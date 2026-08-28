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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजहोर्मुज से कितना टोल वसूलेगा ईरान, ओमान को मिलेगा कितना पैसा?

होर्मुज से कितना टोल वसूलेगा ईरान, ओमान को मिलेगा कितना पैसा?

ईरान और ओमान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर लाखों डॉलर की नई फीस लगाने और ओमान संग कमाई बांटने की योजना बनाई है. जिसके जवाब में अमेरिका ने ईरान पर नए आर्थिक प्रतिबंध जड़ दिए हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 28 Aug 2026 08:35 AM (IST)
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पश्चिम एशिया के सबसे रणनीतिक समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर एक बड़ा वैश्विक घटनाक्रम सामने आया है. ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति ने इस जलमार्ग से गुजरने वाले अंतरराष्ट्रीय जहाजों पर ट्रांजिट फीस लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है. इस कदम के माध्यम से तेहरान होर्मुज से गुजरने वाले सभी कॉमर्शियल जहाजों के लिए एक निश्चित आर्थिक ढांचा स्थापित करने की योजना बना रहा है. इस पूरी कवायद में ओमान के साथ वित्तीय साझेदारी और अमेरिकी डॉलर को दरकिनार करने जैसी प्रमुख नीतियां शामिल हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में नई बहस छिड़ गई है.

प्रति जहाज कितनी होगी वसूली

ईरानी संसद द्वारा स्वीकृत मसौदे के अनुसार, होर्मुज जलडमरूमध्य का उपयोग करने वाले प्रत्येक व्यावसायिक पोत से प्रति ट्रांजिट 15 लाख से 20 लाख अमेरिकी डॉलर तक की राशि वसूलने का प्रावधान रखा गया है. हालांकि, ईरान इसे आधिकारिक तौर पर टोल टैक्स के बजाय जहाजों को दी जाने वाली सुरक्षा, नेविगेशन, बीमा, पर्यावरणीय सुरक्षा और आपातकालीन ईंधन पूर्ति जैसी सेवाओं का सेवा शुल्क बता रहा है. वैश्विक स्तर पर यह विवाद का विषय बन गया है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून (UNCLOS) के तहत इस तरह के एकतरफा शुल्क वसूलने का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ा विरोध किया जा रहा है.

ओमान के साथ टैक्स का कितना बंटवारा?

होर्मुज जलमार्ग के भौगोलिक नियंत्रण में ओमान की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) के अनुसार ईरान और ओमान के बीच पिछले एक महीने से जलक्षेत्र के साझा इस्तेमाल और इससे होने वाली आय के बंटवारे को लेकर गहन वार्ता जारी थी. दोनों देशों के बीच एक अंतरिम समझौते पर सहमति बन गई है, जिसके तहत इस मार्ग से होने वाली आर्थिक कमाई का एक हिस्सा ओमान को भी हस्तांतरित किया जाएगा.

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होर्मुज से कितना टोल वसूलेगा ईरान, ओमान को मिलेगा कितना पैसा?

कितने प्रतिशत कमाएगा ओमान?

यद्यपि दोनों देशों के बीच राजस्व साझा करने पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है, लेकिन ओमान को मिलने वाली अंतिम राशि की आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है. विचार-विमर्श के दौरान ईरान ने प्रत्येक जहाज से माल के कुल मूल्य का 5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक शुल्क वसूलने का प्रस्ताव रखा था, जबकि ओमान ने व्यापारियों पर अत्यधिक वित्तीय बोझ से बचने के लिए इसे लगभग 3 प्रतिशत तक सीमित रखने का सुझाव दिया था. ओमान का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों की सुगम आवाजाही बनाए रखना और क्षेत्रीय तनाव को कम करना है.

ईरान किस करेंसी में लेगा भुगतान?

इस नई नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भुगतान का तरीका है, जो सीधे तौर पर अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, जहाजों से यह भुगतान ईरानी रियाल या तेहरान द्वारा स्वीकृत अन्य वैकल्पिक मुद्राओं में लिया जाएगा. इसके अतिरिक्त, समुद्री बीमा की राशि का भुगतान करने के लिए बिटकॉइन जैसी डिजिटल परिसंपत्तियों के उपयोग पर भी सहमति जताई गई है. ईरान इस व्यवस्था के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रतिबंधों से बचने का प्रयास कर रहा है.

ऊर्जा संकट, समुद्री सुरक्षा और सेवाएं देने का ईरानी तर्क

ईरान ने इस कदम को केवल वित्तीय लाभ तक सीमित न बताकर क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ा है. तेहरान का तर्क है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते सुरक्षा खतरों, समुद्री प्रदूषण और ऊर्जा संकट से निपटने के लिए जहाजों को आधुनिक ढांचागत सेवाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है. वसूली जाने वाली इस फीस के एवज में वाणिज्यिक पोतों को आधुनिक नेविगेशन उपकरण, तटीय सुरक्षा कवर, समुद्री पर्यावरण संरक्षण और विशेष परिस्थितियों में ईंधन का बैकअप प्रदान किया जाएगा, जिससे इस संवेदनशील समुद्री क्षेत्र में जहाजों का आवागमन सुरक्षित बनाया जा सके.


होर्मुज से कितना टोल वसूलेगा ईरान, ओमान को मिलेगा कितना पैसा?

अमेरिका के 5 प्रमुख क्षेत्रों पर नए प्रतिबंध

होर्मुज में ईरान की इस पहल के जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका ने तुरंत सख्त आर्थिक कदम उठाए हैं. वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार, अमेरिकी प्रशासन ने ईरान के 5 अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों पर नए कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की है. इनमें डिजिटल एसेट्स (क्रिप्टोकरेंसी), उन्नत तकनीक, सोना व बहुमूल्य धातुएं, विमानन (एविएशन) और शिपिंग सेक्टर शामिल हैं. अमेरिका ने चेतावनी जारी की है कि जो भी देश या विदेशी कंपनी इन प्रतिबंधित क्षेत्रों के जरिए ईरान के साथ वित्तीय लेनदेन या आर्थिक व्यापार करेगी, उसे भी अमेरिकी प्रतिबंधों की जद में लाया जाएगा.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 28 Aug 2026 08:35 AM (IST)
Tags :
Iran Oman Toll Revenue
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