हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजUS में जॉब कर रहे भारतीय कपल को बच्चा हुआ तो क्या उसे मिलेगा 'ट्रंप खाते' का फायदा? जानें नियम

US में जॉब कर रहे भारतीय कपल को बच्चा हुआ तो क्या उसे मिलेगा 'ट्रंप खाते' का फायदा? जानें नियम

ट्रंप खाते के जरिए अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए लंबी अवधि में संपत्ति का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा. आइए जानें कि क्या भारतीय माता-पिता के बच्चे भी इसका लाभ उठा सकते हैं कि नहीं.

By : निधि पाल | Updated at : 30 Jan 2026 03:53 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका में जन्म लेने वाले हर बच्चे के लिए अब आर्थिक भविष्य की नींव खुद सरकार रखेगी. एक नई योजना के तहत हर नवजात के नाम एक निवेश खाता खुल जाएगा, जिसमें जन्म के समय ही 1,000 डॉलर जमा होंगे. इसे ट्रंप अकाउंट के नाम से जाना जाएगा. ऐसे में अब सवाल यह है कि इस योजना में भारतीय माता-पिता के अमेरिका में पैदा हुआ भारतीय मूल के बच्चे भी शामिल होंगे या नहीं? आइए जानें.

ट्रंप खाते की शुरुआत और उद्देश्य

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ‘ट्रंप खाते’ (Trump Account) नामक नई योजना की घोषणा की है. इस योजना के तहत अमेरिका में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए सरकार एक कर-मुक्त, लंबी अवधि वाला निवेश खाता बनाएगी. इस खाते में जन्म के समय $1,000 की प्रारंभिक राशि सरकार द्वारा जमा की जाएगी. ट्रंप ने इसे बच्चों के लिए कर्ज के बजाय संपत्ति के साथ जीवन की शुरुआत सुनिश्चित करने का तरीका बताया.

ट्रंप खाते का मकसद बच्चों के लिए लंबी अवधि में संपत्ति का निर्माण करना है. इसके जरिए छोटे बच्चों को निवेश की आदत और वित्तीय सुरक्षा दोनों दी जाएगी. 

खाते में राशि और निवेश का तरीका

प्रारंभिक $1,000 की राशि बच्चों के नाम पर खोले जाने वाले इस खाते में जमा होगी. इस राशि को बाजार-संबंधित निवेश विकल्पों में लगाया जाएगा. खाते की विशेषता यह है कि यह निवेश कर-मुक्त रहेगा, यानी जब तक पैसा खाते में रहेगा, तब तक निवेश पर मिलने वाला मुनाफा टैक्स फ्री रहेगा.

माता-पिता, परिवार या अभिभावक इस खाते में अतिरिक्त राशि जमा कर सकते हैं. वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार सालाना अधिकतम योगदान $5,000 तक हो सकता है. यह राशि कंपाउंडिंग के जरिए समय के साथ बढ़ेगी और बच्चे की वयस्कता तक उसे बड़ा वित्तीय लाभ देगी.

इसके लिए कौन पात्र हैं?

ट्रंप खाते के लिए पात्रता कुछ शर्तों पर आधारित है:

  • बच्चा 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2028 के बीच पैदा होना चाहिए.
  • जन्म के समय बच्चा अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, यानि अगर कोई भारतीय कपल अमेरिका में बच्चे को जन्म देता है तो उसे भी इसका लाभ मिलेगा.
  • बच्चे का वैध सोशल सिक्योरिटी नंबर होना जरूरी है.
  • माता-पिता या अभिभावक खाते को समय पर सक्रिय कराएं.

बच्चे जो इन शर्तों को पूरा नहीं करते जैसे कि गैर-नागरिक, जन्म तिथि सीमा से बाहर या बिना आवश्यक दस्तावेज वाले बच्चे- उनके लिए यह योजना लागू नहीं होगी.

कौन पात्र नहीं है?

ट्रंप खाते में कुछ नवजात बच्चे शामिल नहीं होंगे:

  • जिनका जन्म पात्रता अवधि से पहले या बाद में हुआ.
  • जो अमेरिकी नागरिक नहीं हैं.
  • जो परिवार या अभिभावक खाते की सक्रियता पूरी नहीं करते हैं. 
  • जिनके खाते में गलत या अधूरी जानकारी दी गई हो.
  • योजना पूर्व-जनित बच्चों पर लागू नहीं होगी.

खाते में $1,000 का महत्व

यह प्रारंभिक राशि लंबे समय तक निवेश की जाती है और बच्चे के 18 साल की उम्र तक लॉक रहती है. यह पैसा संभावित रूप से उच्च शिक्षा, पहला घर खरीदने या व्यवसाय शुरू करने जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है. 

माता-पिता या परिवार द्वारा अतिरिक्त योगदान और बाजार निवेश के माध्यम से यह राशि जीवन में महत्वपूर्ण वित्तीय आधार बन सकती है.

भारतीय माता-पिता के बच्चे को फायदा मिलेगा?

यदि भारतीय माता-पिता अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं और उनका बच्चा अमेरिकी नागरिक के रूप में पैदा होता है, तो वह ट्रंप खाते का लाभ उठा सकता है. जन्म के समय नागरिकता और सोशल सिक्योरिटी नंबर होने पर खाता स्वचालित रूप से पात्र होगा. हालांकि माता-पिता को खाते की सक्रियता सुनिश्चित करनी होगी और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे.

यह भी पढ़ें: क्या किसी भी देश की सेना को आतंकी संगठन घोषित कर सकता है EU, इसका क्या होता है उस देश पर असर?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 30 Jan 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
Trump Account Newborn Investment US Eligibility For Trump Account
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप की धमकी के बाद खौफ में ईरान, न्यूक्लियर प्लांट पर बढ़ाई सिक्योरिटी, एंट्री गेट को मिट्टी डालकर किया बंद
ट्रंप की धमकी के बाद खौफ में ईरान, न्यूक्लियर प्लांट पर बढ़ाई सिक्योरिटी, एंट्री गेट को मिट्टी डालकर किया बंद
बिहार
बिहार चुनाव के बाद संगठन को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का फैसला, इस विधायक को दी बड़ी जिम्मेदारी
बिहार चुनाव के बाद संगठन को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का फैसला, इस विधायक को दी बड़ी जिम्मेदारी
बॉलीवुड
'बिजनेस माइंडेड हैं अक्षय कुमार', फिल्म मेकर का दावा, बोले- 85 करोड़ की फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन एक्टर ने नहीं लौटाई फीस
'पहले बिजनेस माइंडेड बाद में एक्टर हैं अक्षय कुमार', जानें क्यों फिल्म मेकर ने कहा ऐसा
इंडिया
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका है भारत का वित्त मंत्री, जानें सब कुछ
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका वित्त मंत्री, जानें सब
Advertisement

वीडियोज

Sadhvi Prem Baisa Death: Congress ने Rajasthan सरकार पर उठाए सवाल और कड़ी जांच की मांग की
India-US Trade Deal 2026? | 50% Tariff Shock के बाद Economic Survey का बड़ा Signal | Paisa Live
Shankaracharya Controversy : यूपी सरकार की तरफ से Avimukteshwaranand को लेकर आई चौंकाने वाली खबर
Rajasthan News: कोहरे के कहर से सड़क पर मचा हड़कंप, 3 की हो गई मौत | Road Accident | Fog | Bhilwara
India की बिजली में बड़ा बदलाव | Power Sector बना Growth Engine | Economic Survey 2025-26 |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की धमकी के बाद खौफ में ईरान, न्यूक्लियर प्लांट पर बढ़ाई सिक्योरिटी, एंट्री गेट को मिट्टी डालकर किया बंद
ट्रंप की धमकी के बाद खौफ में ईरान, न्यूक्लियर प्लांट पर बढ़ाई सिक्योरिटी, एंट्री गेट को मिट्टी डालकर किया बंद
बिहार
बिहार चुनाव के बाद संगठन को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का फैसला, इस विधायक को दी बड़ी जिम्मेदारी
बिहार चुनाव के बाद संगठन को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का फैसला, इस विधायक को दी बड़ी जिम्मेदारी
बॉलीवुड
'बिजनेस माइंडेड हैं अक्षय कुमार', फिल्म मेकर का दावा, बोले- 85 करोड़ की फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन एक्टर ने नहीं लौटाई फीस
'पहले बिजनेस माइंडेड बाद में एक्टर हैं अक्षय कुमार', जानें क्यों फिल्म मेकर ने कहा ऐसा
इंडिया
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका है भारत का वित्त मंत्री, जानें सब कुछ
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका वित्त मंत्री, जानें सब
इंडिया
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
नौकरी
सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में भर्ती; जल्द करें आवेदन
सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में भर्ती; जल्द करें आवेदन
यूटिलिटी
बैंक खाते में कैसे जुड़ता है दूसरा नंबर, जानें क्या है प्रॉसेस?
बैंक खाते में कैसे जुड़ता है दूसरा नंबर, जानें क्या है प्रॉसेस?
ट्रेंडिंग
शादी में दुल्हन से पुशअप्स में हार गया दूल्हा, भड़का मर्द समाज बोला- इस पापी को...; वीडियो वायरल
शादी में दुल्हन से पुशअप्स में हार गया दूल्हा, भड़का मर्द समाज बोला- इस पापी को...; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Embed widget