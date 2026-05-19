Iran Frozen Assets: ईरान का कितना पैसा अमेरिका में है फ्रीज, इससे कितने दिन चल सकता है इस देश काम?
Iran Frozen Assets: हाल ही में ईरान के अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका ईरान के फ्रीज की गई कुछ संपत्तियों को जारी कर सकता है. इसी बीच आइए जानते हैं कि अमेरिका में ईरान की कितनी संपत्ति फ्रीज है.
- अमेरिका ईरान की कुछ फ्रीज की गई संपत्तियों को जारी कर सकता है।
- ईरान की लगभग 2 अरब डॉलर की संपत्ति सीधे अमेरिका में फ्रीज है।
- दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण 100 अरब डॉलर से अधिक फंड फ्रीज हैं।
- चीन, भारत, इराक, कतर, जापान और यूरोप में ईरान की संपत्तियां मौजूद हैं।
Iran Frozen Assets: ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान की कुछ फ्रीज की गई संपत्तियों को जारी करने के मामले में नरमी दिखाई है. रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रहने के बाद अमेरिका कुछ रोके गए ईरानी फंड्स का लगभग 25% हिस्सा अनफ्रीज कर सकता है. सालों से ईरान के अरबों डॉलर वाशिंगटन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और बैंकिंग पाबंदियों की वजह से पहुंच से बाहर थे. इसी बीच एक बड़ा सवाल लोगों के मन में उठ रहा है कि आखिर ईरान का कितना पैसा विदेशों में फ्रीज है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
अमेरिका में ईरान का कितना फंड?
अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की लगभग दो अरब डॉलर की संपत्ति सीधे तौर पर अमेरिका के अंदर फ्रीज है. इसके अलावा अमेरिकी अधिकारियों ने हाल ही में प्रतिबंधों से जुड़ी कार्रवाई में क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी ईरान की लगभग 500 मिलियन डॉलर मूल्य की संपत्तियों को भी कथित तौर पर जब्त कर लिया है.
हालांकि दो अरब डॉलर की राशि काफी बड़ी लगती है लेकिन विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि यह राशि ईरानी सरकार के परिचालन खर्चों को लगभग 7 दिनों तक पूरा करने के लिए ही काफी होगी. ईरान की अर्थव्यवस्था के पैमाने और राष्ट्रीय खर्च की जरूरत की तुलना में अमेरिका में फ्रीज की गई संपत्ति को छोटा माना जाता है.
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दुनिया भर में ईरान की संपत्तियां फ्रीज
ईरान के लिए एक बड़ा वित्तीय मुद्दा अमेरिका के बाहर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और बैंकिंग नियंत्रणों की वजह से कई देशों में ईरान के 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा के फंड इस समय फ्रीज या फिर प्रतिबंधित हैं. यह राशि ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और कथित तौर पर यह देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद के लगभग एक चौथाई के बराबर है. ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ईरान को अचानक इन सभी रोके गए फंड्स तक पहुंच मिल जाती है तो वह मौजूदा प्रतिबंधों और बाहरी आर्थिक दबाव के बावजूद एक साल से ज्यादा समय तक अपनी अर्थव्यवस्था को आराम से चला सकता है.
ईरान का फ्रीज किया गया पैसा किन देशों के पास?
ईरान की प्रतिबंधित संपत्तियां कई देशों में फैली हुई हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि प्रतिबंधों ने सालों से तेल के भुगतान और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग लेन-देन को मुश्किल बना दिया है. कथित तौर पर चीन के पास इसका सबसे बड़ा हिस्सा है. चीन के पास फ्रीज संपत्ति का अनुमान लगभग 20 अरब डॉलर है. इसी के साथ भारत के पास ईरान से पहले किए गए तेल आयात से जुड़े लगभग 7 बिलियन डॉलर हैं. साथ ही इराक और कतर के पास ईरानी संपत्ति के तौर पर लगभग 6 बिलियन डॉलर हैं. जापान के पास भी लगभग 1.5 बिलियन डॉलर हैं और यूरोप के कुछ हिस्सों के वित्तीय संस्थानों के पास कथित तौर पर 1.6 बिलियन डॉलर हैं.
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Source: IOCL