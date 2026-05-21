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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजएक ऐसा रहस्यमयी गांव जहां इंसानों के साथ रहते हैं कोबरा, क्यों कहा जाता है इसे नागों का गांव?

एक ऐसा रहस्यमयी गांव जहां इंसानों के साथ रहते हैं कोबरा, क्यों कहा जाता है इसे नागों का गांव?

Indian Snake Village: महाराष्ट्र के शेतफल गांव में इंसान और जहरीले कोबरा सालों से साथ रहते हैं. जाने क्यों इस अनोखी जगह को भारत का नागों का गांव कहा जाता है और कैसे रहते हैं यहां के स्थाई लोग.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 21 May 2026 10:26 AM (IST)
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Indian Snake Village:  वैसे तो दुनिया में कई तरह के जहरीले जानवर पाए जाते हैं और लोगों को अक्सर उनसे डर भी लगता है. लेकिन जब सांप का नाम आता है, तो सबसे पहले दिमाग में सबसे खतरनाक और जहरीले जीव की तस्वीर ही बनती है. भारत में हर साल करीब 58 हजार लोगों की मौत सांप के काटने से होती है. यही वजह है कि चाहे कोई कितना भी बहादुर क्यों न हो, सांप को देखते ही उसके कदम पीछे हट जाते हैं. लेकिन क्या होगा अगर आपको पता चले कि भारत में एक ऐसी जगह भी है, जहां लोग सांपों से डरते नहीं बल्कि उनके साथ ही रहते हैं. यहां तक कि जहरीले कोबरा भी गांव के घरों में आराम से घूमते दिखाई देते हैं और गांव वालों को इससे कोई घबराहट तक नहीं होती.

शेतफल गांव क्यों कहलाता है नागों का गांव?

महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में मौजूद शेतफल गांव को “भारत का स्नेक विलेज” यानी नागों का गांव कहा जाता है. इस गांव की सबसे खास बात यह है कि यहां इंसान और सांप एक साथ बिना डर के रहते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक गांव के लगभग हर घर में सांपों के रहने के लिए भी खास जगह बनाई जाती है. साथ ही यहां कोबरा जैसे जहरीले सांप खुलेआम घूमते हैं, लेकिन गांव वाले उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते. हैरानी की बात यह है कि इतने सांप होने के बाद भी यहां सांप के काटने की घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं. गांव के लोग मानते हैं कि नाग देवता उनकी रक्षा करते हैं और इसी वजह से वे सांपों को परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं. 

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सदियों पुरानी आस्था और परंपरा

असल में यह गांव सिर्फ सांपों की मौजूदगी की वजह से नहीं, बल्कि अपनी सदियों पुरानी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं की वजह से भी खास माना जाता है जिसमें  यहां के निवासी कोबरा को पवित्र मानते हैं, साथ ही उनके लिए घरों के अंदर पारंपरिक स्थान बना कर रखते हैं . वैसे तो भारत के कई हिस्सों में सदियों से नाग पूजा की परंपरा चली आ रही है, खासकर नाग पंचमी जैसे त्योहारों में. लेकिन शेतफल में यह आस्था सिर्फ किसी एक त्योहार तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां के लोगों के लिए ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है. 

दुनियाभर के लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र

यही वजह है कि यहां लोग सांपों को देखकर घबराते नहीं हैं. कुछ इलाकों में कोबरा के खुलेआम घूमने की बातें भी सुनने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी गांव में वैसी दहशत नहीं दिखती जैसी शहरों में सांप दिखने पर मच जाती है. इसी अनोखी परंपरा ने शेटफाल को भारत के सबसे अलग और चर्चित गांवों में शामिल कर दिया है.

आज यह गांव सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन चुका है. यहां आने वाले पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वे सांपों को छूने या पकड़ने की कोशिश न करें और गांव वालों की बातों का सम्मान करें. बिना अनुमति किसी के घर या निजी जगह में जाना भी सही नहीं माना जाता.

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Published at : 21 May 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
Shetphal Village India Amazing Facts Maharashtra Famous Village Indian Snake Village
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