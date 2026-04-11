भारत में SBI तो ईरान में कौन है सबसे बड़ा बैंक, जानें उसके पास कितना रुपया?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बैंक मिल्ली ईरान का सबसे बड़ा और सरकारी बैंक है।

बैंक की संपत्ति 45 से 64 बिलियन डॉलर के बीच है।

ईरान में बैंक की 3300 से अधिक शाखाएं हैं।

एसबीआई, मिल्ली बैंक से काफी बड़ा वित्तीय संस्थान है।

Iran Banking: मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी जारी है. सीजफायर के बीच इजरायल ने ईरान पर हमला करना जारी रखा है. इसी बीच लोगों का ध्यान ईरान की बैंकिंग प्रणाली की तरफ जा रहा है. जिस तरफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत के बैंकिंग सेक्टर पर हावी है वहीं ईरान का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली बैंक 'मिल्ली बैंक' है. आइए जानते हैं कि इस बैंक के पास कितना रुपया है.

ईरान का सबसे बड़ा बैंक

बैंक मिल्ली ईरान संपत्ति, जमा और ऋण देने के मामले में देश का सबसे बड़ा बैंक है. यह पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाला संस्थान है. ईरान की वित्तीय प्रणाली में इसकी भूमिका काफी बड़ी है. ईरान के अलावा इसकी अंतरराष्ट्रीय मौजूदगी भी है. यह बैंक जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में शाखाएं चलाता है.

इस बैंक के पास कितना पैसा है?

मौजूदा अनुमानों के मुताबिक ईरान के पूरे बैंकिंग सेक्टर के पास लगभग 356 क्वाड्रिलियन रियल की संपत्ति है. इस प्रणाली के अंदर बैंक मिल्ली की भी भूमिका काफी बड़ी है. इसकी अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का आधार ऐतिहासिक रूप से 45 बिलियन डॉलर से 64 बिलियन डॉलर के बीच है. मुद्रा में उतार चढ़ाव और विलय जैसे संरचनात्मक परिवर्तन के बावजूद भी यह देश का सबसे बड़ा बैंक बना हुआ है.

एक विशाल घरेलू नेटवर्क

बैंक मिल्ली ईरान 3300 से ज्यादा शाखाओं का एक काफी बड़ा और फैला हुआ नेटवर्क संचालित करता है. इससे यह देश की वित्तीय प्रणाली में काफी गहराई से जुड़ा हुआ है. इसकी पहुंच इसे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लाखों ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाती हैं.

भारत के एसबीआई से तुलना

जब इसकी वैश्विक स्तर पर तुलना की जाती है तो अंतर और साफ हो जाता है. 2026 तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुल संपत्ति लगभग ₹76.73 लाख करोड़ है. इसका मतलब है कि अकेला एसबीआई ही बैंक मिल्ली से काफी बड़ा है. इतना ही नहीं बल्कि यह आकर के मामले में ईरानी की पूरी अर्थव्यवस्था को भी टक्कर देता है.

ईरान के दूसरे बड़े बैंक

बैंक मिल्ली ईरान के अलावा देश के वित्तीय क्षेत्र में कई दूसरे बैंक भी काफी बड़ी भूमिका निभाते हैं. बैंक सदेरत ईरान सबसे बड़े बैंकों में से एक है. इसकी संपत्ति 59 बिलीयन डॉलर से ज्यादा है. वहीं बैंक मिल्लत नवाचार और तकनीकी प्रगति के लिए जाना जाता है. इसी के साथ बैंक पासरगाड निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा और सफल बैंक माना जाता है.

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