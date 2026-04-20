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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजGlobal Oil Routes: होर्मुज से गुजरता है 20% पेट्रोलियम तो 80% का रास्ता क्या, जानें क्या वहां नहीं पड़ रहा जंग का असर?

Global Oil Routes: होर्मुज से गुजरता है 20% पेट्रोलियम तो 80% का रास्ता क्या, जानें क्या वहां नहीं पड़ रहा जंग का असर?

Global Oil Routes: होर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का लगभग 20% से 25% तेल गुजरता है. आइए जानते हैं कि बाकी के 80% तेल का रास्ता क्या है और मिडल ईस्ट तनाव का उन जगहों पर क्या असर पड़ रहा है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 20 Apr 2026 03:27 PM (IST)
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  • ईरान होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स लगा रहा है।
  • दुनिया का 80% तेल होर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर नहीं है।
  • खाड़ी देशों ने होर्मुज पर निर्भरता घटाने हेतु पाइपलाइनें बनाईं।
  • वैश्विक तेल बाजार आपस में जुड़े, जिससे अन्य रास्तों पर भी असर।
  • जहाज भेजने की लागत और समय में वृद्धि, जिससे महंगाई बढ़ रही।

Global Oil Routes: होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अभी भी तनाव जारी है. ईरान ने यहां से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स लगना शुरू कर दिया है और अमेरिका इस जगह की नाकाबंदी कर रहा है. लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर इस रास्ते से दुनिया का लगभग 20% से 25% तेल गुजरता है तो बाकी 80% का क्या होता है? आइए जानते हैं जहां से यह 80% तेल आता है क्या वहां भी युद्ध का असर पड़ रहा है.

कहां से आता है 80% तेल? 

दुनिया के तेल की ज्यादातर सप्लाई उन इलाकों और रास्तों से आती है जो होर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर नहीं हैं. मलक्का जलडमरूमध्य, स्वेज नहर और पनामा नहर इनमें शामिल हैं. इसके अलावा अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और कई अफ्रीकी देश अपना तेल सीधे अपने रास्तों से एक्सपोर्ट करते हैं और फारसी खाड़ी को पूरी तरह से छोड़ देते हैं. 

खाड़ी देशों की पाइपलाइन 

होर्मुज पर निर्भरता को कम करने के लिए खाड़ी देशों ने दूसरी पाइपलाइनें बनाई हैं. सऊदी अरब की पूरब पश्चिम पाइपलाइन तेल को लाल सागर तक ले जाती है. इसी के साथ यूएई की पाइपलाइन अबू धाबी को ओमान की खाड़ी पर फुजैरा से जोड़ती है. ये पाइपलाइन हर दिन लाखों बैरल तेल को दूसरे रास्तों से भेजने में मदद करती हैं. इससे यह पक्का होता है कि संकट के समय भी कुछ सप्लाई जारी रहे. हालांकि इनकी क्षमता सीमित है.

क्या बाकि तेल की सप्लाई सुरक्षित है? 

भले ही 80% तेल होर्मुज से होकर नहीं गुजरता लेकिन उस पर भी असर पड़ता है. दुनिया के तेल बाजार आपस में काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं. इसका मतलब है कि एक इलाके में कोई भी रुकावट आते ही उसका असर दूसरे इलाकों पर भी पड़ता है. जैसे लाल सागर में हमलों और अस्थिरता की वजह से स्वेज नहर से होने वाले जहाजों का आना-जाना पहले से ही कम हो गया है. इसी के साथ व्यापार के रास्ते बदलने की वजह से मलक्का जलडमरूमध्य में जहाजों की भीड़ बढ़ गई है.

युद्ध का असर 

इस संकट का सबसे बड़ा नतीजा जहाजों से माल भेजने की लागत में अचानक हुई बढ़ोतरी है. तेल के टैंकरों को अब ज्यादा लंबे रास्ते को अपनाना पड़ रहा है. जैसे केप ऑफ गुड होप के रास्ते अफ्रीका का चक्कर लगाना. इससे माल पहुंचने में हफ्तों की देरी हो रही है. इतना ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी 45% तक बढ़ गया है. 

इसी के साथ लंबे रास्तों और देरी की वजह से तेल के टैंकरों की मांग अचानक बढ़ गई है. इससे उपलब्ध जहाजों की कमी हो गई है. इससे माल ढुलाई की दर और भी ज्यादा बढ़ गई है. इसके दूरगामी प्रभाव सिर्फ ईंधन की कीमतों तक ही सीमित नहीं है. दरअसल तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से महंगाई भी बढ़ती है, परिवहन का खर्च बढ़ता है और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है.

यह भी पढ़ें: क्या भारत भी लेता है कर्ज, जानें किस देश का सबसे ज्यादा उधार?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 20 Apr 2026 03:25 PM (IST)
Tags :
Strait Of Hormuz Oil Routes Global Oil Trade
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