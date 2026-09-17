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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजअगर किसी को भारत में ठोक दे अमेरिकी राजदूत की कार, क्या होगी कार्रवाई?

अगर किसी को भारत में ठोक दे अमेरिकी राजदूत की कार, क्या होगी कार्रवाई?

भारत में अमेरिकी राजदूत की कार से दुर्घटना होने पर वियना कन्वेंशन के तहत उन पर केस दर्ज नहीं होगा, हालांकि पीड़ित मुआवजा मांग सकता है और गृह मंत्रालय मामले में हस्तक्षेप कर सकता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 17 Sep 2026 08:52 PM (IST)
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भारत में सड़क पर गाड़ियों की टक्कर होना आम बात है. हादसा होने पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और मामले की जांच के बाद जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाती है. लेकिन अगर सड़क हादसे में शामिल गाड़ी किसी विदेशी दूतावास की हो और उसमें अमेरिका के राजदूत सवार हों, तो मामला सामान्य ट्रैफिक दुर्घटना से थोड़ा अलग हो सकता है. 

ऐसी स्थिति में भारतीय कानून के साथ-साथ राजनयिक नियम भी लागू होते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर भारत में किसी व्यक्ति से अमेरिकी राजदूत की कार टकरा जाए या वह उनकी कार को टक्कर मार दे, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी?

सबसे पहले क्या होगी कारवाई?

सड़क हादसे के बाद पुलिस सबसे पहले मौके पर पहुंचकर प्राथमिक जांच करती है. इस स्थिति में स्थानीय पुलिस घटना की जानकारी के आधार पर आधिकारिक डायरी में एंट्री करती है. हालांकि, राजदूत के खिलाफ सीधे तौर पर सामान्य अपराधियों की तरह केस दर्ज करके पुलिस तुरंत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकती. पुलिस का मुख्य काम घटना स्थल का पंचनामा बनाना और पूरी रिपोर्ट तैयार कर उसे भारत के विदेश मंत्रालय को भेजना होता है. इसके बाद मामले की कमान कानून व्यवस्था से हटकर पूरी तरह कूटनीतिक स्तर पर चली जाती है.

क्या कहती है अंतरराष्ट्रीय वियना संधि?

विदेशी राजदूतों को मिलने वाली इस सुरक्षा का मुख्य आधार साल 1961 का वियना कन्वेंशन है. भारत भी इस वैश्विक संधि का हिस्सा है, जिसके तहत भारत में तैनात सभी विदेशी डिप्लोमैट्स और उनके परिवारों को डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी मिली हुई है. इस कानून के तहत अमेरिकी राजदूत पर भारत की किसी भी अदालत का क्रिमिनल या सिविल कानून लागू नहीं होता है. इसका मतलब यह है कि दुर्घटना में किसी को गंभीर चोट आने या मौत होने पर भी भारतीय पुलिस राजदूत को गिरफ्तार नहीं कर सकती और न ही उनकी गाड़ी को थाने में बंद किया जा सकता है.

भारत सरकार के पास क्या होते हैं विकल्प?

ऐसी मामलों में भारत सरकार के पास मुख्य रूप से दो बड़े रास्ते होते हैं. सबसे पहले विदेश मंत्रालय अमेरिकी दूतावास से लिखित तौर पर अनुरोध कर सकता है कि वे अपने अधिकारी की राजनयिक छूट को खुद ही हटा लें ताकि भारत में उन पर केस चलाया जा सके. यदि अमेरिका ऐसा करने से मना कर देता है, तो भारत सरकार उस राजदूत को पर्सोना नॉन ग्राटा यानी अवांछित व्यक्ति घोषित कर सकती है. इस घोषणा के बाद राजदूत को एक तय समय के भीतर तुरंत भारत छोड़कर अपने देश वापस जाना पड़ता है.

यह भी पढ़ें: सऊदी में मौत की सजा पाए विदेशियों के शव परिवार को क्यों नहीं मिलते? जानें नियम

पीड़ित पक्ष को कैसे मिलता है हर्जाना?

कानूनी पाबंदियों के बावजूद पीड़ित पक्ष को आर्थिक नुकसान या इलाज के खर्च के लिए भटकना नहीं पड़ता है. अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार दूतावास के सभी वाहनों का थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस होना अनिवार्य है. भले ही राजदूत पर सीधा केस न चले, लेकिन पीड़ित परिवार संबंधित बीमा कंपनी पर मुआवजे का दावा कर सकता है. इसके अलावा, अक्सर विदेशी दूतावास अपनी अंतरराष्ट्रीय बदनामी से बचने के लिए खुद ही पीड़ित पक्ष से संपर्क कर आपसी सहमति से बड़ा हर्जाना देकर मामला सुलझा लेते हैं.

यह भी पढ़ें: समंदर में भारत-पाक के शिप में कितनी दूरी होनी जरूरी? जानें नियम

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 17 Sep 2026 08:52 PM (IST)
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