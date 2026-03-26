मरीन्स, पैराट्रूपर्स और सैनिक, मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने कितने जवान तैनात, नोट कर लीजिए नंबर

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US Army in Middle East: ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियानों को और भी मजबूत करने के लिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में लगभग 3000 और सैनिक तैनात करने की तैयारी कर रहा है. ये सैनिक अमेरिका की खास 82वीं एयरबोर्न डिवीजन से होंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक तैनाती के औपचारिक आदेश जल्द ही जारी होने वाले हैं. इस बढ़ते तनाव के माहौल में आइए जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने कितने जवान तैनात किए हैं.

मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कितने सैनिक तैनात?

पेंटागन और सेंटकॉम के डेटा के मुताबिक अमेरिका के 50,000 से ज्यादा सैन्यकर्मी मिडिल ईस्ट में तैनात हैं. इसमें थल सेना के सैनिक, मरीन, वायु सेना के कर्मी और नौसेना बल शामिल हैं. यह एक बड़े पैमाने और मल्टी-डोमेन मिलिट्री तैनाती को दर्शाता है.

पैराट्रूपर्स की नई तैनाती

पेंटागन ने हाल ही में 82वीं एयरबोर्न डिवीजन से लगभग 2000 से 3000 पैराट्रूपर्स की तैनाती का आदेश दिया है. यह सैनिक इमीडिएट रिस्पॉन्स फोर्स का हिस्सा हैं. यह एक ऐसी इकाई है जो 18 घंटे के अंदर दुनिया में कहीं भी तैनात होने में सक्षम है.

मरीन बल की तैनाती

थल सेना की तैनाती के साथ-साथ अमेरिका ने दो मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट्स भी भेजी हैं. इनमें लगभग 5000 मरीन और नाविक शामिल हैं. इन बलों का एक बड़ा हिस्सा लगभग 2200 मरीन पहले ही USS Tripoli जहाज पर तैनात किया जा चुका है.

रिपोर्ट्स से ऐसा संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में 6000 से 7000 और सैनिक पहुंच सकते हैं. ये सैनिक बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका की स्थिति को और भी मजबूत करेंगे.

नौसेना और वायु सेना की तैनाती

अमेरिका की उपस्थिति सिर्फ जमीनी सैनिकों तक ही सीमित नहीं है. पेंटागन और सेंटकॉम के डेटा के अनुसार दो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड (USS Gerald R. Ford) और यूएसएस बुश (USS George H.W. Bush) को भी इस क्षेत्र में तैनात किया गया है.

इसके अलावा लगभग 200 लड़ाकू विमान और उनके साथ कई ईंधन भरने वाले टैंकर भी हवाई अभियानों में सहायता के लिए तैनात किए गए हैं. अमेरिकी सेनाएं कई देशों में रणनीतिक रूप से तैनात हैं. अमेरिकी सेना के प्रमुख ठिकाने कतर का अल उदीद एयरबेस, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई में हैं. 50000 से ज्यादा सैनिकों की पहले से तैनाती और हजारों और सैनिकों के रास्ते में होने के साथ अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी को काफी हद तक बढ़ा दिया है.

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