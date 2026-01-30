US में जॉब कर रहे भारतीय कपल को बच्चा हुआ तो क्या उसे मिलेगा 'ट्रंप खाते' का फायदा? जानें नियम

अमेरिका में जन्म लेने वाले हर बच्चे के लिए अब आर्थिक भविष्य की नींव खुद सरकार रखेगी. एक नई योजना के तहत हर नवजात के नाम एक निवेश खाता खुल जाएगा, जिसमें जन्म के समय ही 1,000 डॉलर जमा होंगे. इसे ट्रंप अकाउंट के नाम से जाना जाएगा. ऐसे में अब सवाल यह है कि इस योजना में भारतीय माता-पिता के अमेरिका में पैदा हुआ भारतीय मूल के बच्चे भी शामिल होंगे या नहीं? आइए जानें.

ट्रंप खाते की शुरुआत और उद्देश्य

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ‘ट्रंप खाते’ (Trump Account) नामक नई योजना की घोषणा की है. इस योजना के तहत अमेरिका में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए सरकार एक कर-मुक्त, लंबी अवधि वाला निवेश खाता बनाएगी. इस खाते में जन्म के समय $1,000 की प्रारंभिक राशि सरकार द्वारा जमा की जाएगी. ट्रंप ने इसे बच्चों के लिए कर्ज के बजाय संपत्ति के साथ जीवन की शुरुआत सुनिश्चित करने का तरीका बताया.

ट्रंप खाते का मकसद बच्चों के लिए लंबी अवधि में संपत्ति का निर्माण करना है. इसके जरिए छोटे बच्चों को निवेश की आदत और वित्तीय सुरक्षा दोनों दी जाएगी.

खाते में राशि और निवेश का तरीका

प्रारंभिक $1,000 की राशि बच्चों के नाम पर खोले जाने वाले इस खाते में जमा होगी. इस राशि को बाजार-संबंधित निवेश विकल्पों में लगाया जाएगा. खाते की विशेषता यह है कि यह निवेश कर-मुक्त रहेगा, यानी जब तक पैसा खाते में रहेगा, तब तक निवेश पर मिलने वाला मुनाफा टैक्स फ्री रहेगा.

माता-पिता, परिवार या अभिभावक इस खाते में अतिरिक्त राशि जमा कर सकते हैं. वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार सालाना अधिकतम योगदान $5,000 तक हो सकता है. यह राशि कंपाउंडिंग के जरिए समय के साथ बढ़ेगी और बच्चे की वयस्कता तक उसे बड़ा वित्तीय लाभ देगी.

इसके लिए कौन पात्र हैं?

ट्रंप खाते के लिए पात्रता कुछ शर्तों पर आधारित है:

बच्चा 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2028 के बीच पैदा होना चाहिए.

जन्म के समय बच्चा अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, यानि अगर कोई भारतीय कपल अमेरिका में बच्चे को जन्म देता है तो उसे भी इसका लाभ मिलेगा.

बच्चे का वैध सोशल सिक्योरिटी नंबर होना जरूरी है.

माता-पिता या अभिभावक खाते को समय पर सक्रिय कराएं.

बच्चे जो इन शर्तों को पूरा नहीं करते जैसे कि गैर-नागरिक, जन्म तिथि सीमा से बाहर या बिना आवश्यक दस्तावेज वाले बच्चे- उनके लिए यह योजना लागू नहीं होगी.

कौन पात्र नहीं है?

ट्रंप खाते में कुछ नवजात बच्चे शामिल नहीं होंगे:

जिनका जन्म पात्रता अवधि से पहले या बाद में हुआ.

जो अमेरिकी नागरिक नहीं हैं.

जो परिवार या अभिभावक खाते की सक्रियता पूरी नहीं करते हैं.

जिनके खाते में गलत या अधूरी जानकारी दी गई हो.

योजना पूर्व-जनित बच्चों पर लागू नहीं होगी.

खाते में $1,000 का महत्व

यह प्रारंभिक राशि लंबे समय तक निवेश की जाती है और बच्चे के 18 साल की उम्र तक लॉक रहती है. यह पैसा संभावित रूप से उच्च शिक्षा, पहला घर खरीदने या व्यवसाय शुरू करने जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है.

माता-पिता या परिवार द्वारा अतिरिक्त योगदान और बाजार निवेश के माध्यम से यह राशि जीवन में महत्वपूर्ण वित्तीय आधार बन सकती है.

भारतीय माता-पिता के बच्चे को फायदा मिलेगा?

यदि भारतीय माता-पिता अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं और उनका बच्चा अमेरिकी नागरिक के रूप में पैदा होता है, तो वह ट्रंप खाते का लाभ उठा सकता है. जन्म के समय नागरिकता और सोशल सिक्योरिटी नंबर होने पर खाता स्वचालित रूप से पात्र होगा. हालांकि माता-पिता को खाते की सक्रियता सुनिश्चित करनी होगी और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे.

यह भी पढ़ें: क्या किसी भी देश की सेना को आतंकी संगठन घोषित कर सकता है EU, इसका क्या होता है उस देश पर असर?