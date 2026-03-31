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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजStrait Of Hormuz Toll: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज किन देशों के जहाजों को पार करने की परमीशन, भारत के अलावा और कौन-कौन से नाम?

Strait Of Hormuz Toll: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज किन देशों के जहाजों को पार करने की परमीशन, भारत के अलावा और कौन-कौन से नाम?

Strait Of Hormuz Toll: ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर टोल टैक्स लगाने का फैसला किया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि इस स्ट्रेट से कौन से देशों के जहाज गुजर सकते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 31 Mar 2026 11:30 AM (IST)
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Strait Of Hormuz Toll: बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच ईरान ने दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक होर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण और भी सख्त कर दिया है. ईरान की संसदीय सुरक्षा समिति ने एक बड़ा कदम उठाते हुए होर्मुज स्ट्रेट से जहाज की आवाजाही को कंट्रोल करने की एक योजना को मंजूरी दे दी है. इस योजना में भारी टोल लगाना और कुछ खास देशों के लिए पहुंच को सीमित करना शामिल है. आइए जानते हैं कि अब इस स्ट्रेट से कौन से देशों के जहाज गुजर सकते हैं.

दबाव में होर्मुज स्ट्रेट चोकपॉइंट

होर्मुज स्ट्रेट को अक्सर वैश्विक तेल व्यापार की जीवनरेखा बताया जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है. यहां पर होने वाली किसी भी रुकावट का असर तुरंत दुनिया भर में ईंधन की कीमतों और सप्लाई चेन पर पड़ता है. तनाव बढ़ने के बाद से जहाजों की आवाजाही में काफी गिरावट आई है. इस संघर्ष से पहले यहां रोजाना 100 से ज्यादा जहाज गुजरते थे. लेकिन अब यह संख्या घटकर मुट्ठी भर जहाजों तक ही सीमित रह गई है.

किन देशों को है अनुमति? 

ईरान ने चुनिंदा तौर पर कुछ देशों के जहाजों को ही कड़ी शर्तों के तहत इस स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी है. इन देशों में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, इराक और थाईलैंड शामिल हैं. हालांकि यह अनुमति बिना शर्त नहीं है. जहाजों को ईरानी अधिकारियों से पहले से मंजूरी लेनी होगी. इसी के साथ नौसेना की नियंत्रण प्रणालियों के साथ लगातार संपर्क को बनाए रखना होगा और साथ ही अपनी पहचान साफ तौर से बतानी होगी. ईरानी नौसेना और इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स दोनों ही इन आवाजाही पर नजर रखते हैं. 

किन देशों पर पूरी तरह से बैन?

ईरान ने अमेरिका और इजरायल के साथ-साथ उनके सहयोगी देशों से जुड़े जहाजों पर कड़ा प्रतिबंध लगाया है. इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कड़ी चेतावनी जारी की है कि इस स्ट्रेट में बिना अनुमति प्रवेश करने वाले किसी भी जहाज को काफी गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है. इस कदम के बाद यह जलमार्ग एक कंट्रोल्ड कॉरिडोर में बदल चुका है. 

क्या है इसका वैश्विक प्रभाव? 

जहाजों की आवाजाही में कमी और नई पाबंदियों की वजह से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पहले से ही दबाव पड़ने लगा है. तेल इंपोर्ट करने वाले देश इस स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि लंबे समय तक जारी रहने वाली रूकावटों की वजह से ईंधन की कीमतें और बढ़ सकती हैं.

यह भी पढ़ें: इस देश में होती है ईंधन की सबसे ज्यादा खपत, जानें मिडिल ईस्ट तनाव का‌ कैसे पड़ रहा असर?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 31 Mar 2026 11:30 AM (IST)
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US Israel Iran War Strait Of Hormuz Toll Strait Of Hormuz
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