, जानें ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है इनकी रेंज?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 26 Mar 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Middle East Conflict US Israel Iran War US Army In Middle East
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