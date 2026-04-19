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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजHormuz Route: होर्मुज स्ट्रेट खुलने के कितनी देर बाद पाकिस्तान पहुंचता है जहाज, जानें कितनी है दूरी?

Hormuz Route: होर्मुज स्ट्रेट खुलने के कितनी देर बाद पाकिस्तान पहुंचता है जहाज, जानें कितनी है दूरी?

Hormuz Route: पाकिस्तान के कुछ जहाजों ने होर्मुज स्ट्रेट को पार किया है. आइए जानते हैं इस रास्ते से पाकिस्तान जाने में कितना समय लगता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 19 Apr 2026 09:10 AM (IST)
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  • युद्धविराम के बाद जहाजों ने आवाजाही शुरू कर दी है।

Hormuz Route: बढ़ाते भू राजनीतिक तनाव और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास हाल ही में हुई नाकाबंदी के बीच समुद्री आवाजाही पर पूरी दुनिया की नजर है. एक बड़ी घटना में पाकिस्तान का झंडा लगा एक टैंकर इस अहम रास्ते को सफलतापूर्वक पार कर गया. इसी बीच लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर होर्मुज स्ट्रेट से पाकिस्तान पहुंचने में एक जहाज को कितना समय लगता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

दूरी और समय 

पाकिस्तान में कई बंदरगाह हैं. इसी के साथ होर्मुज स्ट्रेट से उनकी दूरी अलग-अलग है. यही वजह है कि यात्रा का समय इस बात पर निर्भर करता है कि जहाज कहां जा रहा है. 

ग्वादर बंदरगाह 

होर्मुज स्ट्रेट से पाकिस्तान का सबसे नजदीकी बंदरगाह ग्वादर है. इसकी दूरी 400 से 600 किलोमीटर के बीच है. औसत रफ्तार से चलने पर जहाज 18 से 24 घंटे के अंदर ग्वादर पहुंच सकते हैं. इस तरह होर्मुज स्ट्रेट को पार करने के बाद यह सबसे तेजी से पहुंचा जा सकने वाला बंदरगाह है. 

कराची बंदरगाह

कराची पाकिस्तान का सबसे व्यस्त बंदरगाह है और थोड़ी ज्यादा दूरी पर स्थित है. होर्मुज स्ट्रेट से इसकी थोड़ी लगभग 1200 किलोमीटर है. सामान्य परिस्थितियों में जहाज को इस रास्ते को पार करने के बाद कराची पहुंचने में लगभग 36 से 48 घंटे लगते हैं. 

रफ्तार सुरक्षा और समुद्री परिस्थितियों पर निर्भर करती है

यात्रा का समय तय नहीं होता. यह मौसम, समुद्री यातायात और सुरक्षा नियम जैसे कारकों पर निर्भर करता है. इस जगह में मौजूद तनाव को देखते हुए जहाज सावधानी से या फिर सुरक्षा घेरे में आगे बढ़ सकते हैं. इससे यात्रा का समय थोड़ा बढ़ सकता है. 

सामान्य स्थिति लौटने के संकेत 

युद्ध विराम और होर्मुज स्ट्रेट के आंशिक रूप से फिर से खुलने की खबरों के बाद जहाजों ने फिर से आवाजाही शुरू कर दी है. हाल ही में कुछ जहाज तय समय सीमा के अंदर सफलतापूर्वक कराची पहुंच गए हैं. अमेरिकी नेवी के हाल के प्रतिबंधों की वजह से जहाज मालिकों को खाड़ी से तेल और दूसरे सामान दुनिया के दूसरे हिस्सों में ले जाने के लिए ईरान और अमेरिका के सैन्य अधिकारियों से मंजूरी लेनी पड़ रही है.

यह भी पढ़ें:  अमेरिकी संसद में कितनी हैं महिला सांसद, क्या यहां भी है महिलाओं के लिए आरक्षण?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 19 Apr 2026 09:10 AM (IST)
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