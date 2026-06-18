कैसे खत्म हुआ था पहला विश्वयुद्ध, किसने कराया था समझौता?

US Iran Peace Deal: फ्रांस का एतिहासिक वर्साय का महल एकबार फिर से दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक बदलाव का गवाह बना है. महीनों तक लंबी चली तनातनी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने एक एतिहासिक शांति समझौते पर दस्तखत किए हैं. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैंक्रो के द्वारा आयोजित एक खास डिनर के दौरान इस एतिहासिक समझौते को आधिकारिक रूप दिया गया. इस घटना ने मिडिल ईस्ट में युद्ध पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस महल में आज शांति की इबारत लिखी गई है, उसी महल में कई साल पहले एक और युद्ध की शांति की दास्तां की कहानी हुई थी, चलिए जानें.

वर्साय महल में एतिहासिक समझौता

फ्रांस में चल रहे जी7 शिखर सम्मेलन के बीच वर्साय के आलीशान महल में वह पल आया, जिसने पूरी दुनिया को राहत दी. अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए इसे बेहद मुश्किल लेकिन जरूरी कदम बताया. दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते पर सैन्य कार्वाई रोकने और व्यापारिक जहाजों के लिए समुद्री रास्ता खोलने पर सहमति बनी है. इस समझौते ने इतिहास के पन्ने पलट दिए हैं, क्योंकि वर्साय की इसी धरती ने आज से करीब 100 साल पहले भी सबसे विनाशकारी युद्ध का अंत देखा था.

जब थमा पहला विश्वयुद्ध

अब इतिहास की बात करें तो, सवाल उठता है कि पहला विश्व युद्ध कब खत्म हुआ और इसमें किसने समझौता करवाया था. साल 1914 से शुरू हुआ यह महायुद्ध चाल साल तक चला और 11 नवंबर 1918 को इस पर विराम लग गया. उस वक्त जर्मनी औ ऑस्ट्रिया-हंगरी जैसे धुर राष्ट्रों की सेनाएं लगातार लड़ते हुए पूरी तरह से टूट चुकी थीं. उसके पास न तो हथियार बचे थे और न ही रसद थी. जर्मनी में अपनी ही सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़क गया था. इस चौतरफा मुसीबत को देखते हुए जर्मनी ने आखिर आत्मसमर्पण का फैसला किया. तब फ्रांस के जंगल में खड़ी ट्रेन के डिब्बे के अंदर युद्धविराम के दस्तावेजों पर दस्तखत किए गए.

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वर्साय की संधि का फैसला

युद्धविराम भले ही 1918 में हो गया था, लेकिन युद्ध को आधिकारिक तौर पर खत्म करने और भविष्य के लिए नए नियम तय करने के लिए 1919 में फ्रांस में ही पेरिस शांति सम्मेलन बुलाया गया था. इसी सम्मेलन के तहत 28 जून 1919 को वर्साय की संधि तैयार की गई. यही वह समझौता था, जब प्रथम विश्व युद्ध पर आधिकारिक तौर पर मुहर लगी थी. इस समझौते को पूरी तरह से जीते हुए मित्र राष्ट्रों ने मिलकर तैयार किया था और हारे हुए जर्मनी पर जबरन थोप दिया था. जर्मनी के पास उसे मानने के अलावा कोई चारा नहीं था.

किसने खत्म कराया था पहला विश्व युद्ध

पहले विश्व युद्ध को खत्म कराने और इस बड़े शांति समझौते को अमलीजामा पहनाने में मुख्य रूप से चार देश के नेताओं की भूमिका थी, जिनको इतिहास में बिग फोर कहा जाता है. इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्जेस क्लेमेंसो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज और इटली के प्रधानमंत्री विटोरियो ओरलैंड शामिल थे. इन्हीं चारों नेताओं ने मिलकर तय किया था कि युद्ध के बाद दुनिया का नक्शा कैसा होगा. अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए लीग ऑफ नेशंस बनाने का प्रस्ताव भी इसी दौरान रखा था, ताकि भविष्य में इस तरह का महायुद्ध दोबारा न हो.

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