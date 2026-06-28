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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजUs Iran Conflict: पीस डील के बाद भी एक-दूसरे पर हमले कर रहे अमेरिका-ईरान, इसके खिलाफ कहां हो सकती है सुनवाई?

Us Iran Conflict: पीस डील के बाद भी एक-दूसरे पर हमले कर रहे अमेरिका-ईरान, इसके खिलाफ कहां हो सकती है सुनवाई?

Us Iran Conflict: कुछ वक्त पहले ईरान और अमेरिका के बीच शांति डील हुई थी, लेकिन दोनों देश इसको दरकिनार करके फिर लड़ना शुरू कर चुके हैं. ऐसे में चलिए जानें कि इनकी सुनवाई कहां हो सकती है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 28 Jun 2026 01:38 PM (IST)
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Us Iran Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते और संधियों की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि अमेरिका और ईरान के बीच बमों औप बारूद की गूंज फिर से सुनाई देने लगी है. जिससे एक बार फिर से दोनों देशों के बीच तनाव गहराने लगा है. हवाई हमलों और पलटवार के इस खूनी खेल ने पूरी दुनिया को फिर से महायुद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है. इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने खुले शब्दों में चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान बाज नहीं आया तो उसका नामोनिशान मिटा दिया जाएगा. चलिए जानें कि आखिर दोनों देशों के इस मसले की सुनवाई कहां हो सकती है. 

संयुक्त सुरक्षा परिषद की दहलीज का कूटनीतिक दबाव

जब दो देश युद्ध विराम के नियमों को न मानने पर उतारू हो जाए तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कानूनी दरवाजा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का होता है. अमेरिका और ईरान दोनों ही इस वैश्विक मंच पर एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसमें शांति समझौते को जानबूझकर तोड़ने के सबूत पेश किए जाते हैं. सुरक्षा परिषद के अंदर दुनिया के अन्य ताकतवर देश इस हिंसक अस्थिरता को रोकने के लिए सख्त आर्थिक या सैन्य प्रतिबंधों का प्रस्ताव ला सकते हैं. इस मंच का काम दोनों पक्षों पर बातचीत का दबाव बनाना हे, जिससे कि सैन्य टकराव न हो और बेकसूर लोगों की जानें बच जाएं.

द हेग का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय

अक्सर युद्ध के मैदान में इस मनमानी को रोकने के लिए नीदरलैंड के द हेग शहर में स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का रुख भी किया जाता है. अगर दोनों देशों के बीच में कोई लिखित समझौता या आपसी सहमति हुई है और कोई भी पक्ष उसकी शर्तों का उल्लंघन करता है, तो इस अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है. यहां पर दोनों देश अंतरराष्ट्रीय संधियों और कानूनों का हवाला देकर अपनी बात रख सकते हैं. हालांकि इस अदालत के फैसले को जबरन लागू कराना हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन वैश्विक पटल पर यह ताकत दोषी देश को नैतिक रूप से पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करने की ताकत रखता है.

यह भी पढ़ें: आखिर क्यों ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बने बैठे हैं नेतन्याहू? क्यों गलत फैसलों पर भी नहीं कर पाते विरोध

किसी तीसरे देश की मध्यस्थता

इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय विवाद सुलझाने का एक और व्यावहारिक रास्ता किसी तीसरे देश की मध्यस्थता का होता है. इसके तहत दोनों पक्षों की सहमति से किसी ऐसे तीसरे न्यूट्रल देश या किसी विशेषज्ञ पैनल को चुना जाता है, जिस पर दोनों देश भरोसा कर सकें. यह मध्यस्थ पैनल दोनों देशों के प्रतिनिधियों को मेज पर बैठाकर उनके मतभेदों को दूर करने और नए सिरे से कानून तय करने में मदद करता है. इतिहास गवाह है कि कई बार यह कोशिश सफल भी रही है.

यह भी पढ़ें: US Iran Conflict: पीस डील के बाद अमेरिका ने फिर किया ईरान पर हमला, क्या डोनाल्ड ट्रंप को रोकने वाला कोई नहीं?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 28 Jun 2026 01:38 PM (IST)
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International Court Of Justice US IRAN US Iran Conflict
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