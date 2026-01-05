Umar Khalid and Sharjeel Imam SC Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में छात्र एक्टिविस्ट उमर खालिद और शरजील इमाम के साथ पांच दूसरे आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुना दिया है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बाकी पांच आरोपियों को बेल दे दी है और उमर खालिद और शरजील इमाम की याचिका को खारिज कर दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि जमानत मिलने के बाद भी किन वजहों से रिहाई अटक जाती है.

जमानतदारों का वेरिफिकेशन अक्सर समय लेता है

देरी से रिहाई की एक सबसे बड़ी वजह जमानतदारों का वेरिफिकेशन है. कोर्ट आमतौर पर एक या फिर ज्यादा गारंटी मांगते हैं जो आरोपी की गारंटी लेते हैं. इसमें पहचान, पता और वित्तीय दस्तावेज जमा किए जाते हैं. इन दस्तावेजों को पुलिस या फिर राजस्व अधिकारियों द्वारा फिजिकली वेरीफाई किया जाता है. व्यस्त जिलों या फिर बड़े मामलों में इस वेरिफिकेशन में कई दिन लग सकते हैं. इस वजह से जमानत मंजूर होने के बाद भी रिहाई में देरी होती है.

रिहाई वारंट जारी करने में देरी

जमानत मिलने के बाद लोअर कोर्ट को जेल अधिकारियों को एक औपचारिक रिहाई वारंट जारी करना होता है. इस रिहाई वारंट को रिलीज मेमो भी कहा जाता है. जब हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जमानत देता है तो आदेश कि सर्टिफाइड कॉपी ट्रायल कोर्ट तक पहुंचाने और प्रक्रियात्मक कागज को पूरे होने में 1 से 3 दिन लग सकते हैं.

आरोपी की वित्तीय मजबूरियां

कई मामलों में अंडर ट्रायल कैदी कोर्ट द्वारा तय की गई जमानत बॉन्ड या फिर जमानत की रकम का खर्च नहीं उठा पाते. जमानत मिलने के बाद भी पैसे या फिर गारंटर का इंतजाम न कर पाने की वजह से वह जेल में रहते हैं. इस वजह से भी रिहाई में देरी हो जाती है.

बाकी पेंडिंग केस रिहाई को रोकते हैं

अगर आरोपी पर एक साथ कई मामले चल रहे हैं तो हर एक मामले में जमानत लेनी होगी. भले ही एक मामले में जमानत मिल जाए लेकिन जब तक बाकी सभी पेंडिंग मामलों में रिहाई के आदेश नहीं मिल जाते तब तक व्यक्ति को रिहा नहीं किया जा सकता. यह खासकर यूएपीए या फिर विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामलों में काफी ज्यादा आम है.

जेल अधिकारियों की तरफ से तकनीकी आपत्तियां

जेल प्रशासन कभी-कभी जमानत आदेशों की भाषा या फिर फॉर्मेट पर तकनीकी आपत्तियां उठाता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रथा की काफी ज्यादा आलोचना की है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है की जेल अधिकारी न्यायिक आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते. लेकिन इसके बावजूद भी आपत्तियों से देरी होती रहती है खासकर संवेदनशील या फिर हाई प्रोफाइल मामलों में.

वीकेंड और छुट्टियां देरी को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं

अगर जमानत का आदेश शुक्रवार शाम, वीकेंड या फिर कोर्ट की छुट्टी के दिन के पास होता है तो रिहाई अगले कामकाजी दिन तक नहीं हो सकती.

