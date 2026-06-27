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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजUS Iran Conflict: पीस डील के बाद अमेरिका ने फिर किया ईरान पर हमला, क्या डोनाल्ड ट्रंप को रोकने वाला कोई नहीं?

US Iran Conflict: पीस डील के बाद अमेरिका ने फिर किया ईरान पर हमला, क्या डोनाल्ड ट्रंप को रोकने वाला कोई नहीं?

US Iran Conflict: हाल ही में अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर से हमला कर दिया है. आइए जानते हैं कि शांति समझौते के बाद अमेरिका ने यह कदम क्यों उठाया.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 27 Jun 2026 02:28 PM (IST)
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  • अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया, युद्धविराम उल्लंघन आरोप।
  • राष्ट्रपति के सैन्य अधिकार सीमित, कांग्रेस की मंजूरी जरूरी।
  • अमेरिकी कांग्रेस ने ट्रम्प के युद्ध अधिकारों पर अंकुश लगाया।
  • सैन्य अभियान की फंडिंग कांग्रेस के हाथों में है।

US Iran Conflict: मिडल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से बढ़ चुका है. हाल ही में हुए शांति समझौते के बाद अमेरिका ने तेहरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले कर दिए हैं. अमेरिका के मुताबिक यह कार्रवाई तब की गई जब ईरान ने कथित तौर पर होर्मुज में एक कमर्शियल कार्गो जहाज पर ड्रोन हमला किया. इसी बीच एक बड़ी बहस छिड़ चुकी है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास सैन्य अभियान शुरू करने की असीमित शक्तियां हैं या फिर संवैधानिक और राजनीतिक संस्थाएं उन्हें रोक सकती हैं? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब. 

युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप 

अमेरिका ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन सुविधाओं के साथ तटीय रडार फैसेलिटीज पर सैन्य हमले किए. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान ने 25 जून को होर्मुज स्ट्रेट में ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए एक कार्गो जहाज को निशाना बनाया था.  राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कार्रवाई को एक रक्षात्मक कदम बताया है.

क्या डोनाल्ड ट्रंप अकेले सैन्य कार्रवाई का आदेश दे सकते हैं?

अमेरिकी राष्ट्रपति के पास कांग्रेस से पहले से मंजूरी लिए बिना सीमित सैन्य अभियान का आदेश देने का काफी अधिकार है. वॉर पावर्स एक्ट के तहत राष्ट्रपति तत्काल खतरे या फिर आपात स्थिति के जवाब में सैन्य कार्रवाई को ऑथराइज कर सकते हैं. हालांकि यह अधिकार असीमित नहीं है. 

अगर कोई संघर्ष लंबे समय तक चलता है तो प्रशासन को कांग्रेस की इजाजत लेनी पड़ेगी और सांसदों से फंडिंग भी लेनी होगी. आसान शब्दों में कहें तो राष्ट्रपति अल्पकालिक सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है लेकिन लंबे समय तक युद्ध जारी रखना काफी हद तक कांग्रेस पर ही निर्भर करता है.

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कांग्रेस का विरोध 

ईरान के साथ हुए हालिया संघर्ष ने वाशिंगटन में एक असामान्य राजनीतिक टकराव को जन्म दिया है. अमेरिकी सीनेट ने 50-48 के वोट से वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पारित किया है. इसका उद्देश्य राष्ट्रपति ट्रंप को कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान के खिलाफ और सैन्य अभियान शुरू करने से रोकना है. 

इतना ही नहीं बल्कि इससे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने भी इसी तरह के प्रस्ताव की मंजूरी दी थी. खास बात यह है कि 4 रिपब्लिकन सीनेटरों ने अपनी पार्टी से अलग हटकर डेमोक्रेट्स के साथ वोट किया था. 

फंडिंग एक और बड़ी मुश्किल 

सैन्य अभियानों के लिए काफी ज्यादा पैसे की जरूरत होती है और अमेरिकी संविधान के तहत कांग्रेस ही सरकारी खर्च को कंट्रोल करती है. ट्रंप प्रशासन ने सैन्य अभियान और रक्षा की जरूरत के लिए 87.6 बिलियन डॉलर के आपातकालीन रक्षा पैकेज की मांग की है. लेकिन विपक्षी डेमोक्रेट्स और युद्ध विरोधी कई सांसदों ने इस पैकेज को मंजूर करने का विरोध किया है. अब फंडिंग के लिए कांग्रेस की मंजूरी के बिना प्रशासन के लिए लंबे समय तक इस युद्ध को जारी रखना काफी मुश्किल हो जाएगा.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 27 Jun 2026 02:28 PM (IST)
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US Congress DONALD Trump US Iran Conflict
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