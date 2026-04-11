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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIran Banking: भारत में SBI तो ईरान में कौन है सबसे बड़ा बैंक, जानें उसके पास कितना रुपया?

Iran Banking: भारत में SBI तो ईरान में कौन है सबसे बड़ा बैंक, जानें उसके पास कितना रुपया?

Iran Banking: ईरान इस वक्त युद्ध में फंसा हुआ है. इसी बीच आइए जानते हैं ईरान के सबसे बड़े बैंक के बारे में और साथ ही यह भी कि इस बैंक के पास कितना पैसा है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 11 Apr 2026 03:30 PM (IST)
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  • बैंक मिल्ली ईरान का सबसे बड़ा और सरकारी बैंक है।
  • बैंक की संपत्ति 45 से 64 बिलियन डॉलर के बीच है।
  • ईरान में बैंक की 3300 से अधिक शाखाएं हैं।
  • एसबीआई, मिल्ली बैंक से काफी बड़ा वित्तीय संस्थान है।

Iran Banking: मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी जारी है. सीजफायर के बीच इजरायल ने ईरान पर हमला करना जारी रखा है. इसी बीच लोगों का ध्यान ईरान की बैंकिंग प्रणाली की तरफ जा रहा है. जिस तरफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत के बैंकिंग सेक्टर पर हावी है वहीं ईरान का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली बैंक 'मिल्ली बैंक' है. आइए जानते हैं कि इस बैंक के पास कितना रुपया है.

ईरान का सबसे बड़ा बैंक 

बैंक मिल्ली ईरान संपत्ति, जमा और ऋण देने के मामले में देश का सबसे बड़ा बैंक है. यह पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाला संस्थान है. ईरान की वित्तीय प्रणाली में इसकी भूमिका काफी बड़ी है. ईरान के अलावा इसकी अंतरराष्ट्रीय मौजूदगी भी है. यह बैंक जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में शाखाएं चलाता है.

 इस बैंक के पास कितना पैसा है? 

मौजूदा अनुमानों के मुताबिक ईरान के पूरे बैंकिंग सेक्टर के पास लगभग 356 क्वाड्रिलियन रियल की संपत्ति है. इस प्रणाली के अंदर बैंक मिल्ली की भी भूमिका काफी बड़ी है. इसकी अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का आधार ऐतिहासिक रूप से 45 बिलियन डॉलर से 64 बिलियन डॉलर के बीच है. मुद्रा में उतार चढ़ाव और विलय जैसे संरचनात्मक परिवर्तन के बावजूद भी यह देश का सबसे बड़ा बैंक बना हुआ है. 

एक विशाल घरेलू नेटवर्क 

बैंक मिल्ली ईरान 3300 से ज्यादा शाखाओं का एक काफी बड़ा और फैला हुआ नेटवर्क संचालित करता है. इससे यह देश की वित्तीय प्रणाली में काफी गहराई से जुड़ा हुआ है. इसकी पहुंच इसे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लाखों ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाती हैं. 

भारत के एसबीआई से तुलना

जब इसकी वैश्विक स्तर पर तुलना की जाती है तो अंतर और साफ हो जाता है. 2026 तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुल संपत्ति लगभग ₹76.73 लाख करोड़ है. इसका मतलब है कि अकेला  एसबीआई ही बैंक मिल्ली से काफी बड़ा है. इतना ही नहीं बल्कि यह आकर के मामले में ईरानी की पूरी अर्थव्यवस्था को भी टक्कर देता है.

ईरान के दूसरे बड़े बैंक 

बैंक मिल्ली ईरान के अलावा देश के  वित्तीय क्षेत्र में कई दूसरे बैंक भी काफी बड़ी भूमिका निभाते हैं. बैंक सदेरत ईरान सबसे बड़े बैंकों में से एक है. इसकी संपत्ति 59 बिलीयन डॉलर से ज्यादा है. वहीं बैंक मिल्लत नवाचार और तकनीकी प्रगति के लिए जाना जाता है. इसी के साथ बैंक पासरगाड निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा और सफल बैंक माना जाता है.

यह भी पढ़ें: ईरान के कितने डॉलर अमेरिका में हैं फ्रीज, उससे कितने दिन चल सकता है ईरानियों का खर्चा?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 11 Apr 2026 03:30 PM (IST)
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