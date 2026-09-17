अगर किसी को भारत में ठोक दे अमेरिकी राजदूत की कार, क्या होगी कार्रवाई?

भारत में सड़क पर गाड़ियों की टक्कर होना आम बात है. हादसा होने पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और मामले की जांच के बाद जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाती है. लेकिन अगर सड़क हादसे में शामिल गाड़ी किसी विदेशी दूतावास की हो और उसमें अमेरिका के राजदूत सवार हों, तो मामला सामान्य ट्रैफिक दुर्घटना से थोड़ा अलग हो सकता है.

ऐसी स्थिति में भारतीय कानून के साथ-साथ राजनयिक नियम भी लागू होते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर भारत में किसी व्यक्ति से अमेरिकी राजदूत की कार टकरा जाए या वह उनकी कार को टक्कर मार दे, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी?

सबसे पहले क्या होगी कारवाई?

सड़क हादसे के बाद पुलिस सबसे पहले मौके पर पहुंचकर प्राथमिक जांच करती है. इस स्थिति में स्थानीय पुलिस घटना की जानकारी के आधार पर आधिकारिक डायरी में एंट्री करती है. हालांकि, राजदूत के खिलाफ सीधे तौर पर सामान्य अपराधियों की तरह केस दर्ज करके पुलिस तुरंत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकती. पुलिस का मुख्य काम घटना स्थल का पंचनामा बनाना और पूरी रिपोर्ट तैयार कर उसे भारत के विदेश मंत्रालय को भेजना होता है. इसके बाद मामले की कमान कानून व्यवस्था से हटकर पूरी तरह कूटनीतिक स्तर पर चली जाती है.

क्या कहती है अंतरराष्ट्रीय वियना संधि?

विदेशी राजदूतों को मिलने वाली इस सुरक्षा का मुख्य आधार साल 1961 का वियना कन्वेंशन है. भारत भी इस वैश्विक संधि का हिस्सा है, जिसके तहत भारत में तैनात सभी विदेशी डिप्लोमैट्स और उनके परिवारों को डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी मिली हुई है. इस कानून के तहत अमेरिकी राजदूत पर भारत की किसी भी अदालत का क्रिमिनल या सिविल कानून लागू नहीं होता है. इसका मतलब यह है कि दुर्घटना में किसी को गंभीर चोट आने या मौत होने पर भी भारतीय पुलिस राजदूत को गिरफ्तार नहीं कर सकती और न ही उनकी गाड़ी को थाने में बंद किया जा सकता है.

भारत सरकार के पास क्या होते हैं विकल्प?

ऐसी मामलों में भारत सरकार के पास मुख्य रूप से दो बड़े रास्ते होते हैं. सबसे पहले विदेश मंत्रालय अमेरिकी दूतावास से लिखित तौर पर अनुरोध कर सकता है कि वे अपने अधिकारी की राजनयिक छूट को खुद ही हटा लें ताकि भारत में उन पर केस चलाया जा सके. यदि अमेरिका ऐसा करने से मना कर देता है, तो भारत सरकार उस राजदूत को पर्सोना नॉन ग्राटा यानी अवांछित व्यक्ति घोषित कर सकती है. इस घोषणा के बाद राजदूत को एक तय समय के भीतर तुरंत भारत छोड़कर अपने देश वापस जाना पड़ता है.

यह भी पढ़ें: सऊदी में मौत की सजा पाए विदेशियों के शव परिवार को क्यों नहीं मिलते? जानें नियम

पीड़ित पक्ष को कैसे मिलता है हर्जाना?

कानूनी पाबंदियों के बावजूद पीड़ित पक्ष को आर्थिक नुकसान या इलाज के खर्च के लिए भटकना नहीं पड़ता है. अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार दूतावास के सभी वाहनों का थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस होना अनिवार्य है. भले ही राजदूत पर सीधा केस न चले, लेकिन पीड़ित परिवार संबंधित बीमा कंपनी पर मुआवजे का दावा कर सकता है. इसके अलावा, अक्सर विदेशी दूतावास अपनी अंतरराष्ट्रीय बदनामी से बचने के लिए खुद ही पीड़ित पक्ष से संपर्क कर आपसी सहमति से बड़ा हर्जाना देकर मामला सुलझा लेते हैं.

यह भी पढ़ें: समंदर में भारत-पाक के शिप में कितनी दूरी होनी जरूरी? जानें नियम